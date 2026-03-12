「人間アルゴリズム」：元BVBプロ選手がハリー・ケインの足跡を辿る

68歳のジャン・ピエロ・ガスパーニは、プロサッカー界で長年の経験を持つベテランであるだけでなく、常に狡猾な人物でもありました。 これは、特にアタランタ・ベルガモで9年間監督を務め、2024年のヨーロッパリーグ優勝というクラブ史上最大の成功をもたらし、30年以上の監督生活の中で自身唯一のタイトルを獲得したことで、最近特に証明されました。
ガスパーニは夏からASローマで働いてるよ。そこではかなり順調で、前半戦を終えて、首都のチームは19試合で12失点とリーグ最高の守備力を誇ったんだ。でも、得点数は22点と改善の余地があったね。
しかし、その理由は明らかでした。かつてのリーガ得点王アルテム・ドブイクも、永遠のパオロ・ディバラも、レンタル移籍中のアイルランド人エヴァン・ファーガソンも、フォワードとして安定した得点を挙げることができませんでした。マティアス・スーレは、長い間、サイドプレーヤーでありながらチーム最高の得点者でした。
しかし、冬になり、ガスパーニはベルガモでも行ったことを繰り返しました。新しい選手を獲得し、これまでプレイしたことのないポジションで起用したのです。アタランタでは、アデモラ・ルックマンが素晴らしい活躍を見せました。 ライプツィヒでフォワード以外のあらゆるポジションでプレーしていたこの元ライプツィヒの選手は、ガスペリーニ監督の下で目覚ましい成長を見せ、ヨーロッパリーグ決勝のレバークーゼン戦で3得点を挙げてその恩に報いた。
ガスペリーニはマレンをローマのルックマンにした
ローマのルックマンに、ガスペリーニはドニエル・マレンを起用した。彼はボルシア・ドルトムントでブンデスリーガで活躍していたことで知られている。ドルトムントでは、3000万ユーロで獲得したこのオランダ人選手は、ほとんどの場合ウイングでプレーし、センターでプレーすることはほとんどなかった。最近のアストン・ヴィラでも、マレンは200万ユーロの移籍金でローマに貸し出されていたが、フォワードではなかった。
ガスペリーニは、こうしたことはまったく気にしていなかった。彼はマレンをセンターフォワードとして起用し、マレンはレンタル選手としては夢にも思わなかったほどの活躍を見せた。現在、27歳の彼は8試合で6ゴールを記録している。
これは、ローマが他の面でも攻撃陣に問題を抱えているため、どうしても必要な成果だった。ディバラは負傷であと1か月半は復帰できない、ドブイクはあと4週間は復帰を待たなければならない、ファーガソンの足首はひどく損傷していて、今シーズンは出場できないだろう。
マレンの夢のようなデビュー：5部門でトップに立つ
センセーショナルなデビューで、マレンは瞬く間にファンの心を掴んだ。元ドルトムントの選手は、2人のレジェンドの足跡をたどった。ローマが2001年に最後の優勝を果たした際、その原動力となったガブリエル・バティストゥータだけが、クラブでの最初の7試合でさらに多くのゴール（8ゴール）を記録している。 さらに、3月初旬、ヨーロッパのトップ5リーグでは、この得点率を上回ったのは、バイエルンのハリー・ケイン（9得点）だけだった。
イタリアの新聞は歓喜に沸いた。「誰もがマレンに夢中だ」とコリエレ・デロ・スポルト紙は報じた。「マレン・ファクター ― 彼はローマに欠けていたフォワードだ」とガゼッタ・デロ・スポルト紙は報じた。
これは、マレンの冷静なプレーにも関係していた。49回の代表出場経験を持つこの選手は、セリエAでプレーして以来、ゴール前で非常に高い効果を発揮している。 デビュー以来、彼は5つのカテゴリーでトップを走っている。シュート数（36）、ゴールへのシュート数（13）、ペナルティエリア内でのシュート数（31）、ペナルティエリア内でのボールタッチ数（70）、期待ゴール数（5.48）だ。 「マレンの影響力は完璧だった」と、彼を2月の月間最優秀選手に選んだリーグは理由を述べている。
「人間のようなアルゴリズム」：ローマで絵画が熱狂的な人気を博す
「彼の動きは、人間的なアルゴリズムのように、具体的かつ外科的に正確です。マレンは、ローマを攻撃的な檻から解放しました」と、クラブの元スポーツディレクター、ウォルター・サバティーニ氏は述べています。
マレン自身は、これまでの騒ぎに対して、これまで通り、むしろ冷静、あるいは冷淡とさえ言える反応を見せています。「ガスペリーニ監督は、私をどこで起用し、どのポジションでプレーさせるかを説明してくれました」と彼は語っています。「私はこれまで多くのポジションでプレーしてきましたが、センターフォワードとしてプレーすると、心地よく、危険な存在になれると感じています」。
ガッセルニのマーレンに対する戦略は、これまでのところ非常にうまくいっている。監督にとっては、それは当然のことだった。「マーレンは、私が求めていた資質をまさに備えている」と彼は語った。「彼は、奥行きと幅の両方で動き、ペナルティエリア内でボールをコントロールし、即座に力強いシュートを決める。これらの資質は、私たちにとって非常に重要だ。前半戦にマーレンがいたなら、さらに多くのポイントを獲得できただろう」
絵画の購入義務はほぼ確実に適用される
さて、後半戦では、マレンとローマにとって試合のペースが著しく上がるだろう。木曜日の夜、ヨーロッパリーグのラウンド16で、FCボローニャとのイタリアチーム同士の対戦が行われる。10日間で4試合が予定されている。
とりわけ重要なのは、リーグ戦での試合だ。ローマは2017/18シーズン以来、初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得したいと考えている。現在、28試合で51ポイントを獲得し、4位でかろうじてプレーオフ圏内に入っているが、同ポイントのコモとユヴェントス・トリノがすぐ後ろに迫っている。ガスペリーニの元所属クラブであるベルガモのチームは、ローマに5ポイント差で追いかけている。
監督は、マレンの好調が今後も続くことを期待しており、最近も彼を再び高く評価しています。「彼はフォワードが持つべき最高の資質、つまり、多才で、非常にスピードがあり、技術に長け、チームメイトとの連携も優れている。チームには彼のような選手が必要だ」と述べています。
一方、マレン自身は、イタリアの首都でほぼ確実に居場所を確保している。彼のレンタル契約には、ローマがCLまたはELの出場権を獲得した場合に発効する、約2800万ユーロの買取り義務が含まれている。メディアの報道によると、クラブはいずれにせよ、彼をこれ以上手放すつもりはないという。
ドニエル・マレン：ASローマでの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード 出場時間 8 6 0 1 661