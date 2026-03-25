バイエルン・ミュンヘンの元ストライカー、ルカ・トーニ（48）が、再び元FCB監督のルイ・ファン・ハール（74）を攻撃し、厳しい言葉で批判した。
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「人間として最低」：ルカ・トーニがFCバイエルンの元監督を非難
DAZNの番組『You’ll never talk alone』で、2006年のワールドカップ優勝者は、ファン・ハールが一部の有名選手を犠牲にしてまで自己主張しようとしていた様子を次のように語った。「彼はすでにルシオ（インテルへ移籍、編注）を追い出していた。私を追い出そうとしていた。フランク（リベリー、編注）をチームから外そうとしていた。 ファン・ハールとは多くの問題があった。だが、これはその一つに過ぎない。これだけで5時間の番組が作れるほどだ。」
トニの結論：「彼は良い監督だと思う。だが、人間関係に関してはゼロだった。」
トニはファン・ハール監督の下で半年過ごした後、バイエルンを去り、2010年初頭にまずローマへレンタル移籍した。半年後、バイエルンは彼を移籍金なしでジェノアへ放出した。
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ルカ・トーニはルイ・ファン・ハールを度々批判した
トニがファン・ハールに対して批判的な発言をするのは、今回が初めてではない。 2009年にはすでに、オランダ人監督との関係は「事実上終わっている」と辛辣に語っていた。彼は「現在の監督との4ヶ月間にわたる、不自由と理解の欠如に満ちた、精神的に消耗する日々」を経験していると述べた。この発言により、彼は翌週のチャンピオンズリーグ、マッカビ・ハイファ戦での出場停止処分を受けた。
その後、トニはファン・ハールについて「彼は選手を交換可能な物のように扱う」と不満を漏らした。ファン・ハールは、ゼーベナー・シュトラーセでの初日からすでに彼の襟首をつかみ、「怒鳴り散らした」という。トニはさらにこう続けた。「僕はただうなずいて、『はい、はい、はい、はい』と答えただけだ。監督がいなくなった後、ディエゴ・コンテントにすべてを翻訳してもらった。 結局のところ、彼が主導権を握っているということだけだったのだろう。そして、たとえ俺の名前がトニだとしても、彼のルールに従わなければならないということだ。」
2011年、彼は『Sport Bild』誌でこう回想している。「監督は、自分が『度胸がある』から、名前が何であれ、どの選手でも交代させられるということを我々に理解させたかったんだ。それを証明するために、彼はズボンを下ろした。あんなことは今まで経験したことがなかった。完全に狂っていたよ。でも、あまりよく見えなかった。僕は最前列に座ってなかったからね。」
ファン・ハールは2011年4月までバイエルンで指揮を執ったが、その後解任された。その後、オランダ代表監督を2度務めるほか、マンチェスター・ユナイテッドの監督も歴任した。2023年からは、エールディヴィジ最多優勝クラブであるアヤックス・アムステルダムのアドバイザーを務めている。
数字で見るルカ・トーニのFCバイエルンでのキャリア
ゲーム 89 ゴール 58 アシスト 25 タイトル 4