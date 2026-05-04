ロペテギの解任は、セビージャFCの混乱を象徴する劇的な出来事だった。ボルシア・ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦前に退任報道があり、1-4で敗れた後に正式発表された。 ファンは落胆し、ロペテギも感情的になった。「深く愛するチームを去るのは悲しい」と59歳の彼はモビスターに語った。現在はカタール代表監督を務める。

そのシーズン終盤には2023年のヨーロッパリーグ制覇で伝説が再輝したが、成績はすでに下降線をたどっていた。3年半で7人の監督がチームを立て直そうとしたが、いずれも失敗。

さらに、現会長ホセ・マリア・デル・ニド・ジュニアと、その父で元最高責任者ホセ・マリア・デル・ニド・シニアの確執もクラブを重く圧迫している。 この長期にわたる不振の背景には深刻な財政難があり、忍耐なくしては成功は望めない状況だ。

今季はラ・リーガで2番目に低い給与総額上限となり、昨季は1部・2部通じて最低水準だった。 当然、戦力低下は避けられず、国際舞台での野心は遠のいた。2019/20シーズンは約1億8900万ユーロを補強に投じたが、2025/26シーズンはわずか25万ユーロにとどまった。 アレクシス・サンチェスやセサル・アスピリクエタといったベテランのフリー移籍、オディッセアス・ヴラホディモスのレンタル獲得で補強し、ホセ・アンヘル・カルモナやアイザック・ロメロといった若手にもチャンスが増えた。この苦境を好機に変えるには、忍耐と大きな挫折を受け入れる覚悟が求められる。

2024/25シーズンには1部残留が危ぶまれ、第35節セルタ戦で2-3と敗れた時点で降格圏まで4ポイント差だった。 遠征から帰還すると、覆面をした約400人のファンがトレーニングセンターで選手たちを待ち受け、チームバスに卵や石を投げつけた。警察が介入し、選手たちは翌朝まで帰宅できなかった。

残留が決まったときの安堵は大きかった。その後、アントニオ・コルドンがスポーツディレクターに就任。監督にはクラブOBマティアス・アルメイダを招聘した。 アルメイダにとってトップ5リーグ初指揮となり、欧州での経験はAEKアテネだけだった。好スタートを切ったものの、イヴァン・ラキティッチ、エベル・バネガ、ルーカス・オカンポスといった黄金時代の象徴を失ったチームを安定させられず、最終的には好結果を残せなかった。