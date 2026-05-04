満員のエスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン。地元出身右SBカルモナが90分に3-1の決勝弾。セビージャがバルサを破った。
試合後、マティアス・アルメイダ監督は「この試合が永遠に続けばと願った」と語った。カルモナの直後、アコール・アダムスが追加点。セビージャはバルサを4－1で下した。
満員のエスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン。地元出身右SBカルモナが90分に3-1の決勝弾。セビージャがバルサを破った。
試合後、マティアス・アルメイダ監督は「この試合が永遠に続けばと願った」と語った。カルモナの直後、アコール・アダムスが追加点。セビージャはバルサを4－1で下した。
2025年10月初めの第8節、セビージャはラ・リーガ6位に浮上し、好スタートを切った。 前任のアルメイダ監督は2シーズンの苦境を経てチームを再建中だった。開幕2連敗を喫したものの、バルサ戦の勝利など直近6試合で13ポイントを獲得し、上昇気流に乗っていた。
ハンス・フリック率いるスター軍団を破れたのは、GKオディッセアス・ヴラホディモスの好セーブとロベルト・レヴァンドフスキのPK失敗が大きかった。それでも、あの晴れた日曜の午後を振り返る今は、切なさだけが残る。
しかし現在のセビージャは降格圏に沈んでいる。 現在18位で、26年ぶりの2部降格が目前に迫る。1999-2000シーズン、デポルティーボ・ラ・コルーニャが優勝し、レアル・サラゴサが4位だった。当時、アトレティコ・マドリードとベティスも同時に降格しており、その出来事がどれほど昔かは明らかだ。
2014～2023年のヨーロッパリーグ5回制覇、2008～2021年のチャンピオンズリーグ5回ノックアウトステージ進出という輝かしい実績も、いまや色あせつつある。 2022年秋、首脳陣はジュレン・ロペテギをもう少し留任させるべきだった。彼は9ヶ月以上率いた最後の監督だ。
ロペテギは2019～2022年の3年連続4位と2020年のEL制覇をもたらした。 それでもクラブ上層部は彼を信頼せず、2022/23シーズンの序盤7試合で17位に沈んだことで解任した。
ロペテギの解任は、セビージャFCの混乱を象徴する劇的な出来事だった。ボルシア・ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦前に退任報道があり、1-4で敗れた後に正式発表された。 ファンは落胆し、ロペテギも感情的になった。「深く愛するチームを去るのは悲しい」と59歳の彼はモビスターに語った。現在はカタール代表監督を務める。
そのシーズン終盤には2023年のヨーロッパリーグ制覇で伝説が再輝したが、成績はすでに下降線をたどっていた。3年半で7人の監督がチームを立て直そうとしたが、いずれも失敗。
さらに、現会長ホセ・マリア・デル・ニド・ジュニアと、その父で元最高責任者ホセ・マリア・デル・ニド・シニアの確執もクラブを重く圧迫している。 この長期にわたる不振の背景には深刻な財政難があり、忍耐なくしては成功は望めない状況だ。
今季はラ・リーガで2番目に低い給与総額上限となり、昨季は1部・2部通じて最低水準だった。 当然、戦力低下は避けられず、国際舞台での野心は遠のいた。2019/20シーズンは約1億8900万ユーロを補強に投じたが、2025/26シーズンはわずか25万ユーロにとどまった。 アレクシス・サンチェスやセサル・アスピリクエタといったベテランのフリー移籍、オディッセアス・ヴラホディモスのレンタル獲得で補強し、ホセ・アンヘル・カルモナやアイザック・ロメロといった若手にもチャンスが増えた。この苦境を好機に変えるには、忍耐と大きな挫折を受け入れる覚悟が求められる。
2024/25シーズンには1部残留が危ぶまれ、第35節セルタ戦で2-3と敗れた時点で降格圏まで4ポイント差だった。 遠征から帰還すると、覆面をした約400人のファンがトレーニングセンターで選手たちを待ち受け、チームバスに卵や石を投げつけた。警察が介入し、選手たちは翌朝まで帰宅できなかった。
残留が決まったときの安堵は大きかった。その後、アントニオ・コルドンがスポーツディレクターに就任。監督にはクラブOBマティアス・アルメイダを招聘した。 アルメイダにとってトップ5リーグ初指揮となり、欧州での経験はAEKアテネだけだった。好スタートを切ったものの、イヴァン・ラキティッチ、エベル・バネガ、ルーカス・オカンポスといった黄金時代の象徴を失ったチームを安定させられず、最終的には好結果を残せなかった。
10月末のバルサ戦勝利後、セビージャは3月末にアルメイダ監督が解任されるまでの5ヶ月でリーグ戦4勝のみ。順位は15位まで落ち、クラブは危機的状況となった。後任にはラ・リーガに精通するスペイン人監督ルイス・ガルシアが就任したが、状況は好転しなかった。
ガルシア監督就任直後の4月初旬、最下位オビエドに0-1で敗れた。2週間後には19位レバンテにも0-2で黒星。その間にアトレティコ・マドリードに2-1で勝利し一縷の希望が見えた。 しかしこの勝利は驚きではなかった。アトレティコのディエゴ・シメオネ監督がバルセロナとのCL準々決勝の合間に主力を休ませたためだ。 アントワーヌ・グリーズマン、ジュリアン・アルバレス、マルコス・ジョレンテ、ジュリアーノ・シメオネは全員がベンチ外。アデモラ・ルックマンも最後の20分のみ出場だった。
セビージャにとっては関係なく、勝ち点3が重要だった。しかしその後、レバンテに敗れ、オサスナ戦では80分までリードしながら同点、9分には逆転を許し1-2で敗北。ガルシア監督は「打ちのめされている」と語った。 左SBガブリエル・スアソは声を詰まらせ「クラブのために命さえ捧げられる」と語り、主将ネマニャ・グデリは「痛い、本当に痛い」と呟いた。
その前、ガルシア監督はアトレティコ戦でもクラブのジレンマをこう語っていた。 「セビージャはスペインでもヨーロッパでも偉大なクラブだ」と語り、ファンの不満に理解を示した。21世紀の今は、かつてほど輝いていないという現実を、徐々に受け入れる時期なのかもしれない。
セルヒオ・ラモスも、セビージャが再び真の強豪になることを願っている。彼は古巣レアル・マドリードでキャプテンを務め、2023-24シーズンに1年間セビージャに復帰した。 1月初めにフリーとなった40歳のラモスは冬に再復帰を目指したが、デル・ニド・ジュニア会長が拒否。理由は「選手兼オーナーは不可」だった。
ラモスは投資家グループを率い、約4億ユーロでクラブを買収しようとしている。買収が実現するかは依然不透明だ。それでも、関係者は皆、クラブのレジェンドが率いるチームが2部から再出発する事態は避けたいと考えている。
ガルシア監督は「キャリアで最も過酷な試練だ。人生でこれほど働いたことはない。集中治療室にいるが、まだ抜け出せる」と語った。
試合日
対戦相手
第34節
レアル・ソシエダ（ホーム）
第35節
エスパニョール・バルセロナ（ホーム）
36
FCビジャレアル（アウェイ）
37
レアル・マドリード（ホーム）
38
セルタ・ビーゴ（アウェイ）