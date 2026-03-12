Getty/GOAL
「人生全体が引き裂かれる」― ゴードン・ストラカンが、74歳のマーティン・オニールが特別な存在である理由を説明し、オールドファームの監督になるために必要なことを語る
圧力鍋：セルティックとレンジャーズが結果を要求
セルティックとレンジャーズでは、成功は切望されるものではなく、要求されるものです。期待は決して衰えることなく、シーズンが過ぎるごとに、主要なタイトルを獲得するという課題が持ち込まれます。具体的な結果を出せないことは、永遠に失敗とみなされるでしょう。
最も明るいスポットライトの下で活動することは、誰にでもできることではありません。そのまぶしさに耐えられないと感じる人も多くいます。ウィルフリード・ナンシーとラッセル・マーティンは、2025-26 シーズンにそれぞれセルティックとレンジャーズで短期間指揮を執りましたが、その手腕には欠陥があることが露呈しました。
ナンシーは、MLS からスコットランドに渡り、「パラダイス」と呼ばれるこの地でわずか 33 日間の在職期間に終わりました。一方、マーティンは、レンジャーズで 17 試合しか指揮を執ることができず、あっけなく退団することになりました。
- Getty/GOAL
オールドファームの監督になるには何が必要か？
セルティックの指揮官の座はこれまで数度にわたりオニールが引き継いでおり、ブレンダン・ロジャーズは当初10月に監督職を解かれた。この北アイルランド人は2000年から2005年にかけて、同クラブで282試合を指揮していた。
それから約20年が経ち、多くの人がストレスのない退職生活を楽しむ年齢となった今、オニールは再びベンチに戻り、自身にとって4度目となるスコットランド・プレミアシップ優勝を目指している。
セルティックを指揮するには特別な資質が必要か（戦術眼だけでは不十分）との問いに、元セルティック監督ストラカン（Covers.comサッカー賭博関連で発言）はGOALにこう語った： 「もちろん必要だ！セルティックやレンジャーズを指揮できるなら、世界のどこでも指揮できると確信している。なぜなら、人々の心理状態や人間性、思考、発言の真意について語られることで、人生の全てが引き裂かれるからだ。この二つのクラブでは監督として常に試され続け、生き残るには並外れた強靭さが求められる」
オニール、セルティック復帰を前に不安を認める
2005年にセルティックでオニールの後任となったストラカンは、BBCスポーツに対しパークヘッドでの仕事についてこう語っている。「誤解しないでほしいが、素晴らしい仕事だ。レンジャーズかセルティックを指揮できれば、英国の首相になれると本気で思っている。それほど難しい仕事だ」
セルティックではその喜びを24時間ほどしか味わえない。次の危機がすぐそこに潜んでいるからだ。常にその覚悟が必要だ。多くの時間を享受できると思うかもしれないが、セルティックではそうはいかない。とはいえ、世界で最も素晴らしいクラブの一つを指揮する機会であり、その他の課題は受け入れるしかない」
オニールは長年かけてそうした要求への対処法を学んできた。レスター、アストン・ヴィラ、サンダーランド、アイルランド代表、ノッティンガム・フォレストでも指揮を執った経験を持つ。スカイスポーツに対し、引退後に再び実力を証明せねばならなかったことについてこう語った。「初めて復帰した時は本当に急だった。ブレンダン（・オブライエン）が辞任し、その日の午後に電話がかかってきて『指揮を執ってほしい』と言われたんだ」
「当然ながら不安だった。最初の復帰時に心配だったのは、勝てなければ『年寄りだ』『時代遅れだ』とみなされるからだ。
「過去に築いたものを台無しにするかどうかではなく、結局は『時代遅れで新しいサッカーに対応できていない』とみなされるだけだった。
「そして（二度目の復帰で）シーズン終盤に呼び戻された。今度は期間が少し長い。また遅れを取り戻さねばならない。試合数が減っていく中で、果たしてやり遂げられるのか――同じ不安や懸念を抱いていた」
- Getty
トロフィー獲得への挑戦：オニールとセルティックがさらなる栄冠を目指す
セルティックは、宿敵レンジャーズとの波乱の準々決勝を制しスコティッシュカップ準決勝進出を決めたが、プレミアシップでは現在2位につけている。首位ハーツとは5ポイント差である。
