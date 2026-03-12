「人生全体が引き裂かれる」― ゴードン・ストラカンが、74歳のマーティン・オニールが特別な存在である理由を説明し、オールドファームの監督になるために必要なことを語る

2005年にセルティックでオニールの後任となったストラカンは、BBCスポーツに対しパークヘッドでの仕事についてこう語っている。「誤解しないでほしいが、素晴らしい仕事だ。レンジャーズかセルティックを指揮できれば、英国の首相になれると本気で思っている。それほど難しい仕事だ」

セルティックではその喜びを24時間ほどしか味わえない。次の危機がすぐそこに潜んでいるからだ。常にその覚悟が必要だ。多くの時間を享受できると思うかもしれないが、セルティックではそうはいかない。とはいえ、世界で最も素晴らしいクラブの一つを指揮する機会であり、その他の課題は受け入れるしかない」

オニールは長年かけてそうした要求への対処法を学んできた。レスター、アストン・ヴィラ、サンダーランド、アイルランド代表、ノッティンガム・フォレストでも指揮を執った経験を持つ。スカイスポーツに対し、引退後に再び実力を証明せねばならなかったことについてこう語った。「初めて復帰した時は本当に急だった。ブレンダン（・オブライエン）が辞任し、その日の午後に電話がかかってきて『指揮を執ってほしい』と言われたんだ」

「当然ながら不安だった。最初の復帰時に心配だったのは、勝てなければ『年寄りだ』『時代遅れだ』とみなされるからだ。

「過去に築いたものを台無しにするかどうかではなく、結局は『時代遅れで新しいサッカーに対応できていない』とみなされるだけだった。

「そして（二度目の復帰で）シーズン終盤に呼び戻された。今度は期間が少し長い。また遅れを取り戻さねばならない。試合数が減っていく中で、果たしてやり遂げられるのか――同じ不安や懸念を抱いていた」