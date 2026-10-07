Getty Images Sport
翻訳者：
「人生を楽しめ、ブラザー」 ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョが、バルセロナのアイコンであるリオネル・メッシのアルゼンチン代表キャリア終了を受けて感動的なメッセージをつづる
盛大な別れの舞台
メッシは、輝かしい21年間の代表キャリアに壮麗な形で幕を下ろした。39歳のメッシは、ブエノスアイレスのエスタディオ・モヌメンタルで行われた世界ランキング93位のベナン戦で、アルゼンチンを3-0の快勝に導いた。ラストマッチでは往年を思わせるパフォーマンスを披露し、2アシストを記録した上で、後半26分にはPKも決めた。
そのPKが、代表での126点目にして最後のゴールとなった。8月に代表チームから退く意向を表明していたメッシの最後の雄姿には、世界中から惜別の声が寄せられた。遠くからその様子を見守っていた1人がロナウジーニョで、かつてのチームメートをたたえるため、すぐにソーシャルメディアを更新した。
- Getty Images Sport
「人生を楽しめ、兄弟」
バルセロナで10代のメッシのブレイクを見守ったロナウジーニョは、このFWが成し遂げてきた功績に大きな誇りを示した。ブラジル人のロナウジーニョは「初日から君の物語の一部でいられたことは、何という喜びであり、何という幸せだったことか、兄弟」とつづった。「君は僕たちを笑顔にし、フットボールを心から楽しませてくれた。君の名前は母国、そして世界全体の歴史に刻まれている」
2002年ワールドカップ優勝メンバーでもあるロナウジーニョは、キャリアを通じてメッシが国際タイトル獲得を求められる大きなプレッシャーにさらされてきたことにも触れた。「国全体を背負ってプレーし、世界王者になることで、子どもの頃の夢をかなえた時に感じた喜びは、僕たちにしか分からない」とロナウジーニョは続けた。「君は代表チームのために、そして祖国のためにすべてを捧げた」
長いフットボール人生がもたらす個人的な負担にも理解を示しつつ、ロナウジーニョは最後にいくつかの助言も送った。「君の気持ちは痛いほど分かるし、家族に関わるすべてのことが、僕たちにいろいろなことを考え直させるのも知っている。人生を楽しんでくれ、兄弟。今日も、そしてこれからも、幸運を祈っている」
ブエノスアイレスに涙
試合終了のホイッスル後、涙を浮かべたメッシがブエノスアイレスを埋めた観衆に向けて語った。インテル・マイアミのスーパースターは、自身の最後の出場を、8月に68歳で亡くなった父ホルヘに捧げた。
「いろいろな感情がある。もちろん、最初に思い浮かぶのは父のことだ」とメッシはサポーターに認めた。「自分に残されているのは、ありがとうと言うことだけだ。このシャツを20年間着ることができたのは、自分にとってとても大きな意味があった。ここにいたいという思いを持つことも、努力することも、戦うことも、決してやめなかった」
自身の歩みを振り返り、このベテランFWは別れの悲しさを認めた。「これは自分にとって本当に難しい瞬間だ」と付け加えた。「戻ってこないことは大きな悲しみになる。ずっと戻ってきたいと思うだろう。なぜなら、アルゼンチンでプレーすることは、君に起こり得る最も素晴らしいことだからだ」
- AFP
家族とクラブに集中している
代表での務めを正式に終えたメッシは、今後は現役生活の残りをインテル・マイアミのためだけに捧げることになる。過酷な代表日程から退くことで、2022年ワールドカップ優勝者であり、コパ・アメリカを2度制したメッシは、自身のフィジカル面の負荷をより効果的に管理できるようになる。ロナウジーニョが賛辞の中で強調したように、こうして生まれる休息は、キャリアの晩年を迎えるメッシにとって、家族とより多くの時間を過ごすという重要な機会にもなる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。