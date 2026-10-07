「人生を楽しめ、ブラザー」　ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョが、バルセロナのアイコンであるリオネル・メッシのアルゼンチン代表キャリア終了を受けて感動的なメッセージをつづる

バルセロナで10代のメッシのブレイクを見守ったロナウジーニョは、このFWが成し遂げてきた功績に大きな誇りを示した。ブラジル人のロナウジーニョは「初日から君の物語の一部でいられたことは、何という喜びであり、何という幸せだったことか、兄弟」とつづった。「君は僕たちを笑顔にし、フットボールを心から楽しませてくれた。君の名前は母国、そして世界全体の歴史に刻まれている」

2002年ワールドカップ優勝メンバーでもあるロナウジーニョは、キャリアを通じてメッシが国際タイトル獲得を求められる大きなプレッシャーにさらされてきたことにも触れた。「国全体を背負ってプレーし、世界王者になることで、子どもの頃の夢をかなえた時に感じた喜びは、僕たちにしか分からない」とロナウジーニョは続けた。「君は代表チームのために、そして祖国のためにすべてを捧げた」

長いフットボール人生がもたらす個人的な負担にも理解を示しつつ、ロナウジーニョは最後にいくつかの助言も送った。「君の気持ちは痛いほど分かるし、家族に関わるすべてのことが、僕たちにいろいろなことを考え直させるのも知っている。人生を楽しんでくれ、兄弟。今日も、そしてこれからも、幸運を祈っている」







