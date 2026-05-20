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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

「人生もサッカーも残酷だ」――ワールドカップでの悲劇を経て、フェルミン・ロペスが手術後の近況をバルセロナとスペイン代表のファンに報告

F. Lopez
バルセロナ
ワールドカップ
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バルセロナのフェルミン・ロペスは、怪我で2026年ワールドカップ出場が絶たれた。中足骨骨折の手術は成功し、リハビリを開始する彼はファンにメッセージを送った。

  • バルサのスター選手、手術成功

    バルセロナは、フェルミンがラ・リーガ終盤戦で負った足の怪我の手術が成功したと発表した。日曜のレアル・ベティス戦（3-1で勝利）で右足第5中足骨を骨折し、ハーフタイムに交代した。

    クラブは手術後、公式声明で「フェルミンは右足第5中足骨骨折の手術を無事に終えた。手術はバルセロナ病院でアントニ・ダルマウ・コル医師が執刀し、クラブ医療チームが監督した。回復期間は経過を見て決定する」と発表した


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  • Hansi Flick Fermin Lopez Barcelona 2025Getty Images

    「人生もサッカーも残酷だ」

    23歳の選手はソーシャルメディアでファンに報告し、スペイン代表が2026年ワールドカップに向けて準備を本格化させた矢先の負傷に失望感を示した。全盛期の選手にとってこうした不運が精神的にどれほどつらいかも認めた。

    「手術は成功し、体も心もさらに強くなって戻るつもりです」とフェルミンは語った。「人生もサッカーも、予期せぬタイミングで残酷なことがあります。でも、それは成長の過程。今はとてもつらいですが、必ず乗り越えます。今は自宅から代表チームと仲間を応援します。 皆様からのご支援と温かいメッセージに、心から感謝いたします。」


  • ワールドカップへの夢は打ち砕かれた

    ラ・マシア出身のフェルミンにとって、この骨折は大きな痛手だ。今シーズン48試合で13ゴール17アシストを記録し、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の先発メンバー入りが確実視されていた。しかし回復には約3か月を要するため、6月開幕のワールドカップ出場は絶望的となった。

    当初の診断では戦線離脱は約3か月とされ、北米開催の大会だけでなくバルセロナのプレシーズンも全休する見込みだ。グループリーグ初戦を控えるスペイン代表は、すでに他の主力数名のコンディションにも不安があり、大きな打撃となった。


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    ブラウグラナ・ファミリーからの力強い支援

    大会出場を逃した悲しみにもかかわらず、フェルミンは一人ではなかった。手術直後、ダニ・オルモ、エリック・ガルシア、ペドリ、フェラン・トーレスが病院を訪れ、励ました。これはバルセロナに強い絆があることを示している。

    この連帯は、昨年ACLを損傷したガビが受けた支援を想起させる。フェルミンはクラブ幹部も含む訪問に感謝を表明した。バルセロナは、彼が2026-27シーズンに最高の状態で復帰できるよう支援する。当面は、このエネルギッシュなMFがピッチではなくジムで夏を過ごすことになる。

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