23歳の選手はソーシャルメディアでファンに報告し、スペイン代表が2026年ワールドカップに向けて準備を本格化させた矢先の負傷に失望感を示した。全盛期の選手にとってこうした不運が精神的にどれほどつらいかも認めた。

「手術は成功し、体も心もさらに強くなって戻るつもりです」とフェルミンは語った。「人生もサッカーも、予期せぬタイミングで残酷なことがあります。でも、それは成長の過程。今はとてもつらいですが、必ず乗り越えます。今は自宅から代表チームと仲間を応援します。 皆様からのご支援と温かいメッセージに、心から感謝いたします。」



