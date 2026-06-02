「人生は続く」――オーレリアン・チュアメニがレアル・マドリードでのフェデリコ・バルベルデとの一件について本音を語り、メディアの「でたらめな」報道を批判

最初の騒動後、バルベルデは「トレーニング中のプレーでチームメイトとトラブルになった。競技の疲労と苛立ちが重なり、事態がエスカレートした」と説明し、両者間に身体的な暴力はなかったと強調した。

「今日、再び口論になり、その際にテーブルにぶつかって額に軽い切り傷を負い、病院で手当てを受けた。チームメイトのチュアメニは私を殴っていないし、私も彼を殴っていない。私たちが激しく殴り合ったり、彼が故意に私を傷つけたりしたと信じたほうが簡単かもしれないが、事実はそうではない。」