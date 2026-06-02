Getty Images
翻訳者：
「人生は続く」――オーレリアン・チュアメニがレアル・マドリードでのフェデリコ・バルベルデとの一件について本音を語り、メディアの「でたらめな」報道を批判
衝突を受け、ミッドフィールダーらが処分を受けた
マドリードのチームメイト、チュアメニとバルベルデは練習場で2度口論となり、2回目ではバルベルデがテーブルに頭を打ち付けて額を切るけがをし、病院で治療を受けた。クラブは両選手に50万ユーロ（約43万2100ポンド）の罰金を科し、2人はその後公に謝罪した。
- Getty Images Sport
バルベルデが病院訪問について説明
最初の騒動後、バルベルデは「トレーニング中のプレーでチームメイトとトラブルになった。競技の疲労と苛立ちが重なり、事態がエスカレートした」と説明し、両者間に身体的な暴力はなかったと強調した。
「今日、再び口論になり、その際にテーブルにぶつかって額に軽い切り傷を負い、病院で手当てを受けた。チームメイトのチュアメニは私を殴っていないし、私も彼を殴っていない。私たちが激しく殴り合ったり、彼が故意に私を傷つけたりしたと信じたほうが簡単かもしれないが、事実はそうではない。」
チュアメニ氏、メディアの捏造を非難
フランス代表合宿地でチュアメニは、その後の報道を強く批判し、夏のマンチェスター・ユナイテッド移籍説を明確に否定した。「ある出来事が起こり、皆さんも報道を見たでしょう。だが、これは過剰に騒がれている。
レアル・マドリードではどんなことも大きく取り上げられるが、報道の多くはデタラメだ。喧嘩や暴力は一切ない。詳細には触れない。クラブは真実を知っている。ロッカールームのことは外には分からない。 人生は続く。フェデと私には、レアル・マドリードでタイトルを勝ち取るという明確な目標がある。何の問題もない」
- Getty Images
国際的な視点が優先される
両選手は間もなく始まるワールドカップで自国代表として戦う準備を進める。フランスは6月16日にセネガルとグループリーグ初戦を戦い、これはウルグアイがサウジアラビア戦を終えた翌日だ。2人がクラブでチームメイト同士として直接対戦する可能性は、ノックアウトステージの組み合わせから極めて低い。