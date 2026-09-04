選手とクラブの緊張関係は、アトレティコが24時間以内に2度の声明を公表し、アルバレスのバルセロナ加入を認めないと明確に表明したことで、頂点に達した。一方で、クラブはアーセナルへのプレミアリーグ復帰には前向きだったと報じられていたが、いかなる取引も成立せず、アルバレスは現在の所属クラブとの関係修復を図ることになった。シメオネ監督はこの点について直接言及し、次のように語った。「私にとって、人生はチャンスに満ちている。そして今、フリアンにはチャンスがある。私たちは多くの場合、人生の中で誰かを裁くことに時間を費やしてしまうが、それを減らし、もっと学ぶことに目を向ける必要がある。これが彼にとって学びの経験になったことを願っている」

シメオネ監督はさらに、「彼が幸せであることを願っている……そして、それをゴールを決めることで示してくれればいい」と付け加えた。

アトレティコ指揮官は、夏の移籍市場で見せたよそ見によって罰せられるのではなく、スターFWが支えられていると感じられるようにしたいと考えている。コルチョネロスで107試合49得点を記録しているこの選手から最高のパフォーマンスを引き出そうとする中で、シメオネ監督のマネジメント力が試されることになる。



