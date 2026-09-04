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「人生はチャンスに満ちている！」。バルセロナ移籍騒動が不成立に終わったフリアン・アルバレスを、ディエゴ・シメオネがアトレティコ・マドリーのチームに再び迎え入れた
シメオネ、アルバレスに再出発の機会を提示
シメオネ監督は、アトレティコ・マドリーが今後行うラ・リーガのアスレティック・クラブ戦に向けたメンバーにアルバレスを含めると明言した。26歳のストライカーは、クラブが国内ライバルのバルセロナへの夢の移籍を認めないと伝えられた直後、病気のため2日間のトレーニングを欠くという厳しい1週間を経て、再び起用候補に戻っている。
ビルバオへの遠征を前に報道陣に対応したシメオネ監督は、この状況について思慮深く語り、この移籍騒動を元マンチェスター・シティの選手にとって個人的成長の機会と位置づけた。「フリアン・アルバレスは明日のメンバーに入る。彼は良いトレーニングを積んでいるし、我々は彼に最高のものを期待している。それはチームメート全員に対しても同じだ」とシメオネ監督は語った。
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アルゼンチンにとっての「学びの経験」
選手とクラブの緊張関係は、アトレティコが24時間以内に2度の声明を公表し、アルバレスのバルセロナ加入を認めないと明確に表明したことで、頂点に達した。一方で、クラブはアーセナルへのプレミアリーグ復帰には前向きだったと報じられていたが、いかなる取引も成立せず、アルバレスは現在の所属クラブとの関係修復を図ることになった。シメオネ監督はこの点について直接言及し、次のように語った。「私にとって、人生はチャンスに満ちている。そして今、フリアンにはチャンスがある。私たちは多くの場合、人生の中で誰かを裁くことに時間を費やしてしまうが、それを減らし、もっと学ぶことに目を向ける必要がある。これが彼にとって学びの経験になったことを願っている」
シメオネ監督はさらに、「彼が幸せであることを願っている……そして、それをゴールを決めることで示してくれればいい」と付け加えた。
アトレティコ指揮官は、夏の移籍市場で見せたよそ見によって罰せられるのではなく、スターFWが支えられていると感じられるようにしたいと考えている。コルチョネロスで107試合49得点を記録しているこの選手から最高のパフォーマンスを引き出そうとする中で、シメオネ監督のマネジメント力が試されることになる。
実現しなかったバルセロナとアーセナルへの移籍話
アルバレスの将来は夏の移籍市場終盤における主要な話題の一つであり、本人がバルセロナ加入を内々に求めたことで、内部に大きな摩擦が生じていた。カタルーニャの強豪は獲得に前向きだったが、アトレティコ首脳陣はタイトルを争う直接のライバルを強化することを拒否した。一方で興味深いことに、クラブはアーセナルとの交渉にははるかに前向きで、アーセナルと直接協議を行っていた。
これは、シメオネが先週に発したコメントに続くものだ。その中で指揮官は、移籍を巡る騒がしさが続く中でも選手を支えると約束していた。当時、同監督は2022年ワールドカップ優勝メンバーのその選手が復帰した際に「重要な存在だと感じられる」よう、自分にできる「あらゆること」をすると強調していた。
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メトロポリターノでタイトル獲得を狙う
マドリード加入後、個人としては印象的な得点記録を残しているにもかかわらず、アルバレスはアトレティコでいまだ初タイトルを手にしていない。ここ数週間のいら立ちは、最高の栄誉を争いたいという思いから来ているのかもしれないが、今はピッチ上でのプレーに集中し続けなければならない。
アトレティコ・マドリーは現在、順位表で争いに加われる位置につけており、レアル・マドリーとバルセロナの二強に挑むには、アルバレスが決定力を最大限に発揮する必要がある。土曜日のアスレティック・クルブ戦は、戦列復帰するこのFWにとって厳しい試練となる。そのプレーにはファンとメディアの双方から大きな視線が注がれることになる。
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