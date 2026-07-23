世間の激しい非難にもかかわらず、クラブは2026年W杯に向けたコンディショニングに専念するため、ネイマールの大会出場を承認した。

サントスのクカ監督はベネズエラ戦勝利後、「彼は数日間離脱し休暇も取れていなかった。連続試合に備え、ハードなトレーニングで体を整えるよう許可した」と説明した。

これから10日間で4試合を戦う。彼を連れてくるメリットはない。遠征の過酷さはご覧の通りだ。彼はアラオ、ジョアン・シュミット、イゴール・ヴィニシウスとともに現地でトレーニングを続け、選択肢を広げている。」