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Adhe Makayasa

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「人生なんて冗談みたいなものだ」――ワールドカップでの批判を受け沈黙を破ったネイマール。ブラジル代表歴代最多得点王は、ピッチを離れた場所で笑顔を取り戻した。

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ネイマールは、サントスがコパ・スダメリカーナで重要な試合をしている最中にポーカートーナメントに出場したことで批判を受けた。34歳のスーパースターは、ブラジル代表のワールドカップでの衝撃的な敗退と代表引退から回復する中、ソーシャルメディアに意味深なコメントを投稿した。

  • ネイマール、ポーカー遊びを擁護

    サントスは火曜日、CONMEBOLスダメリカーナ・プレーオフ第1戦でベネズエラのウニベルシダ・セントラルを4－1で下した。同日、ネイマールは遠征に同行せず、サンパウロのポーカートーナメントに出場して批判を受けた。これに対しブラジル代表歴代最多得点者は、笑顔の写真を投稿し「人生なんて冗談みたいなものさ」とコメントした。


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  • クカ監督、スーパースターの欠場について説明

    世間の激しい非難にもかかわらず、クラブは2026年W杯に向けたコンディショニングに専念するため、ネイマールの大会出場を承認した。

    サントスのクカ監督はベネズエラ戦勝利後、「彼は数日間離脱し休暇も取れていなかった。連続試合に備え、ハードなトレーニングで体を整えるよう許可した」と説明した。

    これから10日間で4試合を戦う。彼を連れてくるメリットはない。遠征の過酷さはご覧の通りだ。彼はアラオ、ジョアン・シュミット、イゴール・ヴィニシウスとともに現地でトレーニングを続け、選択肢を広げている。」

  • 海外での現役引退後の人生

    ネイマールにとって、この時期は重要な転機だ。ブラジルがワールドカップベスト16でノルウェーに2-1で敗れた後、代表引退を表明した。ブラジル代表で130試合80得点を挙げた元バルセロナFWは、12月まで契約が残るサントスでクラブ活動に集中している。

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    サントスは過密日程に直面している。

    ネイマールは今週末の国内リーグ、サントス対シャペコエンセ戦で復帰する見込みだ。15位に沈むサントス（通称「ペイシェ」）は、彼のリーダーシップに期待する。コパ・スダメリカーナでは優位だが、過密日程を乗り切るにはネイマールのコンディションが鍵となる。

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