Goal.com
ライブ
Georgia Stanway Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

「人生で最高の決断」――「ライオネッス」のスター、ジョージア・スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンで停滞していたキャリアを復活させ、世界屈指のミッドフィルダーに躍進した理由。

チャンピオンズ リーグ
ジョージアスタンウェイ
バイエルン・ミュンヘン
フラウエン-ブンデスリーガ
バイエルン・ミュンヘン 対 バルセロナ
女子サッカー
特集＆コラム

ほとんどのサッカー選手には転機がある。ジョージア・スタンウェイにとってそれは2022年の夏だった。現在、イングランド代表で中心となり、世界屈指のミッドフィールダーと呼ばれる彼女だが、その年の欧州選手権直前にはサリナ・ウィーグマン監督の先発から外れていた。

代表だけでなく、マンチェスター・シティでも彼女は苦しかった。ミッドフィルダーとして出場機会を得られず、ガレス・テイラー監督は彼女の信頼性と汎用性を買って右SBや左SBで起用していた。

「行き詰まっていた」と彼女はスカイ・スポーツに語った。「もっと幸せになれるはずなのに、そうではなかった」

それから4年。彼女はイングランド代表のレギュラーとなり、ヴィーグマン監督の下で主要大会全試合に先発した唯一の選手だ。いまや世界屈指のMFと認められている。

その転機は2022年夏、バイエルン・ミュンヘンへの移籍だった。ドイツでのキャリアは幕を閉じ、アーセナルへの加入が迫る今、彼女は「この移籍が人生とキャリアで最高の決断」と語る。

  • Georgia Stanway Man City Women 2021-22Getty Images

    障害物

    スタンウェイのプロキャリアは順風満帆だった。ブラックバーン・ローヴァーズのユースからトップチームへ昇格し、16歳でマンチェスター・シティに移籍。すぐに女子スーパーリーグで主力として活躍した。 18歳だった2017-18シーズンにはCL準決勝進出に貢献。リヨンに合計1-0で敗れたが、大会ベストイレブンに選ばれた。

    しかし2021-22シーズン、契約満了が近づくと彼女は不満をにじませた。怪我人が出たときはチームのために出場したが、中盤のレギュラーではなく、スカイ・スポーツに「ポジションの柔軟性は私の望む姿ではありません」と語った。

    自国開催のユーロを控え、代表での立場も危うくなった。直前の親善試合でベンチスタートとなり、ウィーグマン監督は先発起用への確信がないことを本人に明かしていた。

    • 広告
  • Georgia Stanway England Women's Euros celebrations 2022Getty Images

    主な変更点

    スタンウェイにとって幸いなことに、2つの出来事が起きた。 1つ目は、ヴィーグマン監督がチーム再編でレギュラーMFリア・ウィリアムソンをCBにコンバートし、スタンウェイに出場機会が生まれたこと。彼女はユーロ2022の全6試合に先発し、その後も出場可能だった59試合中48試合（全主要大会含む）で先発している。

    もう一つは、マンチェスター・シティからバイエルン・ミュンヘンへ移籍し、新しい挑戦を始めたこと。この契約はユーロ前に決まっていたため、スタンウェイはそれが大会での活躍につながったと感じている。

    「ユーロで好調だったのは、すでにバイエルンと契約していたから。心身ともに自由だったんです」と彼女はBBCスポーツに語った。この移籍は、その後も多くのメリットをもたらしている。

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2022-23Getty Images

    新たなスタートを切る

    スタンウェイは当時のキャリアについて率直に語った。「16歳から23歳までほぼ8年間シティに在籍し、200試合近く出場して7タイトルを獲得し、クラブ歴代最多得点者として退団しました。 しかし最後の1年半は成長が止まったと感じていました」

    この思いは近年多くのインタビューで繰り返し語られてきた。スカイ・スポーツには「停滞していた」と明かし、バイエルン公式ブログ「Miasanrot」には「ミュンヘン移籍が新たなスタートだった。マンチェスターでは成長の限界を感じていた」と語っている。変化が求められ、バイエルンはそれを与えてくれた。

    「快適ゾーン」から抜け出し、「どこまで成長できるのか」を試したかったとスカイ・スポーツに語った。ミュンヘン移籍はその環境を提供し、彼女が得た答えは明確だった。

  • Georgia Stanway Bayern 2025Getty Images

    大幅な改善 ― 予想以上の成果

    バイエルンへの移籍は、スタンウェイのキャリアに転機をもたらした。停滞していた彼女に再び活力が生まれた。毎シーズンCLに出場する優勝チームの中盤で安定した出場時間を確保し、新たなプレースタイルや環境が成長を後押しした。

    ボール保持の質は向上し、タックルのタイミングは鋭くなった。以前問題視された規律も改善し、警告は大幅に減った。

    移籍1年目で「予想以上に成長できた」と語る。

    今季はより守備的な位置でプレーしながらも、適応を進めつつ多くの得点を関与している。

    技術面だけでなく、人間としても成長した。FCBinsideのインタビューでは「人間としてもリーダーとしても成長した」と語り、イングランド代表でもプレッシャーがかかる場面で結果を出す姿がそれを証明している。

  • Georgia Stanway Alphonso Davies Bayern Munich Bundesliga trophies 2023Getty Images

    全面的な成功

    スタンウェイのミュンヘンでの時間は終わりに近づいている。しかし、これは関係するすべての人にとって明確な成功だった。彼女はクラブの4年連続リーグ優勝（直近は水曜日に決定）と3つの国内タイトル獲得に大きく貢献した。 今季のCLでも準決勝進出に貢献し、クラブは5年ぶりの好結果を残した。

    個人としても2023年にバロンドール候補に初選出。イングランド代表でもウィーグマン監督の下で定位置を確保し、歴代得点ランキング10位に入っている。

    今夏バイエルンとの契約が満了する彼女は多くのクラブから熱烈に求められており、アーセナルが獲得に動いている。

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    まだ勝負は続く

    とはいえ、スタンウェイのバイエルンでの戦いはまだ終わっていない。スーパーカップとリーグ優勝はすでに手中に収めたが、まだDFBポカールが残っており、ブンデスリーガでの無敗記録達成の可能性も残されている。バイエルンが今シーズン失点したのは、9月のイエナ戦でのスコアレスドローの1度だけだ。

    さらに、クラブがまだ制していない女子チャンピオンズリーグでも準決勝に進み、3度優勝したバルセロナを相手に初の決勝進出を狙う。

    バルサは10月の7-1の勝利を挙げ、その強さを示した。しかし、バルサのサイドバック、エスメ・ブルグツは、バイエルンがその後26試合無敗（25勝）であることを指摘し、今回は異なる展開になると語った。

    「バイエルン・ミュンヘンは欧州屈指の強豪です」とブルグツは語った。「彼らは難しいドイツリーグで圧倒的な強さを示し、私たちの対戦以来、一度も負けていません。本当に印象的です。最初の対戦は少し前なので状況は異なります。同じ試合は二度とありません。それがサッカーです。 どの試合も一戦一戦が異なるものであり、我々は可能な限り万全の準備を整えなければならない」

    バイエルンも1試合で流れが変わることを知っている。2022-23シーズンCL同組で、カンプ・ノウで0-3敗後にホームで3-1勝利している。メンバーは変わったが、スタンウェイなど多くの選手が今もいる。

    バイエルンでのチャンピオンズリーグデビュー戦の一つで彼女は好パフォーマンスを見せ、カタルーニャのチームを驚かせた。今回、バイエルンでの最後のチャンピオンズリーグ戦となるこの試合でも、彼女はチームを再び驚かせる重要な役割を担う。彼女は「最高」だったと語る4年間を、有終の美で飾りたいとしている。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン・ミュンヘン crest
バイエルン・ミュンヘン
FCB
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR