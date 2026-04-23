代表だけでなく、マンチェスター・シティでも彼女は苦しかった。ミッドフィルダーとして出場機会を得られず、ガレス・テイラー監督は彼女の信頼性と汎用性を買って右SBや左SBで起用していた。

「行き詰まっていた」と彼女はスカイ・スポーツに語った。「もっと幸せになれるはずなのに、そうではなかった」

それから4年。彼女はイングランド代表のレギュラーとなり、ヴィーグマン監督の下で主要大会全試合に先発した唯一の選手だ。いまや世界屈指のMFと認められている。

その転機は2022年夏、バイエルン・ミュンヘンへの移籍だった。ドイツでのキャリアは幕を閉じ、アーセナルへの加入が迫る今、彼女は「この移籍が人生とキャリアで最高の決断」と語る。