とはいえ、スタンウェイのバイエルンでの戦いはまだ終わっていない。スーパーカップとリーグ優勝はすでに手中に収めたが、まだDFBポカールが残っており、ブンデスリーガでの無敗記録達成の可能性も残されている。バイエルンが今シーズン失点したのは、9月のイエナ戦でのスコアレスドローの1度だけだ。
さらに、クラブがまだ制していない女子チャンピオンズリーグでも準決勝に進み、3度優勝したバルセロナを相手に初の決勝進出を狙う。
バルサは10月の7-1の勝利を挙げ、その強さを示した。しかし、バルサのサイドバック、エスメ・ブルグツは、バイエルンがその後26試合無敗（25勝）であることを指摘し、今回は異なる展開になると語った。
「バイエルン・ミュンヘンは欧州屈指の強豪です」とブルグツは語った。「彼らは難しいドイツリーグで圧倒的な強さを示し、私たちの対戦以来、一度も負けていません。本当に印象的です。最初の対戦は少し前なので状況は異なります。同じ試合は二度とありません。それがサッカーです。 どの試合も一戦一戦が異なるものであり、我々は可能な限り万全の準備を整えなければならない」
バイエルンも1試合で流れが変わることを知っている。2022-23シーズンCL同組で、カンプ・ノウで0-3敗後にホームで3-1勝利している。メンバーは変わったが、スタンウェイなど多くの選手が今もいる。
バイエルンでのチャンピオンズリーグデビュー戦の一つで彼女は好パフォーマンスを見せ、カタルーニャのチームを驚かせた。今回、バイエルンでの最後のチャンピオンズリーグ戦となるこの試合でも、彼女はチームを再び驚かせる重要な役割を担う。彼女は「最高」だったと語る4年間を、有終の美で飾りたいとしている。