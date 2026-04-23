「人生で最高の決断」――「ライオネッス」のスター、ジョージア・スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンで停滞していたキャリアを復活させ、世界トップクラスのミッドフィルダーになった経緯。

とはいえ、スタンウェイのバイエルンでの戦いはまだ終わっていない。スーパーカップとリーグ優勝はすでに手中に収めたが、まだDFBポカールが残っており、ブンデスリーガでの無敗記録達成の可能性も残されている。バイエルンが今シーズン失点したのは、9月のイエナ戦でのスコアレスドローの1度だけだ。
さらに、クラブがまだ手にしたことがない女子チャンピオンズリーグでも準決勝に進出し、3度優勝しているバルセロナと対戦する。
バルサは10月の7-1の勝利でその強さを示したが、サイドバックのエスメ・ブルグツは「バイエルンはその後26試合無敗（25勝）で、まったく別の挑戦になる」と語る。
「バイエルン・ミュンヘンは欧州屈指の強豪です」とブルグツは語った。「彼らは難しいドイツリーグで圧倒的な強さを示し、私たちの対戦以降無敗です。本当に印象的です。最初の対戦は少し前なので状況は異なります。同じ試合は二度とありません。それがサッカーです。 どの試合も一戦一戦が異なるものであり、我々は可能な限り万全の準備を整えなければならない」
バイエルンも1試合で流れが変わることを知っている。2022-23シーズンCL同組だった両者は、バイエルンがカンプ・ノウで0-3敗戦のあとホームで3-1勝利を収めている。メンバーは変わってもスタンウェイなど多くの選手が今も残る。
バイエルンでのチャンピオンズリーグデビュー戦の一つで彼女は好パフォーマンスを見せ、カタルーニャのチームを驚かせた。今回、バイエルンでの最後のチャンピオンズリーグ戦となるこの試合でも、彼女はチームを再び勝利に導く鍵となる。彼女は「最高」だったと語る4年間を、有終の美で飾りたいとしている。