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Georgia Stanway Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

「人生で最高の決断」――「ライオネッス」のスター、ジョージア・スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンで停滞していたキャリアを復活させ、世界トップクラスのミッドフィルダーになった経緯。

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ほとんどのサッカー選手には転機がある。ジョージア・スタンウェイにとってそれは2022年の夏だった。現在、イングランド代表で中心となり、世界屈指のミッドフィールダーとされる彼女だが、その年の欧州選手権直前にはサリナ・ウィーグマン監督の先発メンバーから外れていた。

代表だけでなく、マンチェスター・シティでも状況は思わしくなかった。スタンウェイは本職のミッドフィルダーで出場できず、ガレス・テイラー監督は彼女の信頼性と汎用性を買いて右SBや左SBで起用していた。

「行き詰まっていた」と彼女はスカイ・スポーツに語った。「もっと幸せになれるはずなのに、そうではなかった」

それから4年。彼女はイングランド代表のレギュラーとなり、ヴィーグマン監督の下で主要大会全試合に先発した唯一の選手だ。いまや世界屈指のMFとして認められている。

その転機となったのが2022年夏のバイエルン・ミュンヘン移籍で、ドイツでのキャリアが幕を閉じ、アーセナル加入が迫る今、彼女はこれを「人生とキャリアで最高の決断」と語っている。

  • Georgia Stanway Man City Women 2021-22Getty Images

    障害物

    スタンウェイのプロキャリアは順風満帆だった。ブラックバーンのユースからトップチームへ昇格し、16歳でマンチェスター・シティに移籍。すぐに女子スーパーリーグで主力として活躍した。 18歳だった2017-18シーズンにはチャンピオンズリーグ準決勝進出に貢献。準決勝でリヨンに合計1-0で敗れたが、大会ベストイレブンに選ばれた。

    しかし2021-22シーズン、契約満了が近づくと彼女は不満をにじませた。怪我人が出るとチームのために複数のポジションをこなしたが、本人は「将来、ポジションを柔軟に変えることは望んでいません」とスカイ・スポーツに語った。

    自国開催のユーロを控え、代表での立場も危うくなった。直前の親善試合でベンチスタートとなり、ウィーグマン監督は先発起用への確信がないと本人に明かしていた。

    • 広告
  • Georgia Stanway England Women's Euros celebrations 2022Getty Images

    主な変更点

    スタンウェイにとって幸いだったのは、2つの出来事だ。 1つ目は、ヴィーグマン監督がチーム再編でレギュラーMFリア・ウィリアムソンをCBにコンバートし、スタンウェイに出場機会が生まれたこと。彼女はユーロ2022の全6試合に先発し、その後も出場可能だった59試合中48試合（全主要大会含む）で先発している。

    もう一つは、マンチェスター・シティからバイエルン・ミュンヘンへ移籍し、新しい挑戦を始めたこと。この契約はユーロ前に決まっていたため、スタンウェイは「それが大会での活躍につながった」と語る。

    「ユーロで好調だったのは、すでにバイエルンと契約していたから。心身ともに自由だった」とBBCスポーツに語った。この移籍は長期的に多くのメリットをもたらしている。

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2022-23Getty Images

    新たなスタートを切る

    スタンウェイは当時のキャリアについて率直に語った。「16歳から23歳までほぼ8年間シティに在籍し、200試合近く出場して7タイトルを獲得し、クラブ歴代最多得点者として退団しました。 しかし最後の1年半は成長が止まったと感じていました」

    この思いは近年多くのインタビューで繰り返し語られてきた。スカイ・スポーツには「停滞していた」と話し、バイエルン公式ブログ「Miasanrot」には「ミュンヘン移籍は新たなスタート。マンチェスターでは成長の限界を感じていた」と明かした。変化が求められ、バイエルンはそれを与えてくれた。

    「快適ゾーン」から抜け出し、「どこまで成長できるのか」を試したかったとスカイ・スポーツに語った。ミュンヘン移籍は理想の環境となり、彼女が得た答えは明確だった。

  • Georgia Stanway Bayern 2025Getty Images

    大幅な改善 ― 予想以上の成果

    バイエルンへの移籍は、スタンウェイのキャリアに転機をもたらした。停滞していた彼女に再び活力が生まれた。毎シーズンCLに出場する優勝チームの中盤で安定した出場時間を確保し、新たなプレースタイルや環境が成長を後押しした。

    ボール保持の質は向上し、タックルのタイミングは鋭くなった。以前問題視された規律も改善し、警告は大幅に減った。

    移籍1年目で「予想以上に成長できた」と語る。

    今季はより守備的な位置でプレーしながらも、適応を進めつつ多くの得点を関与している。

    技術面だけでなく、人間としても成長した。FCBinsideのインタビューでは「人間としてもリーダーとしても成長した」と語り、イングランド代表でもプレッシャーがかかる場面で結果を出す姿がそれを証明している。

  • Georgia Stanway Alphonso Davies Bayern Munich Bundesliga trophies 2023Getty Images

    全面的な成功

    スタンウェイのミュンヘンでの時間は終わりに近づいている。しかし、これは関係するすべての人にとって明確な成功だった。彼女はクラブの4年連続リーグ優勝（直近の優勝は水曜日）と3つの国内タイトル獲得に大きく貢献した。 今季のCL準決勝進出にもほぼ全試合で貢献し、クラブは5年ぶりの好結果を残した。

    個人としても2023年にバロンドール候補に初選出。イングランド代表でもウィーグマン監督の下で定位置を確保し、得点ランキングトップ10入りを果たした。

    今夏バイエルンとの契約が満了となり、多くのクラブが獲得に動いている。アーセナルが有力視される。

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    まだ勝負は続く

    とはいえ、スタンウェイのバイエルンでの戦いはまだ終わっていない。スーパーカップとリーグ優勝はすでに手中に収めたが、まだDFBポカールが残っており、ブンデスリーガでの無敗記録達成の可能性も残されている。バイエルンが今シーズン失点したのは、9月のイエナ戦でのスコアレスドローの1度だけだ。

    さらに、クラブがまだ手にしたことがない女子チャンピオンズリーグでも準決勝に進出し、3度優勝しているバルセロナと対戦する。

    バルサは10月の7-1の勝利でその強さを示したが、サイドバックのエスメ・ブルグツは「バイエルンはその後26試合無敗（25勝）で、まったく別の挑戦になる」と語る。

    「バイエルン・ミュンヘンは欧州屈指の強豪です」とブルグツは語った。「彼らは難しいドイツリーグで圧倒的な強さを示し、私たちの対戦以降無敗です。本当に印象的です。最初の対戦は少し前なので状況は異なります。同じ試合は二度とありません。それがサッカーです。 どの試合も一戦一戦が異なるものであり、我々は可能な限り万全の準備を整えなければならない」

    バイエルンも1試合で流れが変わることを知っている。2022-23シーズンCL同組だった両者は、バイエルンがカンプ・ノウで0-3敗戦のあとホームで3-1勝利を収めている。メンバーは変わってもスタンウェイなど多くの選手が今も残る。

    バイエルンでのチャンピオンズリーグデビュー戦の一つで彼女は好パフォーマンスを見せ、カタルーニャのチームを驚かせた。今回、バイエルンでの最後のチャンピオンズリーグ戦となるこの試合でも、彼女はチームを再び勝利に導く鍵となる。彼女は「最高」だったと語る4年間を、有終の美で飾りたいとしている。

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