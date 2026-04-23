「人生で最高の決断」――「ライオネッス」のスター、ジョージア・スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンで停滞していたキャリアを復活させ、世界トップクラスのミッドフィルダーになった経緯。

代表だけでなく、マンチェスター・シティでも状況は思わしくなかった。スタンウェイは本職のミッドフィルダーで出場できず、ガレス・テイラー監督は彼女の信頼性と汎用性を買いて右SBや左SBで起用していた。

「行き詰まっていた」と彼女はスカイ・スポーツに語った。「もっと幸せになれるはずなのに、そうではなかった」

それから4年。彼女はイングランド代表のレギュラーとなり、ヴィーグマン監督の下で主要大会全試合に先発した唯一の選手だ。いまや世界屈指のMFとして認められている。

その転機となったのが2022年夏のバイエルン・ミュンヘン移籍で、ドイツでのキャリアが幕を閉じ、アーセナル加入が迫る今、彼女はこれを「人生とキャリアで最高の決断」と語っている。