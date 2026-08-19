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「人生で最悪の1年だった」 ロメル・ルカクがフェネルバフチェ移籍後、ナポリに痛烈な告発
ナポリのボイコット疑惑
ロメル・ルカクは、ナポリで過ごした最後の数カ月について厳しい見解を示し、クラブが夏の退団を前に自身の評判を傷つけようと積極的に動いていたと示唆した。ベルギー代表FWは、2025年8月に行われたオリンピアコスとの親善試合で負った深刻な太ももの負傷により、昨季が大きく狂わされた。さらに複数回の再発に見舞われ、治療をベルギーで受けるという自身の判断をめぐってナポリのメディカルスタッフと激しく対立した。ルカクは、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナの関係者が、自身のコンディションをめぐる話を操作し、クラブから追い出そうとしていたと感じている。
事態をさらに悪化させたのは、現在フェネルバフチェに所属するこのストライカーが、同じ時期に計り知れない個人的悲劇にも見舞われたことだ。ピッチ上での対立にとどまらず、2025年9月には父を亡くすという痛ましい喪失を経験し、その後には葬儀のための遺体返還をめぐって家族に対する恐喝も受けた。
パルテノペイとの関係が完全に崩壊した激動の時期を振り返り、ルカクは自身の退団をめぐる状況について率直に語った。ベルギーの『Het Laatste Nieuws』に対し、ルカクは「2025年は自分の人生で最悪の年だった」と告白。「ナポリを去ることを選んだのは、すでにいろいろなことが聞こえてきていて、決定も下されつつあると分かったからだ……それだけだ。もしそういうことなら、去った方が自分のためだった。自分がフィットしていなかったという主張は、まったくの事実ではない。おそらくイタリアでは自分をボイコットするためにそう言われたのだろうが、自分は100パーセント試合に出られる状態だ」と語っている。
- Getty Images Sport
ピッチ内外で悪夢のような1年
ルカクは当初、2024年夏に移籍金3000万ユーロでナポリに加入し、すぐさまクラブに大きなインパクトをもたらした。加入1年目のシーズンには、このベルギー人ストライカーが中心的な役割を果たし、パルテノペイをセリエA優勝へと導いた。これはクラブ史上4度目のスクデット獲得だった。
2025-26シーズンは、クラブレベルではこのベテランFWにとって間違いなく苦しい戦いとなった。プレシーズンのオリンピアコス戦で負った深刻な太ももの負傷により出場機会が大きく制限され、昨季のナポリでの成績は7試合出場1得点にとどまった。しかし、この夏のワールドカップではベルギー代表として6試合に出場して3得点を記録し、国際舞台では復調を印象づけた。
トルコでの新たな船出、フェネルバフチェとともに
ついにナポリでの章に区切りをつけたルカクは、イスタンブールのまばゆい舞台で自身のキャリア再生を目指している。33歳の同選手は、報道によれば移籍金600万ユーロに出来高が加わる条件でフェネルバフチェと2年契約を締結。すでにトルコの強豪で存在感を示しており、火曜日にはチャンピオンズリーグ・プレーオフラウンドのリヨン戦に出場し、1-1の引き分けに貢献した。
スュペル・リグ加入の決断について語ったルカクは、新たなスタートを切りたい思いと、再び競争への意欲を高める必要性を説明した。「新しい経験だが、レベルは高い。自分にはモチベーションが必要で、だからこれは自分にとって最高のステップなんだ。できるだけ競争力の高い環境でプレーを続けたい。自分は強いリーグにいて、タイトルを争い、もしかしたらチャンピオンズリーグでプレーすることもできる」
- AFP
引退の計画とベルギー代表での将来
フェネルバフチェとの契約により35歳まではトルコでプレーすることになるルカクだが、すでに現役生活の終盤に向けた明確な青写真を描いている。今すぐスパイクを脱ぐつもりはないものの、ベルギー代表での記録的な国際キャリアも含め、自身がピッチに立つ時間に明確な終わりを定めている。
このFWは、10年の終わりに現役を退く前に原点へ戻る考えだ。「その2年間をしっかり全うできればいいと思っているし、その後は家に帰るつもりだ」とルカクは付け加えた。「その時でも間違いなくコンディションは保てているはずだ。2030年まではプレーを続けたいとずっと言ってきたし、それはベルギー代表でも同じだ。でも、その後はゲームオーバーだ。見ての通り、40歳まで続けられる選手はたくさんいる。ただ、いつも人の意見ばかり聞いていると不幸になる。自分の体はしっかりケアしているし、今は戻ってきている」とセンターフォワードは締めくくった。
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