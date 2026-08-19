ロメル・ルカクは、ナポリで過ごした最後の数カ月について厳しい見解を示し、クラブが夏の退団を前に自身の評判を傷つけようと積極的に動いていたと示唆した。ベルギー代表FWは、2025年8月に行われたオリンピアコスとの親善試合で負った深刻な太ももの負傷により、昨季が大きく狂わされた。さらに複数回の再発に見舞われ、治療をベルギーで受けるという自身の判断をめぐってナポリのメディカルスタッフと激しく対立した。ルカクは、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナの関係者が、自身のコンディションをめぐる話を操作し、クラブから追い出そうとしていたと感じている。

事態をさらに悪化させたのは、現在フェネルバフチェに所属するこのストライカーが、同じ時期に計り知れない個人的悲劇にも見舞われたことだ。ピッチ上での対立にとどまらず、2025年9月には父を亡くすという痛ましい喪失を経験し、その後には葬儀のための遺体返還をめぐって家族に対する恐喝も受けた。

パルテノペイとの関係が完全に崩壊した激動の時期を振り返り、ルカクは自身の退団をめぐる状況について率直に語った。ベルギーの『Het Laatste Nieuws』に対し、ルカクは「2025年は自分の人生で最悪の年だった」と告白。「ナポリを去ることを選んだのは、すでにいろいろなことが聞こえてきていて、決定も下されつつあると分かったからだ……それだけだ。もしそういうことなら、去った方が自分のためだった。自分がフィットしていなかったという主張は、まったくの事実ではない。おそらくイタリアでは自分をボイコットするためにそう言われたのだろうが、自分は100パーセント試合に出られる状態だ」と語っている。