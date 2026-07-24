「人生で最悪の日の一つ」――ユルゲン・クロップ、ドイツ代表監督の座をジュリアン・ナーゲルスマンに譲った後、ワールドカップでの失態を振り返る

クロップ監督はワールドカップ期間中、ドイツのテレビ番組で生放送中にナーゲルスマン監督に謝罪した。ドイツ代表の初戦・キュラソー戦で解説を務めたクロップは「幸いにも、ユリアン・ナーゲルスマンがまだチームを選んでいる」と発言し、「まだ」という一言が母国で物議を醸した。

試合後、クロップは「今年一番嫌われる言葉は『still』だ。自分を殴りたかったが、もう遅かった。とっさに口から出てしまっただけで、意味はない」と語った。

生放送でナゲルスマンに直接語りかけ、「もう一つ言わなければならないことがある。 非公式でもチームの一員として、ずっと君たちの味方だ。明後日には59歳になるのに、まだバカだ。君たちが何をしても味方だから、悪影響を与えるつもりはなかったんだ。」