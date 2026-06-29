アトレティコ・クラブ所属の23歳は、スペイン代表のグループリーグ最終戦ウルグアイ戦（1-0）でニコラス・デ・ラ・クルスのファウルを受け、右足を引きずる重傷を負った。

試合後、彼はインスタグラムに「今日は人生で最悪の日だ。厳しい1年を過ごした後にまた怪我をしてしまった」と投稿した。

彼は相手選手に対し、「フラストレーション、不満、そして悲しみ」からその行為に及んだと非難した。そのファウルは「そのプレーは全く不必要だったため、回避できたはずだ。しかし、それさえも私を止めることはできない」とウィリアムズは語った。