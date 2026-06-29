欧州選手権王者チームは、ベスト32進出をかけてオーストリアと戦うノックアウトステージを控え、攻撃的選手ニコ・ウィリアムズの出場可否を懸念している。
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「人生で最悪の日の一つ」：スペインの攻撃の要、W杯での苦い退場が迫る
アトレティコ・クラブ所属の23歳は、スペイン代表のグループリーグ最終戦ウルグアイ戦（1-0）でニコラス・デ・ラ・クルスのファウルを受け、右足を引きずる重傷を負った。
試合後、彼はインスタグラムに「今日は人生で最悪の日だ。厳しい1年を過ごした後にまた怪我をしてしまった」と投稿した。
彼は相手選手に対し、「フラストレーション、不満、そして悲しみ」からその行為に及んだと非難した。そのファウルは「そのプレーは全く不必要だったため、回避できたはずだ。しかし、それさえも私を止めることはできない」とウィリアムズは語った。
スペインはイェレミー・ピノの欠場も懸念されている。
スペインサッカー協会は、負傷の程度や23歳のウィリアムズがオーストリア戦に出場できるかどうかについて明かしていない。彼は昨シーズンも鼠径部と太ももの不調で数か月離脱し、大会直前にようやく回復した。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は「軽い痛みで、過負荷が原因かもしれない。検査結果を待つ」と語り、早期回復に期待を示した。
ウィリアムズの離脱でスペイン代表のサイド攻撃はさらに薄くなる。バルサのヤマルは怪我から復帰したもののまだ100％ではなく、ウルグアイ戦ではピノも負傷した。デ・ラ・フエンテ監督は「ウイングがいないならいないで戦う。戦術は変えない」と語った。