Pressefoto Baumann
翻訳者：
「人生が最高の物語を書く！」 ニコ・コバチがメッセージ、ドイツに見送られたストライカーがドルトムントに勝利をもたらす
ドルトムントが完璧なスタートを維持し、コバチは歓喜
ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督は、ブンデスリーガの今節注目カードとなったVfBシュトゥットガルトとのアウェー戦で、苦しみながらも1-0の勝利を収めた後、チームの粘り強さを称賛した。この結果により、BVBは11年ぶりにリーグ戦を4連勝でスタートした。
マクシ・バイヤーが70分に決勝点を挙げ、コバチ監督率いるチームは首位でインターナショナルブレークに入ることになった。
指揮官は、国内の強豪相手に厳しいアウェー戦をものにする重要性を強調した。
- Getty Images Sport
監督が代表落選後のベイアーの反応を称賛
試合終了のホイッスル後に報道陣の取材に応じたコバチは、決勝点を挙げたバイアーへの特別な喜びを語った。23歳のFWは、代表メンバーから外れた直後にゴールを決めた。
コバチは、個人的な失望がピッチ上での決定的な瞬間の背景になることは少なくないと指摘した。
「人生は最も美しい物語を書く」とコバチは語った。「マクシ・バイアーは代表に入っていないが、今日は彼が得点した。彼のことを本当にうれしく思うし、最終的には、マクシという素晴らしい選手がいて、チームも素晴らしい陣容であることを示している。そして彼は今日、このゴールで自分自身に報いた」
戦術的な忍耐が堅守のシュトゥットガルト守備をこじ開ける
コヴァチは、非常に大きな忍耐を要した接戦の中で、チームが見せた戦術的規律を称賛した。互角の前半を経て、後半に投入されたジョーブ・ベリンガムとコスタ・カレツァスが流れをドルトムントに引き寄せた。
ベリンガムはゴールエリア内へ正確なグラウンダーのクロスを送り、バイアーがこれを押し込んだ。
指揮官は、ベンチから複数の役割をこなせる選手を送り出せることが、今季のBVBにおける最大の強みだと指摘した。
- Sportfoto Rudel
過密日程を前に、束の間の休息へ
勝利を確保したあと、コバチは、代表活動に参加しないメンバーに休養を与えたうえで、厳しい秋の日程に向けた準備に入ると明かした。3週間の中断期間を経て、ドルトムントはヴェルダー・ブレーメン戦を皮切りに、わずか30日間で9試合を戦う。
クロアチア人指揮官は、選手たちがすべてのコンペティションで高い水準を維持できると全面的な信頼を示した。
「これで彼は数日間の休みを取り、自宅で仕事ができる」と、コバチはバイアーについて締めくくった。
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