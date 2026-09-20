ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督は、ブンデスリーガの今節注目カードとなったVfBシュトゥットガルトとのアウェー戦で、苦しみながらも1-0の勝利を収めた後、チームの粘り強さを称賛した。この結果により、BVBは11年ぶりにリーグ戦を4連勝でスタートした。

マクシ・バイヤーが70分に決勝点を挙げ、コバチ監督率いるチームは首位でインターナショナルブレークに入ることになった。

指揮官は、国内の強豪相手に厳しいアウェー戦をものにする重要性を強調した。