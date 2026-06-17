「人工的な感じがした」――アドリアン・ラビオは、フランス対セネガルのワールドカップ戦が「非常に動きの鈍い」試合になった原因として、「硬くて弾力のない」ピッチを挙げた。

「レ・ブルー」は的確なプレーで勝ち点3を得たが、ラビオは「メットライフ・スタジアム」のピッチ状態に率直な意見を述べた。NFLのニューヨーク・ジャイアンツとジェッツの本拠地であるこのスタジアムには大会用に仮設天然芝が敷設されたものの、移行はスムーズではなかった。

フル出場し、ブラッドリー・バルコラへのアシストを記録した31歳のMFは試合後、「これをピッチと呼んでいいか分からない。人工芝のようで、とても硬かった」と率直な意見を語った。