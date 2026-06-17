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「人工的な感じがした」――アドリアン・ラビオは、フランス対セネガルのワールドカップ戦が「非常に動きの鈍い」試合になった原因として、「硬くて弾力のない」ピッチを挙げた。
ワールドカップにおける表面張力
「レ・ブルー」は的確なプレーで勝ち点3を得たが、ラビオは「メットライフ・スタジアム」のピッチ状態に率直な意見を述べた。NFLのニューヨーク・ジャイアンツとジェッツの本拠地であるこのスタジアムには大会用に仮設天然芝が敷設されたものの、移行はスムーズではなかった。
フル出場し、ブラッドリー・バルコラへのアシストを記録した31歳のMFは試合後、「これをピッチと呼んでいいか分からない。人工芝のようで、とても硬かった」と率直な意見を語った。
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リズムを乱す停滞
高温と滑りがすぐに失われるピッチは、素早いボール捌きを重視するトップ選手たちの懸念材料となっている。 この問題に言及したのはラビオだけではなかった。同じ会場で行われたブラジル対モロッコの試合では、ピッチの乾燥に苦戦したブラジルのヴィニシウス・ジュニオールも不満を漏らした。
ヴィニシウスは「後半は暑さでピッチがすぐ乾き、リズムに乗れない」と語った。
悪名高いメットライフの呪い
収容人数78,576人のこのスタジアムは、ピッチの状態が問題視されてきた。NFLでは深刻な怪我を引き起こすと指摘され、先月9月にはジャイアンツのWRマリク・ネイバーズが前十字靭帯断裂を負った。
FIFAはワールドカップで一時的な天然芝の使用を義務づけているが、スタジアムの基礎構造がハイブリッドピッチの品質に影響しているという。7月19日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで決勝戦が開催されるため、主催者はピッチを大会基準に合わせる圧力にさらされるだろう。
- AFP
「レ・ブルー」の今後
フランスは開幕戦の勝利を糧に、今後の試合ではよりスムーズな展開を目指す。ディディエ・デシャン監督率いるチームは、グループリーグ第2戦のイラク戦を6月22日にリンカーン・フィナンシャル・フィールドで行う。
同日、セネガルはメットライフ・スタジアムでノルウェーと対戦し、イングランドも同会場でパナマとグループ最終戦を行う。