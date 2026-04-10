昨日、レッドブルはフェルスタッペンのレースエンジニア、ランビアセが2028年の契約満了後にチームを離れ、マクラーレンへ移籍すると発表した。45歳のイタリア系イギリス人である彼は、マクラーレンでチーフ・レーシング・オフィサーを務める。

エアロダイナミクス責任者のエイドリアン・ニューイ （アストンマーティンへ移籍）やモータースポーツ顧問ヘルムート・マルコ博士（F1から引退）に続き、ランビアセというもう一人の信頼できる相棒を失うため――2016年から共に4度のワールドチャンピオンを獲得――、近い将来の退団も現実味を帯びている。

フェルスタッペンは2028年までの契約に複数の条項を持ち、早期離脱も可能だ。夏休みの時点で選手権3位以内に入らなければ、年末に「退出オプション」を行使できるという。