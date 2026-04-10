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Max VerstappenGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

人事の混乱を受け、マックス・フェルスタッペンに衝撃の展開か。F1スターのレッドブルでの将来は「ない」と報じられた。

レースエンジニア、ジャンピエロ・ランビアゼの退任が迫っており、レッドブルのF1世界チャンピオン、マックス・フェルスタッペンの将来にも影響する可能性がある。

ポータルサイト「F1-Insider」によると、オランダ人ドライバーが英・オーストリアのチームで「将来がない」ことは、ますます明確になっている。

  • 昨日、レッドブルはフェルスタッペンのレースエンジニア、ランビアセが2028年の契約満了後にチームを離れ、マクラーレンへ移籍すると発表した。45歳のイタリア系イギリス人である彼は、マクラーレンでチーフ・レーシング・オフィサーを務める。

    エアロダイナミクス責任者のエイドリアン・ニューイ （アストンマーティンへ移籍）やモータースポーツ顧問ヘルムート・マルコ博士（F1から引退）に続き、ランビアセというもう一人の信頼できる相棒を失うため――2016年から共に4度のワールドチャンピオンを獲得――、近い将来の退団も現実味を帯びている。

    フェルスタッペンは2028年までの契約に複数の条項を持ち、早期離脱も可能だ。夏休みの時点で選手権3位以内に入らなければ、年末に「退出オプション」を行使できるという。

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  • F1 Grand Prix Of China - Sprint & QualifyingGetty Images Sport

    マックス・フェルスタッペンはメルセデスに移籍するのだろうか、それともF1を去るのだろうか？

    このシナリオはあり得ない話ではない。今シーズン3戦を終えた時点で、レッドブルはメルセデス、フェラーリ、マクラーレンに次ぐ4番手にとどまっている。フェルスタッペンの最高成績はオーストラリア・メルボルンでの開幕戦6位で、選手権ランキングは9位だ。

    ここ数か月は、28歳のドライバーがレッドブルを離れ、他チームに移籍またはF1から引退したいという噂が絶えない。移籍先として名前が挙がるのはメルセデスで、ジョージ・ラッセルの座は安泰ではないとされる。

  • マックス・フェルスタッペン：キャリア統計

    世界選手権タイトル

    出場回数

    優勝

    ポールポジション

    表彰台

    最速ラップ

    世界選手権ポイント

    4

    236

    71

    48

    127

    37

    3456.5