ポータルサイト「F1-Insider」によると、オランダ人ドライバーが英・オーストリアのチームで「将来がない」ことは、ますます明確になっている。
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人事の混乱を受け、マックス・フェルスタッペンに衝撃の展開か。F1スターのレッドブルでの将来は「ない」と報じられた。
昨日、レッドブルはフェルスタッペンのレースエンジニア、ランビアセが2028年の契約満了後にチームを離れ、マクラーレンへ移籍すると発表した。45歳のイタリア系イギリス人である彼は、マクラーレンでチーフ・レーシング・オフィサーを務める。
エアロダイナミクス責任者のエイドリアン・ニューイ （アストンマーティンへ移籍）やモータースポーツ顧問ヘルムート・マルコ博士（F1から引退）に続き、ランビアセというもう一人の信頼できる相棒を失うため――2016年から共に4度のワールドチャンピオンを獲得――、近い将来の退団も現実味を帯びている。
フェルスタッペンは2028年までの契約に複数の条項を持ち、早期離脱も可能だ。夏休みの時点で選手権3位以内に入らなければ、年末に「退出オプション」を行使できるという。
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マックス・フェルスタッペンはメルセデスに移籍するのだろうか、それともF1を去るのだろうか？
このシナリオはあり得ない話ではない。今シーズン3戦を終えた時点で、レッドブルはメルセデス、フェラーリ、マクラーレンに次ぐ4番手にとどまっている。フェルスタッペンの最高成績はオーストラリア・メルボルンでの開幕戦6位で、選手権ランキングは9位だ。
ここ数か月は、28歳のドライバーがレッドブルを離れ、他チームに移籍またはF1から引退したいという噂が絶えない。移籍先として名前が挙がるのはメルセデスで、ジョージ・ラッセルの座は安泰ではないとされる。
マックス・フェルスタッペン：キャリア統計
世界選手権タイトル
出場回数
優勝
ポールポジション
表彰台
最速ラップ
世界選手権ポイント
4
236
71
48
127
37
3456.5