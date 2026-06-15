400年以上前、詩人ジョン・ダンは「人は誰も孤島ではない」と記しました。その言葉は、島の名前を冠する私たちにも当てはまります。私たちはいつも、ワールドカップ出場はスポーツだけの問題ではないと話してきました。それは文化であり、音楽であり、すべてです。 世界に向けて国をアピールしたい。恐れず、自分たちのアイデンティティを掲げ、勇気を持ってプレーし、チームとして、国家として何者かを示したい。 私たちのアイデンティティとは、困難に立ち向かう国民性そのものです」。カーボベルデはW杯史上人口3番目に少なく、面積も2番目に小さい国です。全島合わせても人口約55万、面積はスペインの100分の1以下です。監督のあだ名は、彼のルーツを思い出させます。







