ペドロ・レイタン・ブリト（通称ブビスタ）は、サッカー史に名を刻んだ。カーボベルデ代表監督としてW杯初出場を果たし、初戦で欧州王者のスペインを0-0で引き分けた。 母国ではすでに英雄であり、その名は世界でも長く記憶されるだろう。
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「人は誰も孤島ではない」――スペインを震撼させたカーボベルデ代表監督、ブビスタとは
「ボア・ヴィスタ」：その名の通り
彼の名前は「良い眺め」を意味し、1970年1月にカーボベルデ最東端の島で生まれたことから「ボア・ヴィスタ」と名付けられた。ラテン人は「名は宿命」と言う。 彼はコンパクトな守備から素早いカウンターを仕掛けるチームを構築する名将だ。試合ではデ・ラ・フエンテ率いるスペインを完全に封じ込め、低いブロックからボールを回し、敵を遠ざけた。ワールドカップ初戦で「青いサメたち」に夢のような1ページを刻んだ彼の功績は、永遠に語り継がれるだろう。
青いサメ
彼は2020年から6年間にわたりカーボベルデ代表を率い、昨年は国を史上初めてW杯へ導いた。1989～2006年の16年間、自身も主将としてプレーしたチームを今なお指導している。 「青いサメ」は最下位からスタートし、アフリカ屈指の安定感を誇るチームに成長。1990年イタリア大会でアフリカ勢初出場を果たしたロジェ・ミラン率いるカメルーンさえも抑え、本大会出場を阻んだ。
命がけの生活
彼のボア・ヴィスタは、ヴァスコ・ロッシの故郷であるイタリア・エミリア・ロマーニャ州ゾッカと姉妹都市提携を結んでいる。 彼はまさに“コマンダンテ”が歌った通りの無鉄砲な人生を歩んだ。スペイン2部バダホスでキャリアをスタートし、アンゴラのアトレティコ・スポルト・アヴィアソン、ポルトガルのエストリルを経て、故郷ファルコエス・ド・ノルテに帰還した。 優れたディフェンダーながらスペインでは3試合の出場にとどまった。荒々しいプレーと振る舞いで知られたが、大きな心と仲間を導く力でピッチの指揮官としても才能を示していた。
1982年のワールドカップとデル・ボスケ
『Coaches Voice』のインタビューで、ブビスタは、自身の記憶に最も強く刻まれている最初のワールドカップが、ベアゾット率いるイタリアが優勝した1982年のスペイン大会であり、そこからサッカーへの情熱が芽生えたと振り返った。彼が監督として最も手本としている人物の一人は、スペインを率いてワールドカップ優勝を果たしたビセンテ・デル・ボスケである。
「人は誰も孤島ではない」
400年以上前、詩人ジョン・ダンは「人は誰も孤島ではない」と記しました。その言葉は、島の名前を冠する私たちにも当てはまります。私たちはいつも、ワールドカップ出場はスポーツだけの問題ではないと話してきました。それは文化であり、音楽であり、すべてです。 世界に向けて国をアピールしたい。恐れず、自分たちのアイデンティティを掲げ、勇気を持ってプレーし、チームとして、国家として何者かを示したい。 私たちのアイデンティティとは、困難に立ち向かう国民性そのものです」。カーボベルデはW杯史上人口3番目に少なく、面積も2番目に小さい国です。全島合わせても人口約55万、面積はスペインの100分の1以下です。監督のあだ名は、彼のルーツを思い出させます。
「誰よりも私たちを祝福すべきだ」
試合前、まるで予言のように響いた言葉がある。「初日から言ってきた。我々は国民のためにここにいる。彼らは試合を楽しみ、W杯を幸せに過ごすべきだ。カーボベルデ国民として、どの国にも我々以上にW杯を祝わせない。 この大舞台に国旗が掲げられることが何よりも大切だ。小さな国にとって、これ以上の喜びはない。国内外のすべてのカーボベルデ人が誇りを持てるよう、全力で戦う」成し遂げたね、ブビスタ。