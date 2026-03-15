「人は時に不公平だ」：かつて問題児だった選手がBVBで新たな高みに到達した

つまり、選手としての18年間を除いても、彼は豊富な経験を持っていることになる。コヴァチはシーズン前半に、その経験から得た知見の一つを語った。「若い選手が新しいクラブに馴染むまでには、基本的に『3ヶ月から6ヶ月』かかる」というのが彼の見解だ。もちろん、そのスピードは個人によって異なる。 しかし、明らかなのは「時間がかかるということだ。だが、人々は時に不公平で、即座に大きな飛躍を期待してしまう」という点だ。

コヴァチがこうした言葉を語ったのは、ジョーブ・ベリンガムについてのことだった。今日、断言できるのは、コヴァチの評価はまさに的を射ていたということだ。ベリンガムは、ボルシア・ドルトムントでのデビュー当初と比べ、確かに目覚ましい成長を遂げている。

その進歩が途方もないというわけではないし、20歳の彼が突然2階級上のレベルでプレーできるようになったわけでもない。それは、コヴァッチが冷静に語った予測通り、ベリンガムが時間をかけて成し遂げた自然な成長である。この前進が注目に値するのは、AFCサンダーランドから3000万ユーロ以上で獲得したこの新戦力が、決して順風満帆なスタートを切ったわけではなかったからでもある。