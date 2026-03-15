現在54歳のニコ・コヴァチは、17年近く監督を務めている。かつて守備的ミッドフィールダーだった彼は、当時ザルツブルクで、プロ選手から指導者へとほぼ途切れることなくキャリアを移行した。コヴァチはこれまでに400試合をはるかに超える試合を指揮してきた。
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「人は時に不公平だ」：かつて問題児だった選手がBVBで新たな高みに到達した
つまり、選手としての18年間を除いても、彼は豊富な経験を持っていることになる。コヴァチはシーズン前半に、その経験から得た知見の一つを語った。「若い選手が新しいクラブに馴染むまでには、基本的に『3ヶ月から6ヶ月』かかる」というのが彼の見解だ。もちろん、そのスピードは個人によって異なる。 しかし、明らかなのは「時間がかかるということだ。だが、人々は時に不公平で、即座に大きな飛躍を期待してしまう」という点だ。
コヴァチがこうした言葉を語ったのは、ジョーブ・ベリンガムについてのことだった。今日、断言できるのは、コヴァチの評価はまさに的を射ていたということだ。ベリンガムは、ボルシア・ドルトムントでのデビュー当初と比べ、確かに目覚ましい成長を遂げている。
その進歩が途方もないというわけではないし、20歳の彼が突然2階級上のレベルでプレーできるようになったわけでもない。それは、コヴァッチが冷静に語った予測通り、ベリンガムが時間をかけて成し遂げた自然な成長である。この前進が注目に値するのは、AFCサンダーランドから3000万ユーロ以上で獲得したこの新戦力が、決して順風満帆なスタートを切ったわけではなかったからでもある。
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ジョーブ・ベリンガム、BVBでのスタートは苦戦
こう言っても過言ではないだろう。ベリンガムのBVBでのスタートは、まさに「あってはならない」展開そのものだった。 前半戦は不運の連続だった。開幕戦で45分後に交代させられ、その後父親のマークを巡る騒動が起きたほか、相次ぐベンチ入り、アウェイのミュンヘン戦での不運なプレー、冬の早期退団をめぐる荒唐無稽な噂、そしてクリスマス直前の、彼にはどうすることもできなかったレッドカードなどだ。
彼のプレーからは、フィジカルが極めて厳しいチャンピオンシップから、スピードと技術が求められるブンデスリーガへの移行に、このイングランド人選手がかなり苦戦していることが容易に見て取れた。彼が初めてフルタイム（90分間）をプレーしたのは、10月末になってからのことだった。ベリンガムはドルトムントの試合にほとんど影響を与えられず、パスワークでは深みよりも安全策を優先しすぎ、存在感も乏しかった。
コヴァチ監督は、こうした状況やベリンガムを巡る絶え間ない騒ぎに対し、堂々としており、あえて平静を装う様子も見せなかった。11月初旬にはすでに、「彼については全く心配していない。むしろ、彼の能力は分かっている。ここでは徐々に彼を育てているところだ。この若者は本当に、非常に高い資質を持っているので、私が想像していたよりも早く成長していると思う」と語っていた。
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ジョーブ・ベリンガムがBVBで新たなレベルに到達した
2026年もベリンガムにとっては理想的なスタートとは言えず、レッドカードによる出場停止処分は新年まで続いた。しかしその後、マルセル・サビッツァーが約4週間の負傷離脱を余儀なくされたことで、彼はその恩恵を受けることになった。コヴァチ監督はその後、ベリンガムを定期的に起用し、それが彼にとって明らかにプラスとなり、より高いリズムと試合でのタフさを身につけることができた。
それ以来、彼は新たなレベルに到達した。ベリンガムはフィジカルを向上させ、よりフィットした印象を与え、1対1の局面でもよりタフに振る舞うようになった。BVBでは常にこの局面で最多の対決数を記録している。勤勉さに関してはもともと不足することはなく、むしろトレーニングではベリンガムを制止しなければならないほどだ。
「彼について私が気に入っているのは、その熱意だ。彼は本当に、日々向上しようとしている選手だ。ピッチ上でも、ピッチ外でも、ビデオ分析でも、個人分析でも、チーム分析でも。彼は真のプロだ」とコヴァチは数週間前にすでに語っていた。 「若い頃から、自分が上達するために何が必要かを正確に理解している選手がいるのは素晴らしいことだ。それはまさに、監督が望むことそのものだ。時には彼を少し抑えて、週に2試合あることを思い出させなければならないこともある。」
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ジョーブ・ベリンガムは、より存在感と決意を見せている
同様に重要なのが、ボール保持時のベリンガムの成長だ。彼の存在感は明らかに高まり、積極的にボールへの関与を見せる機会が増え、プレーの決断力も速くなった。彼のすべてのプレーには、今や確固たる決意が込められている。胸を張るようになったのだ。
一方で、まだ改善の余地がある点も同様に明らかだ。ベリンガムは、もっと自分に自信を持ち、より頻繁にリスクを冒し、縦へのパスの数を増やし、得点につながるスペースへより多く侵入する必要がある。
しかし、おそらく――いや、おそらくは――この次のステップへ進むには、また数ヶ月を要するかもしれない。それは致命的な問題ではなく、彼の年齢を考えればごく自然なことだ。いずれにせよ、現在の方向性は正しい。ベリンガムの進歩は一目瞭然である。
健康さえ保てば、彼の非の打ち所のない姿勢が、さらなる質的向上をもたらすはずだ。 パフォーマンスの安定と、理想的には飛躍的な成長との理想的なバランスをどう見つけるかについては、コヴァチ監督にアドバイスを求めることもできるだろう。監督はすでに彼にヒントを与えている。「時々、彼にこう言うんだ。『サッカーばかり食べて、飲んで、寝てばかりいるのではなく、頭をリフレッシュするために、人生には他のことも必要だ』とね」
ジョーブ・ベリンガム：BVBでの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード レッドカード 37 0 4 2 1
よくある質問
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".