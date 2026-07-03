Getty/GOAL
翻訳者：
「人々を黙らせる」――CR7の元マンUチームメイトが、クリスティアーノ・ロナウドがリオネル・メッシより批判される理由を解説。
2026年ワールドカップで、ロナウドは3得点、メッシは6得点。
バロンドールを5度受賞したロナウドは、アル・ナセルでサウジ・プロリーグ優勝を経験した直後、6度目のワールドカップ本大会に出場した。41歳の彼は代表通算232試合で146得点を挙げている。
直近の得点は北米開催のW杯ラウンド32、クロアチア戦でPKを決め2－1の劇的勝利に貢献。グループステージではウズベキスタン戦で2得点を記録した。
元レアル・マドリード、ユヴェントスFWとしては上出来だが、メッシは3試合で6得点をマーク。フランス主将キリアン・ムバッペと並んで得点王トップに立っている。
アルゼンチン代表には称賛が絶えない。彼はW杯通算最多得点者となり、年齢を感じさせない魔法のようなプレーで試合の流れを変える。
一方、ロナウドの先発起用を巡っては議論が絶えない。センターフォワードの座を争うライバルはほとんどいないものの、多くの人がこの偉大な選手を「衰えた」と早合点している。
- Getty/GOAL
なぜロナウドは、同じく「史上最高の選手（GOAT）」と呼ばれるメッシより多く批判されるのか？
「なぜロナウドはメッシより大きく取り上げられ、得点できなかった試合が世界の終わりのように報じられるのか」という問いに、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、サハは最高のベッティングサイトが集まる「Freebets.com」提供のインタビューでGOALに語った。「その気持ちはわかる。彼はメッシより多く話し、多く主張しているからだ。
だから人々は、異端ではなく内気で繊細に見える選手に注目する。メッシは守られている。一方ロナウドは守られることを求めないから守られない。それだけだ。
彼は「自分が最高だ」と公言し、自らをさらけ出す。人々はそれを好まないかもしれない。 メッシの場合はそうならない。極めて単純な事実だ。だからこそ私はクリスティアーノを本当に尊敬している。彼は自分の意見をはっきり言い、たいていの場合、人々を黙らせる。特に2試合目［ウズベキスタン戦］では――誰もが彼を酷評したが、彼は最善の反応を見せた。それは本当に簡単なことではない。特に41歳にしてはね。」
不朽のロナウドは、批判への対処法を学んだ。
ウズベキスタン戦で2得点を挙げ、MOMに選ばれた直後のロナウドはこう語った。「今週は厳しかった。特に監督への批判が激しかった。
「うまくいけば『クリスティアーノは素晴らしい』と言われ、うまくいかないと『引退しろ』『年寄りだ』と言われる。私のキャリアはいつもこうで、私は幸せだ。外部からの雑音はコントロールできない。プレーがうまくいかず勝てないと、私たちは攻撃される。特に私はそうだが、慣れているし、これからも前を向く。」
- AFP
ポルトガル代表の次戦はスペインとの大一番。ロナウドらが臨む。
ロナウドは20年以上にわたりトップレベルで活躍し、自分を貶める声には耳も目も向けず、やり過ごす術を身につけてきた。
今夏もポルトガル代表として頂点を狙う彼は、クロアチアとの接戦を制し、月曜のベスト16でスペインとの大一番を迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。