バロンドールを5度受賞したロナウドは、アル・ナセルでサウジ・プロリーグ優勝を経験した直後、6度目のワールドカップ本大会に出場した。41歳の彼は代表通算232試合で146得点を挙げている。

直近の得点は北米開催のW杯ラウンド32、クロアチア戦でPKを決め2－1の劇的勝利に貢献。グループステージではウズベキスタン戦で2得点を記録した。

元レアル・マドリード、ユヴェントスFWとしては上出来だが、メッシは3試合で6得点をマーク。フランス主将キリアン・ムバッペと並んで得点王トップに立っている。

アルゼンチン代表には称賛が絶えない。彼はW杯通算最多得点者となり、年齢を感じさせない魔法のようなプレーで試合の流れを変える。

一方、ロナウドの先発起用を巡っては議論が絶えない。センターフォワードの座を争うライバルはほとんどいないものの、多くの人がこの偉大な選手を「衰えた」と早合点している。