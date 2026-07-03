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Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

「人々を黙らせる」――CR7の元マンUチームメイトが、クリスティアーノ・ロナウドがリオネル・メッシより批判される理由を解説。

クリスティアーノ・ロナウド
リオネル・メッシ
ワールドカップ
ポルトガル
ポルトガル 対 スペイン
アルゼンチン

ルイ・サハはGOALに、クリスティアーノ・ロナウドにはまだ「人々を黙らせる」力があると語った。元チームメイトの彼は、ロナウドがメッシより批判が多い理由を説明した。2人とも2026年W杯の活動中だが、この欧州のストライカーには南米のライバルより多くの疑問が寄せられている。

  • 2026年ワールドカップで、ロナウドは3得点、メッシは6得点。

    バロンドールを5度受賞したロナウドは、アル・ナセルでサウジ・プロリーグ優勝を経験した直後、6度目のワールドカップ本大会に出場した。41歳の彼は代表通算232試合で146得点を挙げている。

    直近の得点は北米開催のW杯ラウンド32、クロアチア戦でPKを決め2－1の劇的勝利に貢献。グループステージではウズベキスタン戦で2得点を記録した。

    元レアル・マドリード、ユヴェントスFWとしては上出来だが、メッシは3試合で6得点をマーク。フランス主将キリアン・ムバッペと並んで得点王トップに立っている。

    アルゼンチン代表には称賛が絶えない。彼はW杯通算最多得点者となり、年齢を感じさせない魔法のようなプレーで試合の流れを変える。

    一方、ロナウドの先発起用を巡っては議論が絶えない。センターフォワードの座を争うライバルはほとんどいないものの、多くの人がこの偉大な選手を「衰えた」と早合点している。

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026 World Cup Argentina PortugalGetty/GOAL

    なぜロナウドは、同じく「史上最高の選手（GOAT）」と呼ばれるメッシより多く批判されるのか？

    「なぜロナウドはメッシより大きく取り上げられ、得点できなかった試合が世界の終わりのように報じられるのか」という問いに、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、サハは最高のベッティングサイトが集まる「Freebets.com」提供のインタビューでGOALに語った。「その気持ちはわかる。彼はメッシより多く話し、多く主張しているからだ。

    だから人々は、異端ではなく内気で繊細に見える選手に注目する。メッシは守られている。一方ロナウドは守られることを求めないから守られない。それだけだ。

    彼は「自分が最高だ」と公言し、自らをさらけ出す。人々はそれを好まないかもしれない。 メッシの場合はそうならない。極めて単純な事実だ。だからこそ私はクリスティアーノを本当に尊敬している。彼は自分の意見をはっきり言い、たいていの場合、人々を黙らせる。特に2試合目［ウズベキスタン戦］では――誰もが彼を酷評したが、彼は最善の反応を見せた。それは本当に簡単なことではない。特に41歳にしてはね。」

  • 不朽のロナウドは、批判への対処法を学んだ。

    ウズベキスタン戦で2得点を挙げ、MOMに選ばれた直後のロナウドはこう語った。「今週は厳しかった。特に監督への批判が激しかった。

    「うまくいけば『クリスティアーノは素晴らしい』と言われ、うまくいかないと『引退しろ』『年寄りだ』と言われる。私のキャリアはいつもこうで、私は幸せだ。外部からの雑音はコントロールできない。プレーがうまくいかず勝てないと、私たちは攻撃される。特に私はそうだが、慣れているし、これからも前を向く。」

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    ポルトガル代表の次戦はスペインとの大一番。ロナウドらが臨む。

    ロナウドは20年以上にわたりトップレベルで活躍し、自分を貶める声には耳も目も向けず、やり過ごす術を身につけてきた。

    今夏もポルトガル代表として頂点を狙う彼は、クロアチアとの接戦を制し、月曜のベスト16でスペインとの大一番を迎える。

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