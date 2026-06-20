「人々はレロイを理解していない。そして彼に不当な扱いをしている」と35歳の彼は『シュピーゲル』のワールドカップコラムに記した。
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「人々は彼に不当な扱いをしている」：元ドイツ代表スターが、批判を受けるレロイ・サネを擁護
ギュンドアンとサネは2016年から2020年までマンチェスター・シティで、そして昨夏からガラタサライで共にプレーしている。ギュンドアンは「彼のことはよく知っている」と語る。ドイツでサネが批判される様子を見るのは胸が痛むという。
サネは、その印象とは裏腹に内気で、批判を深く受け止める。彼はミスを許容する余裕がないと力を発揮できない。なのに、一つのミスで批判されると恐れ、安定してプレーできない。周囲がもっと支えるべきだ。
サネは「人々が自分のミスを待ち受けていると感じる」と明かす。連想的なプレーには精神的な自由が必要だが、知らない相手には慎重になる、とギュンドアンは語った。
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ギュンドアンがサネを擁護：「チームメイトが本当に注目しているのはそこだ」
元ドイツ代表は、30歳のサネへの批判は過剰だと語る。キュラソー戦（7-1）で攻撃面で目立たなかったものの、献身的な守備でチームに貢献した。「レロイが60メートル後方へ走り、ジョシュア・キミッヒを助けた。それこそがチームメイトが見ている点だ」
初戦では先発したものの得点を挙げることはできず、批判を受けた。第2戦では先発から外すべきとの声も上がった。
土曜22時の試合で彼が再び先発するかは不明だ。代役候補には、キュラソー戦で1得点2アシストを記録したシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフが挙げられている。