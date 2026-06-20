「人々は彼に不当な扱いをしている」：元ドイツ代表スターが、批判を受けるレロイ・サネを擁護

ギュンドアンとサネは2016年から2020年までマンチェスター・シティで、そして昨夏からガラタサライで共にプレーしている。ギュンドアンは「彼のことはよく知っている」と語る。ドイツでサネが批判される様子を見るのは胸が痛むという。

サネは、その印象とは裏腹に内気で、批判を深く受け止める。彼はミスを許容する余裕がないと力を発揮できない。なのに、一つのミスで批判されると恐れ、安定してプレーできない。周囲がもっと支えるべきだ。

サネは「人々が自分のミスを待ち受けていると感じる」と明かす。連想的なプレーには精神的な自由が必要だが、知らない相手には慎重になる、とギュンドアンは語った。