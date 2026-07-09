ベルギー戦のデータは、この攻撃的選手の不振を明確に示している。プリシッチは45分間しかプレーせず、ほとんど何もできなかった。 前半だけで11回のボールロストを犯し、足首の負傷で早々に退場した。大会4試合で無得点、アシストは1回だけだった。

この不振を受け、米国サッカー界の著名人も反応した。元代表ランドン・ドノヴァンはポッドキャスト「Unfiltered Soccer」で「失望だ」と厳しく批判した。