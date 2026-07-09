かつて米国サッカー界の救世主と呼ばれたプリシッチは、敗戦後、厳しい総括を下した。 「結局、我々には力不足だった。単純に実力が足りなかった」と27歳の彼は語った。しかし、元ドルトムント所属の彼の自己認識だけでは母国では物足りないようだ。この痛恨の敗退を受け、米国ではこの主力選手をめぐって激しい議論が巻き起こっている。
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「人々はもううんざりしている」：W杯敗退後、米国のスター選手クリスチャン・プリシッチへの容赦ない批判
ベルギー戦のデータは、この攻撃的選手の不振を明確に示している。プリシッチは45分間しかプレーせず、ほとんど何もできなかった。 前半だけで11回のボールロストを犯し、足首の負傷で早々に退場した。大会4試合で無得点、アシストは1回だけだった。
この不振を受け、米国サッカー界の著名人も反応した。元代表ランドン・ドノヴァンはポッドキャスト「Unfiltered Soccer」で「失望だ」と厳しく批判した。
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激しい批判：米国でクリスチャン・プリシッチへの集中砲火
同時にドノバンは米国代表の内部事情に触れ、プリシッチと周囲の間に不和があると示唆した。「私は米国サッカー協会の関係者、彼のスポンサー、チームメイトたちと話している。 コーチやスタッフとも話している」と述べ、さらに「周囲は彼を取り巻く状況の対処にうんざりしている。近づきにくいと感じている」と続けた。
さらに女子サッカー界の著名人も批判に加わった。フォックスの解説者カーリー・ロイドは生中継で「この試合だけでなく、ワールドカップ全体を通じて彼の姿が十分に映っていなかった」と指摘した。
プーリシッチが批判の的：「彼はワールドカップ期間中ずっと力を温存していた」
ベルギー戦敗北後、プリシッチが「今は何よりも『休む時間』だ」と発言し批判を受けた。ロイドはSNSで「休むのは現役を終えてからだ」と反論した。
36歳でW杯優勝経験もある代表の功労者シドニー・ルルーもSNSで皮肉った。「彼はW杯中ずっと体を温存していたのね」
プリシッチにとって、2016年に始まり90試合33得点を挙げてきた代表キャリアで最も厳しい局面だ。米メディアは連日この話題で騒ぎ、かつての「神童」の役割をめぐる議論は今後数週間さらに加熱するだろう。
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