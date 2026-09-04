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交渉破談！アスレティック・クラブDFアイメリク・ラポルテの今夏バルセロナ移籍が、1500万ユーロの期待がありながらも頓挫した理由
ラポルテの破談となった移籍
バルセロナは、昨夏に退団したイニゴ・マルティネスが担っていた特定の戦術的役割を埋められる左利きのセンターバックの獲得を優先していたとされ、その最優先ターゲットとしてラポルテが浮上していた。
『The Athletic』によると、スペイン代表の同選手はカンプ・ノウ移籍に前向きで、バルセロナは当初、DF側から伝えられた違約金条項が1500万ユーロ弱とされることから、手頃な金額で行使できるとみていたという。
しかし、アスレティック・クラブの金銭的要求は予想を大きく上回るものだった。バルセロナはその要求額を法外だと判断し、即座に交渉から撤退。移籍が本格的な段階に進むことはなかった。
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ワールドカップでの活躍が関心を呼ぶ
バルセロナの関心は、2026年ワールドカップでのラポルテの傑出したパフォーマンスに直接端を発していた。スポーツディレクターのデコは32歳の同選手を現地で綿密にチェックし、スペインが優勝までの道のりでわずか1失点しかしない戦いぶりを見届けた。
元マンチェスター・シティのスターであるラポルテは、この国際大会でバルセロナの10代DFパウ・クバルシと強力なパートナーシップを形成。この関係性によって、プレミアリーグ6回制覇、チャンピオンズリーグ制覇、さらに主要な国際タイトル2冠を誇る実績十分の守備者が、最終ラインにスムーズに溶け込み、即座に安定感をもたらせるとカタルーニャ勢首脳陣は確信した。
デコはバルセロナのアメリカでのプレシーズンツアー中、ラポルテの代理人たちと予備的な話し合いを開始した。両者はワールドカップ後に正式な接触を再開することで一致したものの、アスレティック・クラブの査定額という厳しい現実が、進展しつつあった交渉をすぐに止めることになった。
バスクの緊張はなおくすぶる
ラポルテ獲得の失敗は、バルセロナとアスレティック・クラブの間で続く軋轢を浮き彫りにした。バルセロナがニコ・ウィリアムズ獲得に向けて長期間にわたり公に動き、最終的に失敗に終わったことを受け、両スペインクラブの関係は依然として大きく緊張したままだ。
その結果、バルセロナ首脳陣には再び長引く移籍劇に乗り出す意思はまったくなかった。つり上がった要求額が設定されると、バルセロナは完全に手を引いた。ラポルテは昨年、アル・ナスルから1000万ユーロで復帰しており、ビルバオとの契約は2028年6月まで残っていることも十分に認識していた。
カタルーニャ勢は、FCトゥウェンテのルード・ナイスタット獲得を含む別の守備補強案も探ったが、こちらも合意には至らなかった。最終的にバルセロナは、この夏の移籍市場で切望していた左利きのセンターバックを獲得できないまま終えることになった。
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秋の日程を乗り切る
バルセロナは今後、望んでいた守備の補強を実現できないまま、厳しい秋の日程を戦い抜かなければならない。クバルシと既存のセンターバック陣への依存度が高まる中、チャンピオンズリーグのグループステージが激しさを増すにつれて、国内外での目標を維持するためにも、首脳陣は即座に安定したパフォーマンスを求めることになる。
ラポルテの獲得は実現しなかったものの、クラブ首脳部は今夏の補強全体には満足している。クラブは1月の移籍市場が開いた際に、左利きのディフェンダー探しを再開する可能性がある。
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