バルセロナの関心は、2026年ワールドカップでのラポルテの傑出したパフォーマンスに直接端を発していた。スポーツディレクターのデコは32歳の同選手を現地で綿密にチェックし、スペインが優勝までの道のりでわずか1失点しかしない戦いぶりを見届けた。

元マンチェスター・シティのスターであるラポルテは、この国際大会でバルセロナの10代DFパウ・クバルシと強力なパートナーシップを形成。この関係性によって、プレミアリーグ6回制覇、チャンピオンズリーグ制覇、さらに主要な国際タイトル2冠を誇る実績十分の守備者が、最終ラインにスムーズに溶け込み、即座に安定感をもたらせるとカタルーニャ勢首脳陣は確信した。

デコはバルセロナのアメリカでのプレシーズンツアー中、ラポルテの代理人たちと予備的な話し合いを開始した。両者はワールドカップ後に正式な接触を再開することで一致したものの、アスレティック・クラブの査定額という厳しい現実が、進展しつつあった交渉をすぐに止めることになった。



