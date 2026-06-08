Basketnewsによると、世界選手権と欧州選手権の王者ダニエル・タイスはフランスの強豪クラブの補強候補筆頭に挙げられており、ニック・ワイラー＝バブにも関心が持たれている。
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交渉最終段階：ドイツW杯のヒーロー、衝撃移籍へ
同組織は、ヘッドコーチ トニー・パーカーとの数百万ユーロ規模の契約延長と、ポイントガード シルヴァン・フランシスコとの合意間近という動きで、欧州のライバルに強力なメッセージを送っている。
世界選手権と欧州選手権でドイツ代表に金メダルをもたらしたビッグマンのテイスが、フランスのチームにとって最優先の補強候補だという。 34歳のテイスにとっては慣れ親しんだ環境でプレーを続けられるが、所属先は変わる。ASモナコとの契約は今シーズン限りで満了となる。
モナコは現在リーグ優勝をかけてプレーオフ準決勝を戦っているが、テイスは出場できない。
- AFP
テイスがモナコをユーロリーグ決勝へ導いた
4月末から、このベテラン選手は試合に出場していない。ユーロリーグプレーオフのオリンピアコス・ピレウス戦で開始直後に手を負傷したためだ。それまで好成績を残していたが、シーズンは早期に終了した。
今季は公式戦58試合に出場し、平均20分弱で9.9得点、4.9リバウンドをマークした。
NBA契約を解除された後、昨季モナコへ移籍し欧州に復帰。長年のNBAでロールプレイヤーとして定評があった。
コート・ダジュール到着後も、その勝者のメンタリティを示し、高い身体能力とディフェンス力でチームをクラブ史上初のユーロリーグ決勝へ導いた。
ヴァイラー＝バブは苦しい時期を過ごした
長年にわたりFCバイエルン・バスケットボールの主力として活躍し、帰化選手としてドイツ代表でも不可欠なディフェンスのスペシャリスト、ヴァイラー＝バブは、最近、苛立たしい時期を過ごしていた。昨夏、彼はトルコの強豪アナドル・エフェスと2年契約を結んだばかりだった。
しかしチームは戦術的に混乱し、プレーオフや欧州王座争いの目標とは裏腹にユーロリーグ下位に沈んだ。この状況が移籍噂に拍車をかけている。
ASVEL移籍が実現すれば、2024年パリオリンピックでドイツ代表として共闘したテイスとの再会も話題だ。フランスでDBBの二大柱が再びコートに立つ日が来るかもしれない。