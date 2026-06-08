同組織は、ヘッドコーチ トニー・パーカーとの数百万ユーロ規模の契約延長と、ポイントガード シルヴァン・フランシスコとの合意間近という動きで、欧州のライバルに強力なメッセージを送っている。

世界選手権と欧州選手権でドイツ代表に金メダルをもたらしたビッグマンのテイスが、フランスのチームにとって最優先の補強候補だという。 34歳のテイスにとっては慣れ親しんだ環境でプレーを続けられるが、所属先は変わる。ASモナコとの契約は今シーズン限りで満了となる。

モナコは現在リーグ優勝をかけてプレーオフ準決勝を戦っているが、テイスは出場できない。