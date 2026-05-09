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「交渉はすでに始まっている」― アーセナルがバルセロナ、リヴァプールに続き、PSGのFWブラッドリー・バルコラ獲得レースに参戦
アーセナルがPSGのウイング獲得競争に参戦
アーセナルは新シーズンに向け攻撃力を高めるため、バルコラへの関心を強めている。スカイ・ドイツによると、左サイドの競争力強化を目的にPSGのウインガーに接触したという。
国内では上位に位置するが、欧州での安定的な成功を目指し補強を検討。関係者は、1対1に強みを持つバルコラの加入が攻撃に新機軸をもたらすと判断。層は厚いものの、長期的な安定には不安が残る。彼の直線的なスタイルと攻撃力は、プレミアリーグのチームにとって魅力的なオプションだ。
- AFP
移籍の可能性をめぐる協議が続いている
報道によると、バルコラの将来をめぐる話し合いはすでに始まっている。ただし交渉は初期段階で、正式オファーは提出されていない。同報道は「話し合いは進行中」と伝え、代理人がパリからの移籍の可能性を探っていると示唆する。バルコラは力強いパフォーマンスを見せるものの、PSGで常にレギュラーを確保できているわけではない。 22歳の彼には欧州全土から関心が寄せられており、バルセロナが以前から成長を注視、攻撃陣の刷新を検討するリヴァプールも興味を示しているとされる。
リヨン移籍後のバルコラの台頭
バルコラは2023年にリヨンからPSGへ移籍後、成長を加速。公式戦148試合で38ゴール37アシストを記録し、チャンピオンズリーグ準決勝バイエルン戦では決勝進出に貢献した。ルイス・エンリケ体制下で信頼できる攻撃オプションとして活躍している。
2028年までパリとの契約が残っているためPSGに売却の義務はないが、欧州の強豪が注目しており、移籍争奪戦が起きる可能性はある。
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移籍への関心がさらに高まる見通し
アーセナルの動きは、ハイインテンシティな戦術に合う若く多才な攻撃手を獲得したいアルテタ監督の戦略と一致する。現在バルコラはPSGのチャンピオンズリーグ決勝に集中しているが、複数の強豪が注目しているため、夏に近づくほど移籍噂は加熱だろう。