「交渉はすでに始まっている」― アーセナルがバルセロナ、リヴァプールに続き、PSGのFWブラッドリー・バルコラ獲得レースに参戦

アーセナルは新シーズンに向け攻撃力を高めるため、バルコラへの関心を強めている。スカイ・ドイツによると、左サイドの競争力強化を目的にPSGのウインガーに接触したという。

国内では上位に位置するが、欧州での安定的な成功を目指し補強を検討。関係者は、1対1に強みを持つバルコラの加入が攻撃に新機軸をもたらすと判断。層は厚いものの、長期的な安定には不安が残る。彼の直線的なスタイルと攻撃力は、プレミアリーグのチームにとって魅力的なオプションだ。