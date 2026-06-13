バイエルン・ミュンヘンは、フランクフルトの左SBブラウンを、予想より大幅に安い移籍金で獲得できる見込みだ。
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交渉に前進か？バイエルン、希望選手を予想より安く獲得へ
『ビルト』紙は先日、ボーナス込みで約6500万ユーロと報じた。しかしSkyによると、
同報道では、バイエルンとアイントラハトの交渉は進展し、ブラウンの移籍金は5500万ユーロ程度が現実的だと伝えている。現在は基本金とボーナス配分が主な争点だ。
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FCバイエルンとナサニエル・ブラウンはすでに合意に達したようだ。
一方、ドイツの最多優勝クラブはすでにブラウン本人と合意に達しているようだ。報道によると、ワールドカップでドイツ代表のレギュラー入りが有力視される彼は、ミュンヘンで2031年までの契約を結ぶ見通しだ。
ブラウンの加入で、アルフォンソ・デイヴィス放出の可能性も高まる。フランクフルトの彼は、1年半にわたる怪我歴から首脳陣の懸念材料となっているカナダ人DFの代役候補だ。5月末、キッカー誌はデイヴィスが今夏退団する可能性を報じていた。
FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍：
選手
ポジション
移籍元
年
移籍金
ハリー・ケイン
FW
トッテナム・ホットスパー
2023年
9500万ユーロ
ルーカス・エルナンデス
ディフェンス
アトレティコ・マドリード
2019
8000万ユーロ
ルイス・ディアス
攻撃
リヴァプールFC
2025
7000万ユーロ
マタイス・デ・リフト
ディフェンス
ユヴェントス
2022
6700万ユーロ
マイケル・オリゼ
攻撃
クリスタル・パレス
2024
5300万ユーロ