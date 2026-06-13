『ビルト』紙は先日、ボーナス込みで約6500万ユーロと報じた。しかしSkyによると、

同報道では、バイエルンとアイントラハトの交渉は進展し、ブラウンの移籍金は5500万ユーロ程度が現実的だと伝えている。現在は基本金とボーナス配分が主な争点だ。