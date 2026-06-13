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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

交渉に前進か？バイエルン、希望選手を予想より安く獲得へ

ブンデスリーガ
移籍情報
ナサニエル・ブラウン
バイエルン
フランクフルト

ナサニエル・ブラウンの件はすでに決着がついたようだ。また、バイエルンとフランクフルトの交渉も最近順調に進んでいる。

バイエルン・ミュンヘンは、フランクフルトの左SBブラウンを、予想より大幅に安い移籍金で獲得できる見込みだ。

  • 『ビルト』紙は先日、ボーナス込みで約6500万ユーロと報じた。しかしSkyによると、

    同報道では、バイエルンとアイントラハトの交渉は進展し、ブラウンの移籍金は5500万ユーロ程度が現実的だと伝えている。現在は基本金とボーナス配分が主な争点だ。

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    FCバイエルンとナサニエル・ブラウンはすでに合意に達したようだ。

    一方、ドイツの最多優勝クラブはすでにブラウン本人と合意に達しているようだ。報道によると、ワールドカップでドイツ代表のレギュラー入りが有力視される彼は、ミュンヘンで2031年までの契約を結ぶ見通しだ。

    ブラウンの加入で、アルフォンソ・デイヴィス放出の可能性も高まる。フランクフルトの彼は、1年半にわたる怪我歴から首脳陣の懸念材料となっているカナダ人DFの代役候補だ。5月末、キッカー誌はデイヴィスが今夏退団する可能性を報じていた。

  • FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍：

    選手

    ポジション

    移籍元

    移籍金

    ハリー・ケイン

    FW

    トッテナム・ホットスパー

    2023年

    9500万ユーロ

    ルーカス・エルナンデス

    ディフェンス

    アトレティコ・マドリード

    2019

    8000万ユーロ

    ルイス・ディアス

    攻撃

    リヴァプールFC

    2025

    7000万ユーロ

    マタイス・デ・リフト

    ディフェンス

    ユヴェントス

    2022

    6700万ユーロ

    マイケル・オリゼ

    攻撃

    クリスタル・パレス

    2024

    5300万ユーロ