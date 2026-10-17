マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、長年のライバルであるリーズ・ユナイテッドとの敵地での対戦を前に、チームを待ち受ける特有の難しさを強調した。マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグで再び勝利を収めるべく、ペナイン山脈を越えて敵地に向かう。

ユナイテッドが対するのは、国内での印象的なスタートを経て安定感を確立した、ダニエル・ファルケ監督率いる手強い相手だ。

キャリック監督は、すべての選手がヨークシャーの敵対的な雰囲気を受け止め、前向きに向き合わなければならないと強調した。