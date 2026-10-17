Mark Pain
翻訳者：
「五感が研ぎ澄まされる！」マイケル・キャリック、熱狂のエランド・ロードでの一戦に向けマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを鼓舞
カリック、エランド・ロードでの激戦に向けマンチェスター・ユナイテッドの準備を進める
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、長年のライバルであるリーズ・ユナイテッドとの敵地での対戦を前に、チームを待ち受ける特有の難しさを強調した。マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグで再び勝利を収めるべく、ペナイン山脈を越えて敵地に向かう。
ユナイテッドが対するのは、国内での印象的なスタートを経て安定感を確立した、ダニエル・ファルケ監督率いる手強い相手だ。
キャリック監督は、すべての選手がヨークシャーの敵対的な雰囲気を受け止め、前向きに向き合わなければならないと強調した。
- Getty Images Sport
監督、「特別な」ライバル対決で高い強度を要求
エランド・ロードで何が待ち受けるかについて、キャリックはこの試合を人間性が試される究極の一戦だと表現した。「エランド・ロードに行くのは特別な試合だ。間違いなく楽しみにしている。自分のすべてが引き出される場所だからね」と語った。
「五感が研ぎ澄まされる。歓声、雰囲気、激しさ、すべてがそこにある。だから楽しみにしている」
「両クラブの間にも、両地域の間にも、強いライバル関係と長い歴史がある。それがこうした試合を特別なものにする。その歴史を受け入れなければならない」
キャリック、ショー、メイヌー、シェシュコのコンディションについて最新情報を明かす
キャリックは、コンディション面の問題から回復を目指す複数の主力選手について近況を明かしたが、復帰時期を断定することには慎重な姿勢を示した。ルーク・ショーとコビー・メイヌーが出場できるかを問われると、「ルークとコビーについては、様子を見て判断する」と語った。
「ベン・シェシュコはまだいくつかの検査を受けているところだ。復帰時期を伝える前に、状況をはっきりさせたい」
「彼の復帰にはまだ少し時間がかかるが、詳しいことが分かればお知らせする」
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッド、ヨークシャーで重要な勝ち点3を狙う
週半ばの欧州での失意から立ち直りたいマンチェスター・ユナイテッド。キャリックはクラブに好結果をもたらすことだけに集中している。
一方、ダニエル・ファルケ率いるリーズは今季すでに実力を証明しており、ホームで手ごわい相手となる。
ユナイテッドは日曜日、気持ちと激しさをプレーにぶつけ、プレミアリーグの重要な勝ち点3を獲得したいところだ。
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