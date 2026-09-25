MN Press Photo
翻訳者：
五つ星の賭け！ ツォリスがギリシャの壮絶な逆転劇をけん引、勇敢なヨバノビッチはセルビア相手に5人のストライカー全員を投入へ
ツォリスが反撃の口火を切るも、その後ジョバノビッチが総攻撃に出る
アーセナルのウインガー、クリストス・ツォリスが大きな役割を果たし、ギリシャはラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのセルビア戦で、序盤のビハインドを覆して記憶に残る2-1の勝利を収めた。開始わずか4分でアンドリヤ・ジヴコヴィッチにヘディングで先制を許した後、ツォリスはセルビア守備陣を苦しめ続け、74分に値千金の同点弾を決めた。
劇的な決勝点を狙い、ギリシャ代表のイバン・ヨバノビッチ監督は前例のない戦術的な変更を加えた。
指揮官は4-2-4の形に移行し、終盤には登録された5人のFW全員をピッチに送り出した。
- MN Press Photo
ツォリス、圧巻のアウェー戦を終えてチームの落ち着きを称賛
決勝点につながる働きを振り返ったツォリスは、敵地の厳しい雰囲気の中で早い時間に失点しながらも、慌てなかったチームメートたちを称賛した。24歳のツォリスはチームの落ち着きぶりに大きな満足感を示し、ゴールで奮闘したヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを相手にしながらも、ギリシャが21本のシュートを放ったことを強調した。
またツォリスは、リーグAでの戦いを敵地での勝ち点3スタートとしたことで、自分たちのアグレッシブなアプローチが正当化されたと強調した。
「この結果をひっくり返せて本当にうれしい」とツォリスは述べた。「かなり早い時間に失点してしまい、相手のホームでは対処が難しかった。それでも僕たちは不安を抱えてプレーしなかったと思う。たとえ決勝点がラストミニッツだったとしても、フェアな勝利だった。もう少し早く勝ち越していてもおかしくなかった」
ヨバノビッチ、5人ストライカーの大胆な賭けに不安があったと認める
途中出場のタソス・ドゥヴィカスが後半アディショナルタイム5分に決勝ヘッドを決めた後、ヨヴァノヴィッチは報道陣に対し、自身が終盤に打った戦術的なリスクの感情的な重さを率直に認めた。ギリシャ代表監督は、セルビアの深い守備ブロックをこじ開けるため、ヴァンゲリス・パヴリディス、フォティス・イオアニディス、チャラランポス・コストゥラス、クリスティアン・テッテイス、そしてドゥヴィカスを同時にピッチへ送り出した。
ヨヴァノヴィッチは、この超攻撃的な賭けによって終盤に守備面の脆さが生まれた一方で、チームの粘り強い圧力が最終的に報われたと指摘した。
「5人全員を入れたことで、私も苦しかった」とヨヴァノヴィッチは笑みを浮かべて認めた。「時にはリスクを取るものだ。全員がいい試合をしてくれてうれしい。それで私も苦しんだことは隠さない。あれだけ多くのチャンスがあった後では、リスクを取る試合だった」
- Starsport
自信を深めるギリシャ、難敵ドイツ戦へ焦点を移す
この劇的な勝利により、ギリシャは日曜日にアウクスブルクで行われるドイツとのアウェー戦を前に、オランダと並んでグループA2の首位に浮上した。ツォリスは、自分たちより格上の欧州勢を相手にしても、戦術面での集中と守備の規律を維持するようチームメートに呼びかけた。
ギリシャはベオグラードで試合後のリカバリーを終え、その後、グループ第2戦に向けてドイツへ移動する。
ヨバノビッチ監督のチームは、その攻撃面での自信をアウクスブルクでも持ち込みたい考えだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。