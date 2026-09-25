決勝点につながる働きを振り返ったツォリスは、敵地の厳しい雰囲気の中で早い時間に失点しながらも、慌てなかったチームメートたちを称賛した。24歳のツォリスはチームの落ち着きぶりに大きな満足感を示し、ゴールで奮闘したヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを相手にしながらも、ギリシャが21本のシュートを放ったことを強調した。

またツォリスは、リーグAでの戦いを敵地での勝ち点3スタートとしたことで、自分たちのアグレッシブなアプローチが正当化されたと強調した。

「この結果をひっくり返せて本当にうれしい」とツォリスは述べた。「かなり早い時間に失点してしまい、相手のホームでは対処が難しかった。それでも僕たちは不安を抱えてプレーしなかったと思う。たとえ決勝点がラストミニッツだったとしても、フェアな勝利だった。もう少し早く勝ち越していてもおかしくなかった」