互角の戦い…ファラオの勇気がベルギーの悪魔を翻弄した

世界9位のベルギーにはケビン・デ・ブライネ、ジェレミー・ドゥク、ティボー・クルトワ、ロメロ・ルカクといったスターがいる。そんな相手との引き分けは善戦に見えるかもしれない。 しかし2026年W杯初戦でベルギーと対戦したエジプト代表は、その印象を覆した。1-1の引き分けだったが、勝利を目前にした内容だった。
1－1の引き分けというスコアは、ピッチで起きたことを完全に表していない。特に前半は、戦術と組織力で近年屈指の内容を示し、ベルギーに本来の強みを封じさせた。
世界9位のベルギーにはケビン・デ・ブライネ、ジェレミー・ドゥク、ティボー・クルトワ、ロメロ・ルカクといったスターがいる。そんな相手との引き分けは善戦に見えるかもしれない。 しかし2026年W杯初戦でベルギーと対戦したエジプト代表は、その印象を覆した。1-1の引き分けだったが、勝利を目前にした内容だった。
1－1の引き分けというスコアは、ピッチで起きたことを完全に表していない。特に前半は、戦術と組織力で近年屈指の内容を示し、ベルギーに本来の強みを封じさせた。
フサム・ハサン監督は右にゼコ、左にイマム・アシュールを配置。モハメド・サラーとオマル・マルムシュは前線で役割を交代した。
この戦術が成功した要因は、図ではなくその実行にあった。エジプトはペナルティエリア手前に高い位置でブロックを敷き、ベルギーの中盤でのボール保持を阻んだ。
デ・ブライネやオナナはビルドアップの時間を与えられず、ベルギーはサイドやロングボールを多用した。 さらにエジプトは、ボールを失っても強力なファーストプレスで即座に奪回し、サラーやマルムシュ、ジコ、アシュールが素早く攻撃に転じた。後ろに引くのではなく、常に前に出てチャンスを作った点が大きい。
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先制点は単なる好シュートではなかった。イマム・アシュールがラインに固執せず、ベルギーのハーフスペースとディープエリアに切り込んだ戦術的意図の結果だ。 この動きにベルギーは混乱。19分にはモハメド・サラーのアシストから、ロケットのようなシュートがレッドデビルズのゴールネットを揺らし、クルトゥワらに衝撃を与えた。
守備でもイマームは要となった。彼はアハメド・ファトゥーをカバーするため頻繁に下がり、ベルギーの圧力がかかると一時的に最終ラインの5人目の選手として機能した。
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この試合で最も印象的だったのは、エジプトが「生き残りをかけて戦う」姿勢を示さなかったことだ。クルトワが止めたジコのシュート、イマム・アシュールの好機、サラーとマルムシュの連続突破。これらすべてが、チームが単に耐えるのではなく勝利を目指していたことを示していた。
試合後、多くの解説者はエジプトが長時間優位に立ちながら決定機を逃したとの見解を示した。
もう一つのポイントは「ボールを持たない動き」だ。エジプトはパスコースを絶えず塞ぎ、ベルギーの中盤がターンするスペースを与えなかった。モハメド・ハニはジコのサポートでドゥクオを封じ、フトゥフはイマーム・アシュールとハムディ・フェティのカバーで安定させた。 この規律の高さによりベルギーは前半、組織力を欠き、支配力を発揮できず、決定機も作れずに45分を終えた。エジプトはほぼ完璧な前半だった。
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前半に成功したエジプトの戦術は、後半に入ると難しくなった。ロメロ・ルカク投入でベルギーは一段上がった。突然、ベルギーはペナルティエリア内に攻撃の起点を得て、クロスはスルーパスは価値を高めた。 投入から1分も経たずにゴールが生まれた。彼の圧力でペナルティエリア内が混乱し、モハメド・ハニのオウンゴールにつながった。また、デ・ブライネの深い位置からの動きも効果を増し、ハーフタイム前にはなかったスペースが生まれた。
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戦術のMVPはフサム・ハサン、公式MVPはイマーム・アシュール。だがピッチのMVPはムスタファ・シュベイルだった。 エジプト人GKは重要な場面で決定機を連続で阻止し、ベルギーに攻め込まれた時間帯もチームのバランスを保った。彼の存在は守備陣に大きな自信を与え、試合終盤の30分間、ベルギーの攻撃が激化した場面で特にその効果が顕著だった。
また、成功した交代策はコーチ陣の手腕を示した。 イマーム・アシュールが疲労した後の交代、ルカク投入に伴うラミー・ルビアの投入、ジゾに守備の役割を任せたこと、そして75分でサラーを下げたこと。これらの采配はすべて、チームのバランスを保つための適切な判断だった。 75分のサラー交代も、攻撃の起点として多くの労力を費やしていたことを考えれば妥当だった。
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結果こそ敗れたが、エジプト代表はベルギーと互角に戦い、存在感を示した。
気温31度、6万6千人の大観衆の前で欧州屈指の強豪と互角に戦い、試合を決める2点目を奪うチャンスも作った。 この引き分けは単なる1勝ではなく、戦術的な証明となった。組織力と勇敢さを兼備し、守備と攻撃を両立させ、試合で何をするべきかを理解するチームとして存在感を示した。 イランやニュージーランド戦でもこのレベルを維持できれば、グループリーグ突破だけでなく、ノックアウトステージでも脅威となるだろう。
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