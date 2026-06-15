互角の戦い…ファラオの勇気がベルギーの悪魔を翻弄した

フサム・ハサン監督は右にゼコ、左にイマム・アシュールを配置。モハメド・サラーとオマル・マルムシュは前線で役割を交代した。

この戦術が成功した要因は、図ではなくその実行にあった。エジプトはペナルティエリア手前に高い位置でブロックを敷き、ベルギーの中盤でのボール保持を阻んだ。

デ・ブライネやオナナはビルドアップの時間を与えられず、ベルギーはサイドやロングボールを多用した。 さらにエジプトは、ボールを失っても強力なファーストプレスで即座に奪回し、サラーやマルムシュ、ジコ、アシュールが素早く攻撃に転じた。後ろに引くのではなく、常に前に出てチャンスを作った点が大きい。

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