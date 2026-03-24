BVBの外部アドバイザーは、この解任について多くの点で理解を示しており、クラブ経営陣内の関係について興味深い詳細を明かしている。また、後任のニルス＝オレ・ブック氏についても高く評価している。
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「互いに少しばかりやり合っていた」：マティアス・ザマーが、セバスティアン・ケールとBVBの別れに関する興味深い詳細を明かす
「別れるのは正しい判断だったと思う。双方の距離はすでに縮まっていなかった。 それなら、これは当然の帰結だ」と、58歳の彼はまずスカイ放送の番組『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で語り、責任者間の緊張をほのめかした。「私は――これは本当に敬意を込めて言うのだが――互いに少しばかり言い争っていたと思う」
『Bild』紙の報道によると、経営陣内に「埋めようのない溝」があり、それがケールの退任につながったという。とりわけ、BVBで長年プレーしてきたこの選手は、直属の上司であるスポーツ部門責任者のラース・リッケン氏との関係が難航していた。 その原因は2024年春に遡る。当時、リッケンはケールの代わりにハンス＝ヨアヒム・ヴァツケから現在のポストを引き継いでいた。ケールは以前からそのポストを狙っていたため、当然ながら失望していたという。
ザマーによれば、こうした「摩擦」は時折起こるものだという。「これは関係者全員にとって正しい決断だ。クラブには変化を起こす機会が与えられた。品位と態度を持って別れることが重要だ。」
- Borussia Dortmund
セバスティアン・ケールはHSVの新たな実力者となるのか？
次の移籍先では、ケールが主力選手として起用される可能性があり、特にHSV（ハンブルガーSV）でのシュテファン・クンツの後任としてその名が挙がっている。こうした噂は今年初めにもすでにあった。しかし、トッテナム・ホットスパーも関心を示しているという。 一方、ザマーはケールが「良いポジションを見つけるだろう」と確信しているものの、「セバスチャンは今、少し息をついたほうがいい」と助言した。
一方、ザマーはブックに対しては称賛の言葉しか口にしなかった。「つまり、専門知識に加え、チームワークや人間性を兼ね備えているという点も、クラブにとって非常に、非常に重要だった」と彼は述べ、次のように強調した。「そして、それらすべてを総合したとき、私は言ったんだ。『ラース、これは素晴らしいアイデアだ。 これは単に良いというだけでなく、素晴らしい。大胆であり、挑戦的だが、分析的でもある。」
BVB：ブックは高い評価を得ている
この40歳の監督は、2017年からSVエルバースベルクで指揮を執り、ザールラント州のこの小さなクラブを、4部リーグから発掘した数々の才能ある選手たちと共に、ブンデスリーガ昇格目前まで導いた。 ブックは、フィスニック・アスラニ（現在はTSGホッフェンハイム）やユネス・エブヌタリブ（アイントラハト・フランクフルト）らをSVEに獲得し、エブヌタリブはその後、巨額の利益を上げて売却された。
ブックは早ければ水曜日にも新職に就き、2029年までの契約を結ぶ。リッケン氏によれば、彼はケール氏の後任として「最有力候補」だったという。「私は、彼がエルバースベルクでスポーツディレクターとして、そして最終的にはスポーツ担当取締役として行った素晴らしい仕事を長い間注目してきた。オレは専門的にも人間的にも、我々に非常に適していることを確信している。」
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 4月4日 18時30分 VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ） 4月11日 15時30分 BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15時30分 TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）