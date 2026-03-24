「互いに少しばかりやり合っていた」：マティアス・ザマーが、セバスティアン・ケールとBVBの別れに関する興味深い詳細を明かす

「別れるのは正しい判断だったと思う。双方の距離はすでに縮まっていなかった。 それなら、これは当然の帰結だ」と、58歳の彼はまずスカイ放送の番組『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で語り、責任者間の緊張をほのめかした。「私は――これは本当に敬意を込めて言うのだが――互いに少しばかり言い争っていたと思う」

『Bild』紙の報道によると、経営陣内に「埋めようのない溝」があり、それがケールの退任につながったという。とりわけ、BVBで長年プレーしてきたこの選手は、直属の上司であるスポーツ部門責任者のラース・リッケン氏との関係が難航していた。 その原因は2024年春に遡る。当時、リッケンはケールの代わりにハンス＝ヨアヒム・ヴァツケから現在のポストを引き継いでいた。ケールは以前からそのポストを狙っていたため、当然ながら失望していたという。

ザマーによれば、こうした「摩擦」は時折起こるものだという。「これは関係者全員にとって正しい決断だ。クラブには変化を起こす機会が与えられた。品位と態度を持って別れることが重要だ。」