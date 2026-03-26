二面性のあるイタリアだが、とにかく前進しよう。それが唯一重要なことだ。まだ道のりの半分に過ぎない

中盤では、右サイドで全速力で走り回ったポリターノは、リーグ戦同様の、やや精彩を欠いたプレーだった。バレラも同様で、意欲はあったものの、数ヶ月前から調子が上がらないためか、前線への切り込みが見られなかった。 この試合で求められていたのは、深い位置からのパスやフォワードを活かすスルーパスを繰り出せる司令塔だったにもかかわらず、ロカテッリが「破壊的な司令塔」として起用されたのは大きな誤算だった。トナリは前半、強い個性とそこそこの創造性を発揮し、後半は恐怖心を払拭するゴールを決めた後、勢いに乗ってプレーした。