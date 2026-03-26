前へ進もう。ワールドカップ出場をかけた真の決戦を、息をのんで待ちわびる今、それが唯一重要なことだ。仕事は半分、うまくいった。試合も半分はそうだった。北アイルランド戦での2-0という結果には、二つの側面がある。前半はプレーがまとまらず、精神的に萎縮していた代表チーム。そして後半は、勢いを取り戻し、活気づいたチームだった。
翻訳者：
二面性のあるイタリアだが、とにかく前進しよう。それが唯一重要なことだ。まだ道のりの半分に過ぎない
後衛
個々の選手へのコメントは慎重に。以下、その内容だ。ドンナルンマは「評価なし」――かつてファンタジーサッカーで言っていたように、一度も本当に試される場面はなく、足元のミスもたった一度だけだった。マンチーニは情熱は溢れているが冷静さに欠け、必要のない場面でも過剰な闘志を見せた。バストーニは前半、別人のようだった。乱暴で喧嘩腰な上、センターバックとして動きが鈍かった。 その後、後半に警告を受け、当然ながらガッティと交代。ガッティ、アズーリ復帰おめでとう。カラフィオリは同じポジションの選手たちよりは良かったが、ディマルコとの左サイドの連携は洗練されていなかった。
中央値
中盤では、右サイドで全速力で走り回ったポリターノは、リーグ戦同様の、やや精彩を欠いたプレーだった。バレラも同様で、意欲はあったものの、数ヶ月前から調子が上がらないためか、前線への切り込みが見られなかった。 この試合で求められていたのは、深い位置からのパスやフォワードを活かすスルーパスを繰り出せる司令塔だったにもかかわらず、ロカテッリが「破壊的な司令塔」として起用されたのは大きな誤算だった。トナリは前半、強い個性とそこそこの創造性を発揮し、後半は恐怖心を払拭するゴールを決めた後、勢いに乗ってプレーした。
襲撃
前線では力強く、いや、圧倒的な存在感を放つキーン。度を越したプレーも目立つが、あらゆるレベルの相手に対して常に脅威を与えている。そして後半は、純粋なテクニックによるゴールが決まる前から、チームを牽引する存在だった。一方、レテギは影が薄く、個人プレーへの自信が全く見られず、ペナルティエリア内でのサポートも不足していた。さらに、後半開始直後の決定機を無情にも外した場面が示す通り、フィジカルコンディションは明らかに衰えていた。 イタリア系アルゼンチン人選手が1時間苦戦した後、途中出場したピオ・エスポジトの方がはるかに良かった。
力と自信
終盤には、ポリティアーノ（後半は調子を上げていたが）に代わってデビューを果たしたパレストラや、ローマでの素晴らしいシーズンを評価されて起用された、ほぼデビュー同然のピシッリにも出場機会が与えられた。さあ、前へ進もう。ワールドカップ出場をかけた真のプレーオフに向けて、より強い力と自信を持って。