AFP
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二重の喜び！ルベン・ファン・ボメルとヒバイ・ゼヒールがオランダ代表に選出 シャビはドイツ戦で新戦力を起用へ
シャビが初のオランダ代表メンバーを発表、2人が初招集へ
オランダの新監督シャビ・エルナンデスが、今後のUEFAネーションズリーグに向けた最初の26人メンバーを正式に発表した。8月にオスカル・エルナンデス、セルヒオ・アレグレ、ルート・ファン・ニステルローイ、アディル・ラムジをアシスタントに迎えて就任した46歳のスペイン人指揮官は、ルベン・ファン・ボメルとジバイ・ゼヒールを初のA代表に招集した。
メンバーは、ネイサン・アケ、ルベン・ファン・ボメル、ブライアン・ブロビー、フィルジル・ファン・ダイク、デンゼル・ダンフリース、マルク・フレッケン、ジェレミー・フリンポン、コーディ・ガクポ、ルトシャレル・ヘールトロイダ、ライアン・フラーフェンベルフ、ヨレル・ハト、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ジャスティン・クライファート、トゥーン・コープマイネルス、ノア・ラング、ドニエル・マレン、タイアニ・ラインデルス、ロビン・ルーフス、クライシェンシオ・サマーフィル、ケネス・テイラー、ユリエン・ティンバー、クインテン・ティンバー、ジョーイ・フェールマン、ミッキー・ファン・デ・フェン、バルト・フェルブルッヘン、ジバイ・ゼヒールで構成される。
選手たちは9月21日月曜日の午後、ザイストにある代表チーム本部に集合する。
シャビ、選手層の厚さと評価の目的を強調
シャビは、2週間で4試合をこなす厳しい国際日程において、26人の選手を選ぶことが極めて重要な柔軟性をもたらすと説明した。指揮官はコーチングスタッフ全員とともに、競争的な環境で全選手を見極めたい考えである。
元バルセロナ監督は、就任後最初の数週間において密接な接触が重要だと強調した。
「4試合の日程を踏まえると、26人のスカッドは我々に十分な選択肢と柔軟性を与えてくれる」とシャビは述べた。「同時に、この規模のグループであれば、的を絞って取り組み、全選手を徹底的に評価することができる。彼らを間近で見て、よりよく知ることは価値がある」
ファン・ボメルとゼヒールが伝統と多様性をもたらす
PSVの左ウイング、ルベン・ファン・ボメルは、爆発的な加速力とボックス内への侵入で知られ、国際舞台で際立った血筋を持つ。元オランダU-20代表の同選手は、2010年ワールドカップ準優勝メンバーのマルク・ファン・ボメルを父に持ち、元オランダ代表監督ベルト・ファン・マルバイクを祖父に持つ。
フェイエノールトMFハイファイ・ゼヒールも、オランダU-21代表での際立ったパフォーマンスを経てトップチームの舞台へと歩みを進めた。2024年11月のスロバキア戦ではゴールも記録している。
この2人の若きタレントは、ともにシャビの戦術構想において、中盤と攻撃陣にダイナミックな選択肢をもたらす存在である。
オランダ代表、過酷なネーションズリーグ日程に備える
オランダは9月24日木曜日、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナでドイツと対戦し、UEFAネーションズリーグA・グループ2の初戦を迎える。続いて3日後の9月27日日曜日にはベオグラードへ乗り込み、セルビアと対戦する。
代表ウィークはその後も続き、10月1日木曜日にはテッサロニキでギリシャとのアウェー戦に臨む。
オランダは10月4日日曜日、エイントホーフェンでセルビアを迎え、4試合の連戦を締めくくる。
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