オランダの新監督シャビ・エルナンデスが、今後のUEFAネーションズリーグに向けた最初の26人メンバーを正式に発表した。8月にオスカル・エルナンデス、セルヒオ・アレグレ、ルート・ファン・ニステルローイ、アディル・ラムジをアシスタントに迎えて就任した46歳のスペイン人指揮官は、ルベン・ファン・ボメルとジバイ・ゼヒールを初のA代表に招集した。

メンバーは、ネイサン・アケ、ルベン・ファン・ボメル、ブライアン・ブロビー、フィルジル・ファン・ダイク、デンゼル・ダンフリース、マルク・フレッケン、ジェレミー・フリンポン、コーディ・ガクポ、ルトシャレル・ヘールトロイダ、ライアン・フラーフェンベルフ、ヨレル・ハト、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ジャスティン・クライファート、トゥーン・コープマイネルス、ノア・ラング、ドニエル・マレン、タイアニ・ラインデルス、ロビン・ルーフス、クライシェンシオ・サマーフィル、ケネス・テイラー、ユリエン・ティンバー、クインテン・ティンバー、ジョーイ・フェールマン、ミッキー・ファン・デ・フェン、バルト・フェルブルッヘン、ジバイ・ゼヒールで構成される。

選手たちは9月21日月曜日の午後、ザイストにある代表チーム本部に集合する。



