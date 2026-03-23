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Stan Collymore Nottingham ForestGetty
Chris Burton

翻訳者：

「二度と起こらないだろう」――ノッティンガム・フォレストの快挙が再現されない理由。レッズのレジェンドは、プレミアリーグに与えた驚異的な影響がもっと評価されるべきだと主張する

ノッティンガム・フォレストが昇格組としてプレミアリーグの順位表で3位に躍進したことは「二度と起こらないだろう」と、マーク・クロスリーはGOALに語った。彼は、この偉業はもっと高く評価されるべきだと述べている。同クラブはニューカッスルと共に、1992年にイングランドサッカーの新たな時代が幕を開けて以来、トップリーグ昇格直後に達成した最高順位という記録を保持している。

  • Stuart Pearce Nottingham ForestGetty

    プレミアリーグで、昇格したチームの中で最高順位を記録したのはどのチームか？

    サンダーランドからリーズ、ウルヴァーハンプトンを経てイプスウィッチに至るまで、いくつかのチームがトップリーグでの生活に素早く適応してきたが、これほど短期間でこれほど高い位置まで駆け上がったチームは他にない。1993-94シーズン、ケヴィン・キーガン率いる豪快な「マグパイズ（サンダーランド）」が初めて3位に躍り出た。その12カ月後にはフォレストも同様に3位となり、両チームとも勝ち点77でシーズンを終えた。

    それ以来20年間、この偉業を再現できたチームは現れていない。チャンピオンシップとプレミアリーグの間の格差を埋めることは、ますます困難になっているからだ。現代のサッカー界では資金力が物を言い、それが競争環境を多少歪めてしまっている。

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  • フォレストの偉業は、いつの日か誰かに追いつかれるのだろうか？

    そう考えると、今後フォレストに匹敵するクラブは現れるのだろうか？元レッズのゴールキーパー、クロスリーは、バリー・ベット・オールスターズのメンバーを選出する過程でGOALの独占インタビューに応じ、再びこれほどの高みへ飛翔するチームが現れるか、またシティ・グラウンドでの活躍が十分に評価されているかという問いに対し、次のように語った。「おそらくないだろう。間違いなく評価されていない。 そのわずか2シーズン前、我々は史上最高の監督の一人であるブライアン・クラフの下で降格していた。誰もが、このクラブはそこから立ち直れないだろうと思っていた。 

    「そこでフランク・クラークが引き継ぎ、見事な補強で即座に結果を出した。フランクが失敗した補強は一つも思い出せない。おそらく唯一うまくいかなかったのは、イタリアから来たアンドレア・シレンツィくらいだろう。彼には単に合わなかったのだ。プレミアリーグは、イタリアから移籍してきたストライカーには荷が重すぎた。 

    「だが、それ以外は、フランクが失敗した補強をした記憶はない。ブライアン・ロイ、[スタン]・コリーモア、[コリン]・クーパー、デス・リトルを獲得したことは知っている。クリス・バート＝ウィリアムズやデビッド・フィリップスといった選手たち、そしてラース・ボヒネンもそうだ。 

    「我々は、自分たちが思っていた以上に強いチームだった。 だから、他の人たちが評価していたよりも、間違いなく我々は強いチームだった。だが、シーズン終盤の4分の1まで、トップ2に入って欧州カップ戦に出場できる可能性をまだ追いかけ続けていた頃まで、我々はそれに気づかなかった。そして、3位でそのチャンスを逃してしまった。二度とそんなことは起きない。絶対に。今は難しすぎる。3位になることさえ難しいのに、下から3位になるのが精一杯だ！」

  • 即座に結果を出すようプレッシャーにさらされているマネージャーたち

    昨今、監督たちはかつてないほど即座に結果を出すよう強いプレッシャーにさらされており、一部のクラブでは監督の入れ替わりが頻繁に行われているように見えます。競争力のあるチームを編成する上で、かつてフォレストが見せていたような賢明な移籍戦略が極めて重要視されています。

    クロスリー自身もチーム編成に手を染め始めている。元ウェールズ代表の彼は、5月にシティ・グラウンドで行われるフォレストのレジェンドチームとの対戦に向け、「バリー・ベット・オールスターズ・ベッツ」チームを結成中だ。このイベントへの参加登録は3月24日まで受け付けている。

  • フォレストのチームメイトで構成されたクロスリーの理想の6人制チーム

    クロスリーは、自分が求めている資質を熟知しており、その多くはかつてフォレストで共にプレーした伝説的なチームメイトたちにも共通するものだった。自身がゴールキーパーを務める「究極の6人制チーム」のメンバー5人を選ぶよう求められたクロスリーは、次のように語った。「正直、僕にとってはかなり簡単だったよ。少し考え込んだ選手も数人いたけどね。 でも、ユース時代から12年間在籍し、19歳でデビューを果たしたこのクラブでのキャリアの中で、信じられないほど素晴らしい選手たちとプレーしてきたからね。だから、最初から考え始めると、かえって難しくなってきたんだ。でも、フランク・クラーク監督の下でヨーロッパの大会に出場できたあの3年間は本当に楽しかったし、チームも好調だった。フランクがクラブで成し遂げた功績は、本当に正当な評価を受けていないと思う。 

    「だから、僕はスチュアート・ピアースを選んだ。理由は明白だ。彼は我々のキャプテンであり、リーダーだからだ。デズ・ウォーカーも選んだ。今でもデズとは連絡を取り合っているし、定期的に話もしている。彼は全く変わらない。本当に大好きだ。なんて素晴らしい選手だったことか。ロイ・キーンは18歳でアイルランドからやって来た時、みんな『うわっ、こいつは誰だ？』って感じだった。 

    「ラース・ボヒネンについては、彼の練習を見ることがあったんだ。練習から戻ってくると、彼は本当に小さなボール、あの極小のボールの一つを手に取り、シティ・グラウンドのピッチに出て行って、細かいテクニックを披露したり、ディフェンスの裏へボールを送り込んだりしていた。彼はブライアン・ロイやスタン・コリーモアと本当に息が合っていた。 

    「僕はスタン・コリーモアを大絶賛するよ。2年間一緒にプレーした中で、彼が挙げたゴール数からして、間違いなく最高のストライカーの一人だ。フランク・クラーク監督のチームトークはいつもこうだった。『ボールを持ったら、ただスタンにパスを出せ』。これほどシンプルな指示があるだろうか？ 

    「だから、僕、ピアシー、デス・ウォーカー、ロイ・キーン、ラース・ボヒネン、そしてスタン・コリーモア。なんて素晴らしいチームなんだ。他にも入れられなかった選手はたくさんいる。 テディ・シェリンガム、彼を選手として大好きだ。スティーブ・チェトル、『ミスター・ステディ・エディ』こと、フォレストの最多出場記録保持者の一人だ。それからウェビー［ニール・ウェッブ］、ホッジ［スティーブ・ホッジ］、ナイジェル・クラフもいる。正直なところ、100人くらい選べそうだ！」

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    登録して、バリー・ベット・オールスターズへの選出を目指そう

    ノッティンガム・フォレストのユニフォーム前面スポンサーである「Bally Bet」は、長年にわたり草の根サッカーを支えてきた選手たちに、その功績に見合った評価を与えることを使命としています。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリー氏は、草の根サッカーの素晴らしさを称えるべく、このスポーツの真の顔ぶれで構成される史上初の「オールスター・ベテランズ」チームを結成するという任務を任されました。 クロスリーは、「バリー・ベット・オールスターズ」の編成にあたり、フォレストの他の著名な顔ぶれから強力なサポートを受けることになる。

    選抜されたオールスターズは、5月下旬に厳選されたフォレストのレジェンドチームと対戦するため、地元のグラウンドからシティ・グラウンドへと舞台を移し、プレミアリーグさながらの待遇を受けることになる。自分にその実力があると思うか？30歳以上で、レジェンドたちに挑む準備ができているなら、今すぐこちらのリンクから応募して、この一員になろう。

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