「二度と起こらないだろう」――ノッティンガム・フォレストの快挙が再現されない理由。レッズのレジェンドは、プレミアリーグに与えた驚異的な影響がもっと評価されるべきだと主張する

クロスリーは、自分が求めている資質を熟知しており、その多くはかつてフォレストで共にプレーした伝説的なチームメイトたちにも共通するものだった。自身がゴールキーパーを務める「究極の6人制チーム」のメンバー5人を選ぶよう求められたクロスリーは、次のように語った。「正直、僕にとってはかなり簡単だったよ。少し考え込んだ選手も数人いたけどね。 でも、ユース時代から12年間在籍し、19歳でデビューを果たしたこのクラブでのキャリアの中で、信じられないほど素晴らしい選手たちとプレーしてきたからね。だから、最初から考え始めると、かえって難しくなってきたんだ。でも、フランク・クラーク監督の下でヨーロッパの大会に出場できたあの3年間は本当に楽しかったし、チームも好調だった。フランクがクラブで成し遂げた功績は、本当に正当な評価を受けていないと思う。

「だから、僕はスチュアート・ピアースを選んだ。理由は明白だ。彼は我々のキャプテンであり、リーダーだからだ。デズ・ウォーカーも選んだ。今でもデズとは連絡を取り合っているし、定期的に話もしている。彼は全く変わらない。本当に大好きだ。なんて素晴らしい選手だったことか。ロイ・キーンは18歳でアイルランドからやって来た時、みんな『うわっ、こいつは誰だ？』って感じだった。

「ラース・ボヒネンについては、彼の練習を見ることがあったんだ。練習から戻ってくると、彼は本当に小さなボール、あの極小のボールの一つを手に取り、シティ・グラウンドのピッチに出て行って、細かいテクニックを披露したり、ディフェンスの裏へボールを送り込んだりしていた。彼はブライアン・ロイやスタン・コリーモアと本当に息が合っていた。

「僕はスタン・コリーモアを大絶賛するよ。2年間一緒にプレーした中で、彼が挙げたゴール数からして、間違いなく最高のストライカーの一人だ。フランク・クラーク監督のチームトークはいつもこうだった。『ボールを持ったら、ただスタンにパスを出せ』。これほどシンプルな指示があるだろうか？

「だから、僕、ピアシー、デス・ウォーカー、ロイ・キーン、ラース・ボヒネン、そしてスタン・コリーモア。なんて素晴らしいチームなんだ。他にも入れられなかった選手はたくさんいる。 テディ・シェリンガム、彼を選手として大好きだ。スティーブ・チェトル、『ミスター・ステディ・エディ』こと、フォレストの最多出場記録保持者の一人だ。それからウェビー［ニール・ウェッブ］、ホッジ［スティーブ・ホッジ］、ナイジェル・クラフもいる。正直なところ、100人くらい選べそうだ！」