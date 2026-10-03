アンチェロッティは、チームの主な配球役を欠いたことで、戦術の遂行がいかに大きく変化したかを強調した。「私がマドリーについて言うことすべてが批判として受け取られてほしくはない。しかし、モドリッチやクロースがいた頃は、スペースへのあらゆる動きに対して、必ずそこへボールが届いていた」と説明した。「今いる選手たちにその能力がないと言っているわけではない。私が言いたいのは、縦にプレーするには、ボールを届ける術を知る誰かが必要だということだ。縦にプレーするというのは、走る選手が8人いることを意味するわけではない。彼らを走らせる選手がいることも意味する。それもまたひとつのプレースタイルだ」

ドイツの象徴的存在の後任を務めることは、現在リールを率いる指揮官によれば、単純に不可能だという。「失うのは、二度と取り戻せないものだ。そのポジションで世界最高の選手だからだ」と同氏は語った。「『もう一人のクロースが必要だ』とは言えない。なぜなら、そんな選手は存在しないからだ。彼は試合の支配者だった。テンポをコントロールしていた。試合は彼が望むリズムで進んでいた。彼が物事を決めていたし、試合のペースを管理していたからこそ不可欠な存在だった。

「そのうえ、彼は走っていた。1試合で11キロメートルをカバーする選手だった。守備の仕方を知っており、戦術理解も高かった。私は彼が6番でプレーするのが大好きだった。本当に大好きだった。彼自身は、セカンドボールを追ったり、デュエルに関わったりすることを特別好んではいなかった。8番でプレーする方を好んでいた。6番に汚れ仕事を任せられるからだ」



