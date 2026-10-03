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「二度と取り戻せないもの」――ダビデ・アンチェロッティ、レアル・マドリーが「賢い」トニ・クロースを欠いていると認め、理想的な唯一の後継者としてバルセロナのスターを指名
レアル・マドリーの創造性ある中盤の空白
元アシスタントコーチのダビデ・アンチェロッティは、レアル・マドリーはいまだに伝説的な中盤コンビの退団による影響を受けていると考えている。ダビデは『AS』の取材に応じ、カルロ・アンチェロッティの息子として、クロースとルカ・モドリッチがベルナベウを去ったことで、スペインの名門が代えの利かないレベルの試合支配力を失ったと説明した。
レアル・マドリーは現在も、ジュード・ベリンガム、ベルナルド・シウバ、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニら一流のタレントを数多く擁している。それでも中盤には、生まれつきのゲーム支配者と呼べる存在が欠けている。チームには力強く走れる選手が多い一方で、前線の動きを継続的に見つけ出せる低い位置のプレーメーカーを現時点では欠いている。
- Getty Images Sport
替えの利かない中盤のマエストロ
アンチェロッティは、チームの主な配球役を欠いたことで、戦術の遂行がいかに大きく変化したかを強調した。「私がマドリーについて言うことすべてが批判として受け取られてほしくはない。しかし、モドリッチやクロースがいた頃は、スペースへのあらゆる動きに対して、必ずそこへボールが届いていた」と説明した。「今いる選手たちにその能力がないと言っているわけではない。私が言いたいのは、縦にプレーするには、ボールを届ける術を知る誰かが必要だということだ。縦にプレーするというのは、走る選手が8人いることを意味するわけではない。彼らを走らせる選手がいることも意味する。それもまたひとつのプレースタイルだ」
ドイツの象徴的存在の後任を務めることは、現在リールを率いる指揮官によれば、単純に不可能だという。「失うのは、二度と取り戻せないものだ。そのポジションで世界最高の選手だからだ」と同氏は語った。「『もう一人のクロースが必要だ』とは言えない。なぜなら、そんな選手は存在しないからだ。彼は試合の支配者だった。テンポをコントロールしていた。試合は彼が望むリズムで進んでいた。彼が物事を決めていたし、試合のペースを管理していたからこそ不可欠な存在だった。
「そのうえ、彼は走っていた。1試合で11キロメートルをカバーする選手だった。守備の仕方を知っており、戦術理解も高かった。私は彼が6番でプレーするのが大好きだった。本当に大好きだった。彼自身は、セカンドボールを追ったり、デュエルに関わったりすることを特別好んではいなかった。8番でプレーする方を好んでいた。6番に汚れ仕事を任せられるからだ」
バランスを模索し、バルセロナでの解決策を探る
その穴は、ピッチ内にとどまらずはるかに大きい。アンチェロッティ監督は「レアル・マドリーのプレーの仕方を考えれば、トニを失ったことが極めて大きかったのは当然だ。突然、多くのものを失った」と認めた上で、そのMFとの個人的なつながりにも言及した。「私は誰とでも良好な関係を築いている。誰とでもだ。モドリッチともそうだ。ただ、トニとはサッカーについて本当に多く話した。彼は非常に聡明な男だからだ。
「彼は君に問いを投げかけ、考えさせる。物事に対して常に興味深い視点を持っている。彼は監督としての君をより良くしてくれた。彼が去ったのは残念だった」
後任候補について問われると、アンチェロッティ監督は、あるバルセロナのスター選手が完璧に合う存在だと認めた。「そうだ。ロドリならどこでもフィットする。彼は特別な選手だ」と明かしつつ、性急な判断を戒めた。「トニのコピーを探すべきではない。マドリーはバランスを見つけるだろう。ロドリがいようといまいと、彼らはいつものように最後まで競争力を保つ。結局のところ、重要な局面になれば、マドリーはいつもそこにいる」
- AFP
新たな前進への道を見いだす
レアル・マドリーは今後、チャンピオンズリーグでの成功を特徴づけた、リズムを刻むようなパス回しに頼ることなく、大一番を支配する方法を見いださなければならない。ジョゼ・モウリーニョとそのスタッフは戦術の青写真に修正を加え、従来型のゲームメーカーを探すのではなく、現在の中盤陣に創造性の負担を担わせる必要がある。
それでも中盤のバランスが課題として残るなら、クラブ首脳陣は移籍市場の活用を検討せざるを得ないかもしれない。それまでは、レアル・マドリーはトランジションの速さ、戦術的柔軟性、そして個の輝きに頼り、欧州サッカーの頂点の座を取り戻さなければならない。
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