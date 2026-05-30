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「事態はますます悪化する一方だった」――アンフィールドに「不健全な空気が漂い始めていた」として、アーネ・スロット監督の解任決定を元マンチェスター・ユナイテッドのFWが支持
リバプールは、さらなる不確実性を避けるため行動した。
リヴァプールがスロット監督との契約を打ち切ったことについて、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、シェリンガムが支持を表明した。彼は、スロットを続投させていれば新シーズンに不必要な不透明感が生じていただろうと語った。
新シーズンを迎える前に断固たる決断を下すべきだったという。5位に終わった2025-26シーズンの結果を受け、クラブは迅速な方向転換を迫られた。
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シェリンガムは、不確実性を新シーズンに持ち越さないよう警鐘を鳴らしている。
シェリンガムは、クラブの雰囲気が不健全になっていると指摘した。 さらに、監督への信頼が失われているならなぜ残留させたのかと疑問を投げかけた。BOYLE Sportsの取材にシェリンガムは語った。「アルネ・スロットが残留していれば、リヴァプールには有害な雰囲気が広がっていたと思う。彼がいて新シーズンがうまくいかず解任されるようなことになれば、非常にネガティブなスタートになる。そんな状態でシーズンに臨むわけにはいかない。
リヴァプールがそんな不安を抱えたままシーズンに入るべきではない。また1年を無駄にするだけだ。12試合を終えて10ポイント差をつければ、もう取り返せない。リヴァプールではそんなことは許されない。スロットが残っていれば状況はさらに悪化しただろう。だから交代が必要だった」
アロンソのチャンスが、さらなる苛立ちを招く
長年リバプールが狙っていたシャビ・アロンソがチェルシーへ移籍し、同クラブの監督人事はさらに複雑になった。シェリンガムは、スロット監督の去就が不透明だったなら、リバプールは早く行動すべきだったと語る。
「シャビ・アロンソのチェルシー移籍はリヴァプールファンにとって屈辱だったか？ そうでもない」と語った。「アーネ・スロット監督を巡るリヴァプールの状況は以前から予見されていた。彼らはシャビ・アロンソが獲得可能であることを知っていた。さっさと契約をまとめ、問題を解決すべきだった。実現可能な状況だったのだ。
監督への信頼が揺れているなら、アロンソが獲れるうちに解決すべきだった。彼らは動かなかった。チャンスを逃したのはアロンソのせいではない。彼のチェルシー移籍で、リヴァプールを囲む奇妙な空気はさらに強まっただけだ」
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注目はリヴァプールの次戦へ
注目はリヴァプールの新監督探しに移った。クラブの最優先事項は、チームの自信を取り戻し、アンフィールドの雰囲気を盛り上げられる後任を見つけることだ。最近の報道では、リヴァプールは来シーズン、アンドニ・イラオラを新監督に任命する見込みだ。