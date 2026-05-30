長年リバプールが狙っていたシャビ・アロンソがチェルシーへ移籍し、同クラブの監督人事はさらに複雑になった。シェリンガムは、スロット監督の去就が不透明だったなら、リバプールは早く行動すべきだったと語る。

「シャビ・アロンソのチェルシー移籍はリヴァプールファンにとって屈辱だったか？ そうでもない」と語った。「アーネ・スロット監督を巡るリヴァプールの状況は以前から予見されていた。彼らはシャビ・アロンソが獲得可能であることを知っていた。さっさと契約をまとめ、問題を解決すべきだった。実現可能な状況だったのだ。

監督への信頼が揺れているなら、アロンソが獲れるうちに解決すべきだった。彼らは動かなかった。チャンスを逃したのはアロンソのせいではない。彼のチェルシー移籍で、リヴァプールを囲む奇妙な空気はさらに強まっただけだ」