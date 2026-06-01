1968年のメキシコシティオリンピックと1970年のワールドカップ開催に向け、メキシコは1960年代半ばに新国立競技場「エスタディオ・アステカ」を建設した。10万人以上を収容できる世界最大級のスタジアムとして計画された。
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「事態がエスカレートしかねない！」1万4000人のファンがW杯開幕戦の無料入場を要求し、FIFAに「暴力」も辞さないとしている。
建設中に資金が底をついた。その解決策として、大規模スタジアムとしては前例のない措置が講じられ、その影響は今日まで続いている。 完成前に、10人用のボックス席600席と一般席8000席を富裕層に売却した。購入者は2065年まで追加費用なしで全イベントを観戦できる。
クラブ・アメリカやメキシコ代表の試合、ローマ教皇のミサ、マイケル・ジャクソンのコンサート、NFLの試合、W杯など、どんなイベントでも利用できます。彼らは「Titulares de Palcos y Plateas」（ボックス席と一般席の所有者）として、計1万4000席の恒久的な利用権を持っています。
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「Titulares de Palcos y Plateas」の闘い
1970年の第1回ワールドカップ（メキシコ）では、準決勝「世紀の一戦」ドイツ対イタリアやペレ率いるブラジルの3度目の優勝がありながら、FIFAとの問題は発生しなかった。しかし1986年の第2回大会ではFIFAが全チケットの管理権を要求したものの、受け入れられなかった。 「Titulares de Palcos y Plateas」のチケット保有者は、準々決勝のイングランド戦でディエゴ・アルマンド・マラドーナが挙げた「世紀のゴール」と「神の手」、さらに決勝のアルゼンチン対ドイツ戦を無料で観戦した。
2026年、アステカ・スタジアムは世界初の3度目の開催地となる。すでに19試合を開催し最多記録を持っており、今大会ではさらに5試合、メキシコ対南アフリカ戦などを行う。
大会期間中、1万4000席の権利を巡る争いが再燃。FIFAとスタジアム運営会社オラマニの圧力はさらに強まったが、所有者たちは「メキシコ・ボックス席・一般席所有者協会（AMTPP）」を結成して対抗した。 AMTPPのロベルト・ルアノ・オルテガ事務局長はオーストリアのサッカー誌『ballesterer』に「当協会はFIFAとアステカ・スタジアムの計画に対し訴訟を起こし、勝訴した。我々のボックス席と一般席は尊重され、支払いは一切不要だ」と語った。
一方で、スタジアム運営会社はFIFAに席の販売を保証済みだったため、約5400万ユーロの補償金を支払うことになったという。
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ロベルト・ルアノ・オルテガ氏：「事態は悪化する可能性がある」
判決後も紛争は決着せず、FIFAとスタジアム運営会社は「Titulares de Palcos y Plateas」への圧力を続けた。彼らはワールドカップで従来許可されていた飲食物の持ち込みを禁止した。 その代替として、12万3000～26万2000ペソ（6116～1万3010ユーロ）の食事パッケージ購入を義務付けた。さらに、座席を転売した所有者には大会期間中の入場禁止を警告した。しかしこれらの措置は5月、メキシコの裁判所によって却下された。
開幕まで1週間半を切った今も、彼らは電子チケットを受け取っていない。AMTPPのロベルト・ルアノ・オルテガ事務局長は「本来は先週金曜日までに送られるはずだった」と語る。もしチケットが届かなければどうなるのか？
ルアノ・オルテガ氏は「入場を拒否されれば告訴し、裁判所に武力行使の許可を求める」と期限後に述べた。事態はエスカレートする可能性があると警告し、自身が代表する1万4000人のファンが最終的に無料で開幕戦を観戦できると確信している。