「事態がエスカレートしかねない！」1万4000人のファンがW杯開幕戦の無料入場を要求し、FIFAに「暴力」も辞さないとしている。

1970年の第1回ワールドカップ（メキシコ）では、準決勝「世紀の一戦」ドイツ対イタリアやペレ率いるブラジルの3度目の優勝がありながら、FIFAとの問題は発生しなかった。しかし1986年の第2回大会ではFIFAが全チケットの管理権を要求したものの、受け入れられなかった。 「Titulares de Palcos y Plateas」のチケット保有者は、準々決勝のイングランド戦でディエゴ・アルマンド・マラドーナが挙げた「世紀のゴール」と「神の手」、さらに決勝のアルゼンチン対ドイツ戦を無料で観戦した。

2026年、アステカ・スタジアムは世界初の3度目の開催地となる。すでに19試合を開催し最多記録を持っており、今大会ではさらに5試合、メキシコ対南アフリカ戦などを行う。

大会期間中、1万4000席の権利を巡る争いが再燃。FIFAとスタジアム運営会社オラマニの圧力はさらに強まったが、所有者たちは「メキシコ・ボックス席・一般席所有者協会（AMTPP）」を結成して対抗した。 AMTPPのロベルト・ルアノ・オルテガ事務局長はオーストリアのサッカー誌『ballesterer』に「当協会はFIFAとアステカ・スタジアムの計画に対し訴訟を起こし、勝訴した。我々のボックス席と一般席は尊重され、支払いは一切不要だ」と語った。

一方で、スタジアム運営会社はFIFAに席の販売を保証済みだったため、約5400万ユーロの補償金を支払うことになったという。