トラブゾンスポルが、サラー獲得に向けた最有力候補として浮上している。元リヴァプールのウインガーの代理人側との交渉で大きな進展があったと報じられているためだ。『Foot Mercato』によると、トルコのクラブはこのフリーエージェントとの完全合意に近づいている。

スュペル・リグの同クラブは昨季3位でフィニッシュしており、タイトル争いを見据えて戦力強化を目指している。サラーは移籍金なしで加入でき、実証済みの得点力、創造性、そしてトップレベルでの経験をもたらす存在となる。

トラブゾンスポルの前進は、ベシクタシュにとっての状況も変えた。ベシクタシュは此前、1年契約にさらに1年延長のオプションを付けた条件で口頭合意に達していたが、その後は金銭面の相違により交渉が停滞したと報じられていた。



