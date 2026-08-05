争奪戦が本格化！　バルセロナがロドリ獲得へ電撃的な横取りを画策、マンチェスター・シティのスターはレアル・マドリー行きに「疑念」か

渦巻くうわさにもかかわらず、シティの新指揮官エンツォ・マレスカは、主力MFの去就について冷静さを保っている。このイタリア人指揮官が重視しているのは、同選手の目先の健康状態だ。ロドリは先日のワールドカップ制覇後、背中の問題の手術を無事に受けた。

「ビッグプレーヤーの周りには、常に憶測があると言わなければならない。私はそれを心配していないし、普通のことだ」とマレスカは語った。「彼らはワールドカップで優勝し、彼はその中でも最高の選手の一人だった。どの監督もロドリを欲しがるものだが、今は手術を受けたところだ。彼には休養と回復が必要で、その後にここへ戻ってきて、また我々と一緒になるだろう」

指揮官の公の姿勢は、スペインの2大クラブからの複雑な関心にクラブ首脳陣が対応する中でも、ピッチ上のことに焦点を当て続けたいという意向を反映している。ロドリは依然としてシティの仕組みにおける重要な構成要素であり、その将来は激しい議論の対象となっているが、当面の最優先事項は万全のコンディションを取り戻すことだ。