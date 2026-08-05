Getty Images Sport
翻訳者：
争奪戦が本格化！ バルセロナがロドリ獲得へ電撃的な横取りを画策、マンチェスター・シティのスターはレアル・マドリー行きに「疑念」か
バルセロナがマンチェスター・シティのスター獲得レースに参戦
ロドリ獲得レースは劇的な展開を迎えている。バルセロナが、シティの中盤の将軍に対して横取りを狙う動きに出る準備を進めているためだ。ワールドカップ優勝キャプテンをめぐっては、長らくレアル・マドリーが最有力候補と見なされてきたが、『SPORT』の報道によれば、エティハドの強豪は現在、カンプ・ノウ側からの正式オファーが差し迫っているとの確信を強めているという。
レアル・マドリーはおよそ10日前、アトレティコ・マドリーの元所属選手であるロドリに対する正式交渉を開始した。『The Sun』によれば、フロレンティーノ・ペレス会長もこの取引成立に全面承認を与えている。ただ、当初の勢いにもかかわらず、両クラブ間ではいまだ合意に達していない。
- Getty Images
モウリーニョのビジョンを巡る戦術的な疑問
さらに状況を複雑にしているのは、ロドリ本人がレアル・マドリーへの移籍の可能性に不安を抱いているとの見方だ。報道によれば、このMFは自身のテクニカルなスタイルが、ジョゼ・モウリーニョのシステムよりもバルセロナのフットボール哲学に適していると感じているという。
バルセロナの魅力は大きいものの、同クラブにとって最大の障害は依然として厳しい財政状況にある。マンチェスターから引き抜くために必要な高額な移籍金に加え、クラブ首脳陣は、リーグが定めるサラリーキャップの範囲内に彼の高額年俸を収めることが難しい可能性を懸念している。
マレスカ監督、騒がしさの中でも冷静さを維持
渦巻くうわさにもかかわらず、シティの新指揮官エンツォ・マレスカは、主力MFの去就について冷静さを保っている。このイタリア人指揮官が重視しているのは、同選手の目先の健康状態だ。ロドリは先日のワールドカップ制覇後、背中の問題の手術を無事に受けた。
「ビッグプレーヤーの周りには、常に憶測があると言わなければならない。私はそれを心配していないし、普通のことだ」とマレスカは語った。「彼らはワールドカップで優勝し、彼はその中でも最高の選手の一人だった。どの監督もロドリを欲しがるものだが、今は手術を受けたところだ。彼には休養と回復が必要で、その後にここへ戻ってきて、また我々と一緒になるだろう」
指揮官の公の姿勢は、スペインの2大クラブからの複雑な関心にクラブ首脳陣が対応する中でも、ピッチ上のことに焦点を当て続けたいという意向を反映している。ロドリは依然としてシティの仕組みにおける重要な構成要素であり、その将来は激しい議論の対象となっているが、当面の最優先事項は万全のコンディションを取り戻すことだ。
- Getty
評価額の隔たりと負傷への懸念
この移籍が実現する可能性があるとしても、契約条件のうち金銭面は依然として当事者間の争点となっている。マンチェスター・シティはこのMFに対し5600万ポンド前後の移籍金を求めているとされる一方、レアル・マドリーはこれまでのところ、提示可能なのは最大4300万ポンドまでとの姿勢を示している。
ロドリはワールドカップ優勝者として新シーズンに入るが、一方で前季は慢性的なハムストリングと鼠径部の負傷によって出場がやや制限されたシーズンでもあった。こうしたコンディション面の懸念に加え、手術後のリハビリもあるため、獲得を検討するクラブはいずれも、世界屈指の守備的MFの1人を獲得する明白なメリットとリスクを慎重に見極める必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。