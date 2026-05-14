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Oliver Maywurm

翻訳者：

予想外――ドイツ代表にこの2人を挙げる人はいないだろう。2026年W杯でナーゲルスマン監督が起用する番狂わせの主役は誰だ？

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来週の木曜日、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが2026年ワールドカップの代表メンバーを発表する。意外な選出はあるか？

「代表メンバーの大半は決まっている。20人はほぼ確定だが、残り6人は最終盤の競争だ」とドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは5月初旬、ファンクラブ説明会で語った。公式発表は5月21日、あと2週間だ。

3月のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）で招集したメンバーがベースになると強調してきた。それでも3月に選ばれなかった選手にも、米国・メキシコ・カナダ開催の大会へ望みはある。

そこで、SPOXがここ数週間で存在感を示した選手、そして代表にサプライズ招集される可能性のある選手を考察し、サプライズ度を評価した。

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    マクシミリアン・バイアー（ボルシア・ドルトムント） - サプライズ度：10点中2点

    BVBのチームメイト、カリム・アデイエミとともに、マクシミリアン・バイアーもナゲルスマン監督が発表した3月の代表戦メンバーから外れた。代わりにドイツ代表はFCブレントフォードのケビン・シャデを招集。ナゲルスマン監督は、この快速カウンター型FW3人の中からW杯に連れていけるのは多くて2人、おそらく1人だと強調した。

    「3人のうち1人か2人が最終的に残るが、チャンスは皆同じ。今はシュラーデが代表で力を示せる立場にあるだけだ」とナゲルスマン監督は説明した。監督がベイヤーを最後に招集したのは昨年10月の代表期間だった。

    しかし直近の数週間で最も存在感を示しているのはバイアーだ。バイエルンのニャブリが負傷したため、攻撃陣のW杯枠が1つ空いており、ナゲルスマンも彼を無視できないだろう。

    バイエルはここ数か月、BVBで安定したパフォーマンスを示し、左サイドで力強いプレーを続けている。今季は公式戦20得点を直接関与（10ゴール、10アシスト）し、同ポジションのライバルより多い。さらに、常に全力走と献身的な守備でチームに貢献している。 この姿勢は、ナゲルスマンが特に評価している点だ。

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    マティアス・ギンター（SCフライブルク） - サプライズ度：10点中9点

    32歳のマティアス・ギンターは第二の全盛期を迎えている。頼れるセンターバックは今季も活躍し、SCフライブルクをヨーロッパリーグ決勝へ導き、来季の国際大会出場権獲得にも大きく貢献した。

    W杯出場を後押しする声は多く、ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスも賛同している。元代表のマックス・クルーゼは「候補に入れるべき」と主張。チームメイトのイゴール・マタノヴィッチも「私が代表監督なら必ず招集する。チームの成功がすべてを語っている」と強調した。

    3月の代表戦前にはナゲルスマン監督から電話があったが、ギンターは辞退した。夏に状況が変わるかについては「まだ確定ではないので様子を見よう」と語っている。

    2014年の優勝メンバーながら当時20歳で出場機会がなかった彼にとって、今シーズンの活躍はW杯招集に値する。しかしナゲルスマンは就任後一度も彼を招集しておらず、直近の代表戦は2023年6月のフリック体制下だった。

    それでも、本大会に出場できる可能性は低い。ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマール・アントンで4枠は埋まっているとみられる。5人目の候補は3月に招集されたマリック・ティアウだ。 24歳のティアウはすでに3度招集されており、年齢的にも8歳若い。将来性を買われる可能性が高い。

    ギンターにとっての“裏口”は、ナゲルスマンがジョシュア・キミッヒのバックアップとして右サイドバック起用を検討する場合だ。代表でも右SBを経験しており、可能性は残っている。

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    ヤン・ビセック（インテル・ミラノ） - サプライズ度：10点中8点

    25歳のヤン・ビセックはギンターより若く、代表での将来性が高い。それでもナゲルスマン監督は5番目のセンターバックとしてチアウかギンターを選ぶだろう。

    インテル・ミラノではここ数か月好調だったが3月の代表戦には招集されず、その後筋肉負傷で3週間離脱した。しかし4月末のトリノ戦（2-2）で得点を挙げ復帰。イタリア王者でのレギュラーとして代表でも役割を果たす資格はある。

    2025年3月のイタリア戦で代表デビュー以来、再び招集されていない。このため、W杯メンバー入りは成長の度合いを考慮してもサプライズとなるだろう。

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    サイード・エル・マラ（1. FCケルン） - サプライズ度：10点中6点

    昨年11月、ナゲルスマン監督はサイード・エル・マラを初めて代表に招集。W杯予選2試合目の後にU-21代表へ戻したが、「ケルンでレギュラーになるには課題を克服すべきだ」と語った。

    その課題とは、まず何よりも守備の不安定さだった。それが攻撃的才能の持ち物である彼が、これまでケルンで先発を増やせなかった要因の一つでもあった。 しかし現在、エル・マラは半年ほど前にナゲルスマンが求めた条件を満たしている。19歳の彼は、数週間前から（そしてルーカス・クヴァスニオクの離脱以来）クラブの定位置を確保し、ブンデスリーガでは9試合連続で先発出場を果たしている。

    2月末以降5得点2アシストと好調を維持し、代表落ちした3月もW杯への可能性は十分だ。セルジュ・グナブリーが欠場しても、攻撃陣の競争は激しい。 レロイ・サネ、レナート・カール、3月に追加されたクリス・フューリッヒ、そしてBVBで好調のマクシ・ベイアーがおり、エル・マラに枠が残るかは他のポジションの布陣にも依存する。

    それでも、彼の生意気で新鮮なスタイルは代表に良い刺激をもたらし、接戦で流れを変えるベンチオプションとして価値がある。

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    アサン・ウエドラオゴ（RBライプツィヒ） - サプライズ度：10点中5点

    アサン・ウエドラオゴが11月末から3月末まで怪我で離脱していなければ、RBライプツィヒの有望なMFはサプライズではなく、ワールドカップの有力候補だったかもしれない。

    負傷前、彼はブンデスリーガで注目される選手へと着実に成長。2023年のU-17ワールドカップとU-17欧州選手権制覇を経験し、秋にはRBライプツィヒで定位置を確保し、高いパフォーマンスを示していた。 11月にはナゲルスマン監督が負傷したアミリに代えて代表に招集し、ルクセンブルク戦（2-0）とスロバキア戦（6-0）でデビュー。スロバキア戦では途中出場すぐさま代表初得点を挙げた。

    その勢いでクラブに戻った彼はブレーメン戦で鮮やかなゴールを決め、2-0の勝利に貢献した。しかしその試合で膝を痛め、約2か月離脱。1月に復帰したものの再負傷し、3月の代表戦も欠場した。

    4月以降、RBライプツィヒでは直近4試合中3試合に先発し、復調をアピールした。W杯代表入りの可能性は依然としてある。ナゲルスマン監督は彼のファンであり、卓越したテクニックと推進力でドイツ代表の中盤に新風を吹き込むはずだ。

    プレースタイルがフェリックス・ンメチャに似る元シャルケの選手として、W杯代表入りの資格は十分だ。 問題はナゲルスマンが中盤に何人の枠を用意するかだ。アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカ、パスカル・グロース、そして負傷明けのンメチャはほぼ確定とみられる。3月にはアントン・スタフが招集され、ンメチャの離脱後はアンジェロ・スティラーも加わった。 6番、8番、10番と複数のポジションをこなせるウエドラオゴが、この2人よりも優先されるか。そこが最大の注目点だ。

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    ニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ） - サプライズ度：10点中9点

    ニクラス・フュルクルグはウェストハムやミランでの不振が続き、代表から外れた。ティム・クラインディエンストは怪我でほぼ全シーズン欠場。ヨナタン・ブルカルトもここ数か月、代表復帰をアピールできなかった。 W杯出場が確実視されるデニス・ウンダフ、ニック・ウォルテマデ、カイ・ハヴェルツに続く4人目のCF候補としては、ニコロ・トレソルディが最有力だ。

    ドイツU-21代表の彼はベルギーのクラブ・ブルッヘで好調を維持し、チャンピオンズリーグでもバルセロナやアトレティコ相手に得点を挙げている。先週末のセント・トゥルイデン戦（2-0）でも先制点を決め、チームはリーグ優勝の可能性を残している。

    とはいえ、トレッソルディのW杯招集は驚きだ。昨季はハノーファーで2部リーグでプレーしており、ナゲルスマンもまだ招集したことがない。 さらに彼はイタリアとアルゼンチンでも代表資格を持ち、将来的な選択肢がある。

    一方で、W杯代表への選出は彼が将来的にドイツ代表に専念するきっかけにもなるかもしれない。長期的に見ても、ドイツ代表にとって頼れるセンターフォワードとなる可能性が高い。


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    アントン・カデ（FCアウクスブルク） - サプライズ度：10/10

    ユリアン・ナーゲルスマンが、元アシスタントコーチのサンドロ・ヴァグナーに「一見候補外だが推薦できる選手」を尋ねたら、ヴァグナーはアントン・カーデを挙げるだろう。 昨夏、ワグナーはFCバーゼルからFCアウクスブルクへ獲得したこの攻撃的選手に大きな才能を見出した。加入後、ワグナーは「彼がこれほど多才なのに我々が獲得できたのは驚きだ」と語っていた。

    サプライズ度は2006年W杯のオドンコル並みだ。18歳でヘルタ・ベルリンのブンデスリーガデビューを果たした22歳の彼は、今季初めて1部でフルシーズンプレーし、大きな可能性を示した。 直近の数試合では、そのスピードで観客を魅了し、得点力も示した。4月末のフランクフルト戦での1-1の同点弾や、5月初めのブレーメン戦での2得点が好例だ。

    ピッチ外でも学習意欲が高く、チームプレーヤーとして成熟しており謙虚だ。これらの資質は、出場時間が限られる可能性のあるW杯でも、ナゲルスマン監督の期待に応える「学び続ける挑戦者」として機能するだろう。

    ただし、ナゲルスマン監督はカデを直接指導した経験がなく、チームへのフィット感を判断しづらい。例えばエル・マラについては、より具体的な評価が可能だろう。

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    マクシミリアン・ミッテルシュタット（VfBシュトゥットガルト） - サプライズ度：10点中7点

    マクシミリアン・ミッテルシュテットにとって現状は明快だ。デビッド・ラウムのW杯代表入りは確実で、2番手の左SBにはナゲルスマン監督がナサニエル・ブラウンかミッテルシュテットを選ぶだろう。

    直近3試合でブラウンは連続して起用され、クラブでの成長が顕著だ。

    一方、ミッテルシュテットは2024年欧州選手権グループステージで左SBを務めたが、9月以降は代表に招集されていない。 彼が最後に代表でプレーしたのは、スロバキアでのワールドカップ予選初戦（0-2）。混乱した試合の中でも数少ない光る選手だった。それでもその後、代表招集はない。

    今季もVfBで安定したパフォーマンスを示し、CL出場とDFBポカール制覇を狙うが、W杯招集は驚きとなるだろう。ナゲルスマンは左SBをラウムとブラウンで固めている。


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    リドル・バク（RBライプツィヒ） - サプライズ度：10点中3点

    4年間のブランクを経て、リドル・バクは2025年10月、久々にドイツ代表に招集された。2025年初頭にヴォルフスブルクからライプツィヒへ移籍し、ブンデスリーガ屈指の右サイドバックに成長した彼にとって、当然の選出だった。

    ナゲルスマン監督は秋にバクを起用し、11月のルクセンブルク戦（2-0）では先発させた。バクはアシストで期待に応え、数日後のスロバキア戦（6-0）では途中出場して代表2ゴール目を決めた。

    しかし3月末の親善試合では招集外となり、代役のヨシャ・ヴァグノマンが右サイドバックでヨシュア・キミッヒの控えを務めた。 バクは「代表に選ばれなかったのは残念だが、落ち込んでいても意味がない」と語った。 ただ、自分のプレーを続け、改善点に取り組み、代表監督に選択を難しくさせたい」と4月中旬、ビルト紙の取材に語った。「ここでレギュラーとしてプレーしていれば、そのポジションの候補は多くない」

    ライプツィヒでは不可欠な存在として、直近7試合6勝の快進撃を支えた。 一方、VfBのヴァグノマンは最近ベンチを温めることが多く、キミッヒの控えを争う上でバクが一歩リードしている。このため、28歳の彼がW杯代表に選ばれても驚きはない。ただし、ナゲルスマン監督が右SBの代替としてマティアス・ギンターを候補に入れていない場合の話だが。

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    マクシミリアン・エゲシュタイン（SCフライブルク） - サプライズ度：10/10

    フライブルクのユリアン・シュスター監督にとって、マクシミリアン・エゲシュタインは不可欠な存在だ。 今季ブンデスリーガ33試合にフル出場し、ほぼ全試合で先発している。唯一、ELラウンド16ゲンク戦（0-1敗北）のみ、レッドカードで出場停止だった。

    とはいえ、この活躍が直ちにドイツ代表W杯メンバー入りを保証するわけではない。それでも、エゲシュタインは高いレベルで安定してプレーし、フライブルクの好シーズンに大きく貢献しているため、ナゲルスマン監督も29歳の彼を候補に入れる可能性はある。

    特にセンターバックの控えはまだ決まっておらず、3月に選ばれたアントン・シュタッハも安泰ではない。エゲシュタインがその座を奪う可能性もある。シュタッハ同様、彼は文句を言わず、練習で高いレベルと情熱を示す“挑戦的な控え”の役割を受け入れるだろう。 クラブのチームメイトであるギンター同様、本来ならW杯出場枠を勝ち取るに値する選手だ。

    とはいえ、元ブレーメンのエゲシュタインがW杯に招集されれば大きな驚きとなる。ナゲルスマンはこれまで彼を招集したことがなく、代表戦の出場経験もないからだ。最後に代表に呼ばれたのは2019年3月。ヨアヒム・レーヴ監督の下、1度だけ招集されたのが唯一の機会である。 セルビアとの親善試合（1-1）やオランダとのEURO予選（3-2）では出場機会がなかった。

  • ドイツ代表：今後の試合


    日付

    試合

    大会

    5月31日（日）20:45

    ドイツ対フィンランド

    親善試合

    6月6日（土）20:30

    アメリカ対ドイツ

    親善試合

    6月14日（日）19:00

    ドイツ対キュラソー

    2026年ワールドカップ

    6月20日（土）22:00

    ドイツ対コートジボワール

    2026年ワールドカップ

    6月25日（木）22:00

    エクアドル対ドイツ

    2026年ワールドカップ


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