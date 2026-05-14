32歳のマティアス・ギンターは第二の全盛期を迎えている。頼れるセンターバックは今季も活躍し、SCフライブルクをヨーロッパリーグ決勝へ導き、来季の国際大会出場権獲得にも大きく貢献した。

W杯出場を後押しする声は多く、ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスも賛同している。元代表のマックス・クルーゼは「候補に入れるべき」と主張。チームメイトのイゴール・マタノヴィッチも「私が代表監督なら必ず招集する。チームの成功がすべてを語っている」と強調した。

3月の代表戦前にはナゲルスマン監督から電話があったが、ギンターは辞退した。夏に状況が変わるかについては「まだ確定ではないので様子を見よう」と語っている。

2014年の優勝メンバーながら当時20歳で出場機会がなかった彼にとって、今シーズンの活躍はW杯招集に値する。しかしナゲルスマンは就任後一度も彼を招集しておらず、直近の代表戦は2023年6月のフリック体制下だった。

それでも、本大会に出場できる可能性は低い。ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマール・アントンで4枠は埋まっているとみられる。5人目の候補は3月に招集されたマリック・ティアウだ。 24歳のティアウはすでに3度招集されており、年齢的にも8歳若い。将来性を買われる可能性が高い。

ギンターにとっての“裏口”は、ナゲルスマンがジョシュア・キミッヒのバックアップとして右サイドバック起用を検討する場合だ。代表でも右SBを経験しており、可能性は残っている。