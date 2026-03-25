アシュラフ・ハキミは、パリ・サンジェルマンを去り、レアル・マドリードに復帰する意向であるようだ。スペイン人ジャーナリストのラモン・アルバレス・デ・モン氏によると、このモロッコ人選手はPSGからの退団を計画しており、自身がユース時代を過ごした「レアル」への移籍を強く望んでいるという。
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予想外の復帰が衝撃的な結果をもたらす？PSGのスター選手がレアル・マドリードへの移籍を強く望んでいるようだ
ハキミは2017年にユースチームからレアル・マドリードのトップチームに昇格し、2018年にはボルシア・ドルトムントへ2年間のレンタル移籍を果たし、そこでブレイクを果たした。レンタル期間満了後、インテル・ミラノは4300万ユーロでこのサイドバックを獲得した。レアル・マドリードに残留していれば、マルセロやダニ・カルバハルといった選手たちの控えに回らざるを得なかったからだ。
インテルでさらに成長を遂げたハキミだったが、ロンバルディアの首都での滞在はわずか1年で終わり、パリへと移籍した。パリ・サンジェルマン（PSG）は、現在27歳の彼に6800万ユーロを支払った。PSGでは昨シーズン、チャンピオンズリーグで優勝を果たし、決勝戦ではハキミの古巣であるインテルを5-0で圧倒した。
ハキミ、2029年までの契約を締結
しかし、ハキミが本当にフランスの首都を離れることができるかどうかは、また別の話だ。2025年のアフリカ年間最優秀選手に選ばれた彼は、2025年2月に契約を2029年まで延長したばかりであり、PSGが直ちに動きを迫られる状況ではない。さらに、レアル・マドリードがそもそもハキミの獲得に興味を持っているのかという疑問も残る。
チャンピオンズリーグで2度の優勝経験を持つ彼は紛れもない世界クラスの選手だが、移籍には多額の費用がかかるだろう。 さらに、ハキミは右サイドバックが本職だが、そのポジションにはキャプテンのダニ・カルバハルや、今夏リヴァプールFCから加入したトレント・アレクサンダー＝アーノルドといった優秀な選手たちが揃っている。「白い舞踏団」ことレアル・マドリードにとって、もし移籍が実現すれば、アレクサンダー＝アーノルドかハキミのどちらかが左サイドへコンバートする必要があるだろう。
アシュラフ・ハキミ：パリ・サンジェルマンでの成績
ゲーム
199
ゴール
28
アシスト
42
イエローカード
29
イエローカード＋レッドカード
1
レッドカード
3