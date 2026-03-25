予想外の復帰が衝撃的な結果をもたらす？PSGのスター選手がレアル・マドリードへの移籍を強く望んでいるようだ

ハキミは2017年にユースチームからレアル・マドリードのトップチームに昇格し、2018年にはボルシア・ドルトムントへ2年間のレンタル移籍を果たし、そこでブレイクを果たした。レンタル期間満了後、インテル・ミラノは4300万ユーロでこのサイドバックを獲得した。レアル・マドリードに残留していれば、マルセロやダニ・カルバハルといった選手たちの控えに回らざるを得なかったからだ。

インテルでさらに成長を遂げたハキミだったが、ロンバルディアの首都での滞在はわずか1年で終わり、パリへと移籍した。パリ・サンジェルマン（PSG）は、現在27歳の彼に6800万ユーロを支払った。PSGでは昨シーズン、チャンピオンズリーグで優勝を果たし、決勝戦ではハキミの古巣であるインテルを5-0で圧倒した。