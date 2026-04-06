英国の報道によると、リヴァプールはエジプト代表のスター選手モハメド・サラーの退団に備え、来夏の移籍市場においてサウジアラビアのアル・ヒラルと大規模なトレードを行うという驚きの計画を検討しているという。
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主役はサラー…アル・ヒラルとリヴァプール間で交換移籍の可能性
代替案を探す
「GiveMeSport」が報じたところによると、リヴァプールは、今シーズン終了後に「アンフィールド」を去る意向を表明したサラーの後継者探しに向けて、すでに本格的な動きを始めている。
この決定は、アーネ・スロット監督の下でチームが複雑なシーズンを過ごしたことを受けて下されたもので、エジプト人スターの得点力は著しく低下した。 35試合で10ゴール、9アシストにとどまった。これは、34ゴール、23アシストを記録し、チームをプレミアリーグ優勝に導いた昨シーズンの驚異的な数字とは明らかに対照的である。
理想的な選択肢
同報道によると、リヴァプールは若きブラジル人FWマルコス・レオナルドに注目しているという。
ポルトガルのベンフィカでプレーした際、欧州のピッチで苦戦を強いられた経験があるものの、このブラジル人選手はサウジアラビアで輝きを取り戻し、名を馳せることに成功した。現在は、一流のストライカーとしての実力を証明すべく、欧州への復帰に意欲を燃やしているようだ。
リヴァプールのフロント陣は、レオナルドを戦略的に優れた選択肢と見なしている。その理由は、彼の柔軟性と、正真正銘のストライカー、ウイング、あるいは中盤と攻撃の橋渡し役となる「フェイク9」としてプレーできる能力にある。
クラブの第一目標であったマイケル・オレシとの契約が不可能になったことで、この若きブラジル人選手への関心が高まっている。
提案されている交換取引の詳細
英国の著名なメディアは、サウジアラビアのクラブが売却を余儀なくされるような財政状況にはないものの、レオナルドが欧州復帰を望んでいることが決定的な要因となるだろうと報じた。一方、アル・ヒラルは彼の移籍金として5000万ポンドを提示している。
さらに同サイトは、「サウジアラビアのクラブによるサラーへの強い関心を背景に、リヴァプールはこの関心を交渉のテーブルで活用する機会と捉えている。提案されている構想には、大規模な交換トレードの一環として、リヴァプールがサラーとの金銭的合意に関する詳細を円滑に進めることが含まれており、その取引ではエジプト人選手がアル・ヒラルのユニフォームを身にまとい、レオナルドがリヴァプールに移籍することになる」と付け加えた。
同報道は、こうした取引は複雑ではあるものの、「サッカーの世界では何でもあり得る」と指摘して締めくくった。レオナルドの質の高さと、攻撃陣の再構築を必要とするリヴァプールの現状を考慮すれば、この取引はすべての関係者の野心を満たす、魔法のような理想的な解決策となる可能性がある。
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