主役はサラー…アル・ヒラルとリヴァプール間で交換移籍の可能性

英国の著名なメディアは、サウジアラビアのクラブが売却を余儀なくされるような財政状況にはないものの、レオナルドが欧州復帰を望んでいることが決定的な要因となるだろうと報じた。一方、アル・ヒラルは彼の移籍金として5000万ポンドを提示している。

さらに同サイトは、「サウジアラビアのクラブによるサラーへの強い関心を背景に、リヴァプールはこの関心を交渉のテーブルで活用する機会と捉えている。提案されている構想には、大規模な交換トレードの一環として、リヴァプールがサラーとの金銭的合意に関する詳細を円滑に進めることが含まれており、その取引ではエジプト人選手がアル・ヒラルのユニフォームを身にまとい、レオナルドがリヴァプールに移籍することになる」と付け加えた。

同報道は、こうした取引は複雑ではあるものの、「サッカーの世界では何でもあり得る」と指摘して締めくくった。レオナルドの質の高さと、攻撃陣の再構築を必要とするリヴァプールの現状を考慮すれば、この取引はすべての関係者の野心を満たす、魔法のような理想的な解決策となる可能性がある。