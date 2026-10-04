スペイン主将のロドリは中盤で大きな影響力を発揮し、オビエドで行われたUEFAネーションズリーグ・グループ3のチェコ戦で3-1の勝利を収めた一戦で、チーム2点目も記録した。ラミネ・ヤマルが6分に先制点を挙げると、ロドリが正確なロングシュートでリードを広げた。

チェコはイジー・スラーマが1点を返したが、途中出場のミケル・メリーノが終盤に勝利を決定づけた。

この結果により、スペインはグループ3首位でイングランドに勝ち点3差を維持している。