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主将のひと押し！ 得点者ロドリが、オビエドでのゴール欠乏に終止符を打った後、「成熟した」スペイン代表を称賛
ロドリが統率されたチェコを下し、スペインを勝利に導く
スペイン主将のロドリは中盤で大きな影響力を発揮し、オビエドで行われたUEFAネーションズリーグ・グループ3のチェコ戦で3-1の勝利を収めた一戦で、チーム2点目も記録した。ラミネ・ヤマルが6分に先制点を挙げると、ロドリが正確なロングシュートでリードを広げた。
チェコはイジー・スラーマが1点を返したが、途中出場のミケル・メリーノが終盤に勝利を決定づけた。
この結果により、スペインはグループ3首位でイングランドに勝ち点3差を維持している。
- Photo Players Images
主将がチェコの粘り強さとチームの選手層の厚さを強調
試合後に取材に応じたロドリは、チェコ代表のサンティ・デニア監督が戦術面で非常に手ごわい相手になると分かっていたと認めた。MFは、先発メンバーに多くの変更があったにもかかわらず、スペインが落ち着いて難しい時間帯を切り抜けた点を称賛した。
ロドリは、スカッドの全選手が常に万全の準備をしていなければならないと強調した。
「これはタフな試合だった。サンティには、彼と彼のチームのことをよく知っているし、チェコが非常によく組織されたチームだと分かっていると伝えた」と、ロドリはTDPに語った。「勝つためにハードワークが必要だったが、チームは成熟した戦い方で試合を進めることができた。多くの変更があったが、それでもこのチームは最高レベルのパフォーマンスを続けている。全員が完全に集中している必要がある」
MF、継続的な得点量産を目指す
ロドリは、ラ・ロハで最近ゴールから遠ざかっていたこともあり、代表チームで得点することには特別な意味があったと認めた。マンチェスター・シティのアンカーは、前半の自身のゴールが今後の試合でさらなる攻撃面での貢献につながることを願っている。
スペインはこの勝利により、全コンペティションを通じた無敗記録を41試合に伸ばした。
「代表チームで点を取るのは、いつだって特別なことだ」とロドリは付け加えた。「最近はあまりゴールを決められていなかったので、ここから勢いに乗れればと思う。重要なのは、みんなが得点に貢献する必要があるということだ」
- Pressinphoto
スペイン、クロアチア戦で決勝トーナメント進出決定を狙う
ロドリとチームメートは、ネーションズリーグ決勝トーナメント進出を正式に決めるべく、10月6日にクロアチアとのアウェー戦に臨む。キャプテンは敵地で再び厳しいフィジカル勝負になると見込んでいる。
チェコは勝ち点なしのままグループ3最下位にとどまっている。
スペインは次戦でも全勝を維持することを目指す。
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