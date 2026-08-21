クリスタル・パレスの新指揮官ピエール・サージュは、来季も同選手がロンドン南部に残留すると強く後押しした。サージュは、クラブの新たなダイナミズムの下でさらに丸1シーズン成長することが、そのイングランド代表選手に大きな利益をもたらすと考えている。

サージュは、関心が寄せられる可能性について語った際、報道陣に対して「今はそれをする時ではない」と述べた。「彼は別のクラブでプレーできると思う。ここにあるビッグクラブでも、ヨーロッパのどこであってもだ。だが、我々と1年、新たなダイナミズムの中で1年過ごすことは、彼にとって良いことだと思う。我々には彼が必要だし、だからこそ彼は我々のもとに残ると思っている」