Sebastian Frej
翻訳者：
主力には手を出すな！ クリスタル・パレスがマンチェスター・シティを門前払い、指揮官は看板MFの残留を強調
スターMFを擁護する
クリスタル・パレスは、MFウォートンに対するマンチェスター・シティからの問い合わせを拒否した後、自クラブの立場を明確にした。シティは、ロドリが6540万ポンドの移籍金でバルセロナへ去ったことを受け、中盤の補強候補を検討してきた。
しかし、パレスの移籍責任者はこのアプローチを即座に拒否し、クラブの重要な戦力は放出対象ではないことを明確にした。22歳の同選手は、2024年にブラックバーン・ローヴァーズから2250万ポンドで加入した後、2029年までセルハースト・パークでの契約を残している。
- Getty Images Sport
セージ、ウォートン残留を主張
クリスタル・パレスの新指揮官ピエール・サージュは、来季も同選手がロンドン南部に残留すると強く後押しした。サージュは、クラブの新たなダイナミズムの下でさらに丸1シーズン成長することが、そのイングランド代表選手に大きな利益をもたらすと考えている。
サージュは、関心が寄せられる可能性について語った際、報道陣に対して「今はそれをする時ではない」と述べた。「彼は別のクラブでプレーできると思う。ここにあるビッグクラブでも、ヨーロッパのどこであってもだ。だが、我々と1年、新たなダイナミズムの中で1年過ごすことは、彼にとって良いことだと思う。我々には彼が必要だし、だからこそ彼は我々のもとに残ると思っている」
急成長とタイトル獲得
ウォートンはトップチームに定着して以来、目覚ましい飛躍を遂げており、イングランド代表ではAマッチ4試合に出場している。また、その卓越したパフォーマンスはパレスの見事なタイトル獲得にも貢献しており、2024-25シーズンのFAカップや2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグが含まれる。
こうした成功が欧州各地の強豪クラブの関心を引きつけるのは自然なことであり、今夏にシティが進めた慎重なスカッド刷新とも重なっている。エリオット・アンダーソンを迎え入れた一方で、シティはネイサン・アケ、ジェームズ・トラッフォード、ティジャニ・ラインデルスに関わる選手の入れ替えも進めている。
- Getty Images Sport
来季を見据えて
クリスタル・パレスが評価額と今後の計画について強硬な姿勢を崩していないことから、ウォートンは今後の試合で中心的な役割を担う見通しだ。セージの明確な支持により、このMFは移籍を巡る継続的な雑音に惑わされることなく、クラブでの任務に完全に集中できる。
移籍市場の閉幕が近づく中、パレスの断固たる姿勢によって主力陣は維持されることになりそうだ。サポーターは、少なくとも今後1年は、このスター司令塔が中盤でゲームを操る姿を期待できる。
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