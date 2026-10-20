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ライブ
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Alvino Hanafi
翻訳者：

中盤で激戦！PSGと攻撃好調のバルセロナが激突、ペドリとヴィティーニャがボールを巡って火花

パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
ヴィティーニャ
ペドリ
パリ・サンジェルマン
バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ

バルセロナのMFペドリとパリ・サンジェルマンの司令塔ヴィティーニャは、火曜日に行われるチャンピオンズリーグの試合を前に、ボール保持を巡る激しい争いを予想した。両選手は、パルク・デ・プランスでの一戦では中盤を支配できるかどうかが勝敗を分けるとみている。

  • 中盤をけん引する選手たち、パリでの欧州の大一番を展望

    UEFAチャンピオンズリーグ第3節で、パリ・サンジェルマン（PSG）がパルク・デ・プランスにバルセロナを迎える。両チームとも際立った好調を維持しており、欧州王者PSGは欧州大会で12試合無敗。一方、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは公式戦11連勝中で、その間に48得点を挙げている。

    試合を前に、両チームの中盤を支えるヴィティーニャとペドリがそれぞれ報道陣に語り、ボールの支配が勝敗を分ける要素になるとの見方を示した。

    ともに積極的なプレスと流動的なパスワークを志向する両チーム。パルク・デ・プランスでは、見応えのある戦術戦が繰り広げられそうだ。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    ペドリ、ロドリがもたらす追い風を語り、ヴィティーニャとの対決を心待ちに

    バルセロナのMF ペドリは、中盤の底で安定感をもたらすロドリを称賛し、その存在によって自身が攻撃に出る自由を得られると説明した。「ロドリは中盤を支え、組織する上で僕たちに大きく貢献してくれる」とペドリは語った。「彼がいてくれるから、僕はより自由に前へ出られる。いつも後ろにいてくれると分かっているからだ」

    ポルトガル人選手のヴィティーニャについても、ペドリは「ヴィティーニャは本当に違いを生み出せる選手だ。僕にとって、プレーを組み立て、ボールをキープすることにかけては最高の選手の一人だ」と称賛した。

    「明日はボールを握った方が試合の流れを決める」と、スペイン代表のペドリは強調した。

  • ヴィティーニャ、ヤマルへの恐れを否定し、プレス戦略を説明

    PSGのMFヴィティーニャは、恐れているとの見方を否定した。フランス王者が恐れているとされた相手は、10代の逸材ラミン・ヤマルだ。一方で、バルセロナのチーム全体には深い敬意を示した。「恐れているか？　いや。彼は素晴らしい選手で、今や世界最高の選手の一人だ」とヴィティーニャは語った。「でも、彼だけじゃない。バルセロナは素晴らしいチームだ」

    「彼らの中盤は本当に素晴らしいし、そのプレースタイルも好きだ」と、ヴィティーニャはバルセロナの戦術について語った。

    「少し低い位置でプレーするのが解決策になることもあれば、少し高い位置でプレーするのがいいこともある。試合が進むにつれてスペースは生まれる」と、ポルトガル人選手は付け加えた。

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  • imago-sport-1084775818.jpgPRESSE SPORTS

    欧州の強豪、パリで強さを印象づける勝利を狙う

    両クラブが強力な攻撃陣と明確な戦術を備えるなか、火曜日の対決は欧州での覇権を占う序盤の試金石となる。

    PSGはホームでの無敗記録を伸ばすことを目指す。一方、バルセロナは欧州の大会で17試合続く無失点試合なしの記録に終止符を打ちたいところだ。

    PSGは英国夏時間20時、パルク・デ・プランスでバルセロナを迎える。勝敗の鍵を握るのはピッチ中央での攻防となりそうだ。

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2026年10月20日

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