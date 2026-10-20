UEFAチャンピオンズリーグ第3節で、パリ・サンジェルマン（PSG）がパルク・デ・プランスにバルセロナを迎える。両チームとも際立った好調を維持しており、欧州王者PSGは欧州大会で12試合無敗。一方、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは公式戦11連勝中で、その間に48得点を挙げている。

試合を前に、両チームの中盤を支えるヴィティーニャとペドリがそれぞれ報道陣に語り、ボールの支配が勝敗を分ける要素になるとの見方を示した。

ともに積極的なプレスと流動的なパスワークを志向する両チーム。パルク・デ・プランスでは、見応えのある戦術戦が繰り広げられそうだ。