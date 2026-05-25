2026年ワールドカップ開幕を目前に控えたイラン代表は、中東の政治的緊張を理由に、大会拠点地をアリゾナ州からメキシコ・ティフアナへ変更した。

メキシコのシェインバウム大統領は月曜日、米国がイラン代表団の滞在を望まないとして、メキシコ政府が移転を支援したと表明した。また、FIFA関係者が開催地問題の解決のためメキシコ側に接触していたことも明らかにした。



