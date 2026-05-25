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中東情勢が緊迫する中、メキシコ大統領はワールドカップを控えイランが米国から撤退したことを確認した。
シェインバウムはイランの動きを後押ししている
2026年ワールドカップ開幕を目前に控えたイラン代表は、中東の政治的緊張を理由に、大会拠点地をアリゾナ州からメキシコ・ティフアナへ変更した。
メキシコのシェインバウム大統領は月曜日、米国がイラン代表団の滞在を望まないとして、メキシコ政府が移転を支援したと表明した。また、FIFA関係者が開催地問題の解決のためメキシコ側に接触していたことも明らかにした。
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メキシコ政府の公式見解
「彼らにメキシコに滞在する機会を拒む理由はない」とシェインバウム氏は日替わり記者会見で述べた。この決定は、2月の米イスラエル軍事緊張で大会参加が危ぶまれた「チーム・メッリ」にとって大きな救いとなる。
ホワイトハウスと国務省は公式コメントを出していないが、メキシコへの移動は現実的な解決策だ。ティフアナ滞在により、イラン代表は試合会場に近く、かつ米国での政治的摩擦を避けられる。
物流の課題とビザ取得の壁
イランサッカー協会のメフディ・タジ会長は、行政上の障害を避けるためメキシコへの移転を決めたと説明した。土曜日、タジ会長は、この移転でビザトラブルを回避でき、代表チームがイラン航空でメキシコに直接移動できると述べた。
これにより、選手たちは渡航禁止やビザ発給拒否の懸念なく練習に集中できる。カリフォルニア州とワシントン州での試合には国境を越えて移動する必要があるため、競技日程に変更はない。
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イランのグループG試合日程
イランはグループGを突破するという難題に直面している。6月15日にロサンゼルスでニュージーランドと、21日には南カリフォルニアでベルギーと対戦する。
最終戦はシアトルに移動し、6月26日にエジプトと対戦する。FIFAは、イラン代表団がメキシコの拠点と米国の3会場間を移動する際の安全と円滑な移動を確保する責任を負う。