下部組織で昇格を重ねた後も、この若手選手は当初、ヴァンサン・コンパニ監督の下で定期的に出場機会を得られるか疑問に思っていた。しかし、2025年6月15日にFIFAクラブワールドカップのオークランド・シティ戦でトップチームでのプロデビューを果たすと、状況は急速に好転した。

トップチームでの最初のチャンスを振り返り、カールはこう語った。「最初は出場時間を得るのは難しいと思っていた。でも、その後は時々起用され、数分間プレーして自分の強みを見せることができた。それから初めて先発した。確かホッフェンハイム戦だったと思う。もしかしたら、DFBポカールの［ヴェーエン・］ヴィースバーデン戦だったかもしれない。その試合では良いプレーができたと思う。それからホッフェンハイム戦があり、初アシストを記録した」

急成長を遂げたカールは、欧州最高峰の舞台でもさらなる飛躍を見せた。チャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦では開始5分以内にゴールを決め、その存在を知らしめた。「そしてブルッヘ戦が来て、あのゴールが生まれた」とカールは笑顔で振り返った。「確か4分か5分だったと思う。『すごい、すべてが本当に速く進んでいる』と思った。チャンピオンズリーグはずっと僕の夢だった。それから、すべてが一気に良い方向へ進んでいったような感じだった」