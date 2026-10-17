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「両親はあまり乗り気ではなかった」レンナルト・カール、14歳で家族の反対を押し切りバイエルン・ミュンヘン移籍を決めた経緯を明かす
10代の逸材、親の懸念を払拭
ドイツ最多優勝クラブの新星は、10代で同クラブの下部組織に加入するため、自分の意志を貫く必要があったと明かした。ヴィクトリア・アシャッフェンブルクとアイントラハト・フランクフルトの下部組織で育ち、2022年夏にFCバイエルン・キャンパスへやって来た。若くして下したその大胆な決断が、ミュンヘンでの急成長の礎となった。
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寄宿学校への進学という賭けが実を結ぶ
若きFWが当時、ほかにも複数のオファーを受けていたにもかかわらず、家を離れてアカデミーの寄宿学校に入ることには、当初、家族から強い難色を示された。
それでも自分の決意を貫き、親元を離れた生活になじんでいった経緯について、カールはDAZNのインタビューで振り返った。「両親はあまり納得していませんでした。特に母はそうでした。でも僕は最初から、そこに行きたいと言っていました。初めてキャンパスを見たときも、『ここに行きたい』と思ったんです」
「行くんだ、最後までやり抜くんだと決めていました。両親は必ずしも僕の味方ではありませんでした。ほかにもいくつかオファーはありましたが、僕は行くと言ったんです。そして寄宿学校に入りました。最初の2週間は少しホームシックになって、これからどうなるんだろうと思っていました。でも、寄宿学校の仲間たちと知り合ってからは、すぐになじむことができました。本当に、本当に楽しい時間でした」
シニアレベルでの飛躍は当初の予想を上回る
下部組織で昇格を重ねた後も、この若手選手は当初、ヴァンサン・コンパニ監督の下で定期的に出場機会を得られるか疑問に思っていた。しかし、2025年6月15日にFIFAクラブワールドカップのオークランド・シティ戦でトップチームでのプロデビューを果たすと、状況は急速に好転した。
トップチームでの最初のチャンスを振り返り、カールはこう語った。「最初は出場時間を得るのは難しいと思っていた。でも、その後は時々起用され、数分間プレーして自分の強みを見せることができた。それから初めて先発した。確かホッフェンハイム戦だったと思う。もしかしたら、DFBポカールの［ヴェーエン・］ヴィースバーデン戦だったかもしれない。その試合では良いプレーができたと思う。それからホッフェンハイム戦があり、初アシストを記録した」
急成長を遂げたカールは、欧州最高峰の舞台でもさらなる飛躍を見せた。チャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦では開始5分以内にゴールを決め、その存在を知らしめた。「そしてブルッヘ戦が来て、あのゴールが生まれた」とカールは笑顔で振り返った。「確か4分か5分だったと思う。『すごい、すべてが本当に速く進んでいる』と思った。チャンピオンズリーグはずっと僕の夢だった。それから、すべてが一気に良い方向へ進んでいったような感じだった」
- Sven Simon
長期契約でバイエルンでの将来が確実に
目覚ましい成長を見せる彼に、クラブ首脳陣はすでにプロ契約の延長で応え、アリアンツ・アレーナに2029年までとどまることが決まっている。国内の試合とチャンピオンズリーグの両方で経験を積みつつある10代の彼は、今季、コンパニ監督の攻撃陣のローテーションで定位置を確立しようとしている。4年前に見せた決意は、主要タイトル獲得を狙うバイエルンでの戦いでも力になるはずだ。
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