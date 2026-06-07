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「両親の胸で泣いた」――チェルシーのエステヴァオ・ウィリアンが、ブラジル代表としてのワールドカップ「夢」を断たれた悲痛な怪我について語る
夢が打ち砕かれた瞬間
この若手フォワードは予選全試合に出場し、アメリカ、メキシコ、カナダで開催される今大会でもブラジル代表の要となるはずだった。しかしプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦で重傷を負い、大会前に出場が絶たれた。
「ワールドカップに出場するのは夢だった。誰もが望むことだし、予選を戦ってきた私にとってはなおさらだ。だから、本当に本当に悲しい」とESPNに語った。「両親の腕の中で、冗談抜きでたくさん泣いた。こういう時、愛する人たちがいてくれることに感謝している」
若者を震撼させた診断
エステバオは、チェルシーの医療スタッフが家族を呼び、重度のハムストリング断裂と告げられた瞬間を振り返った。
目が覚めてシャワーに行こうとしたら医師から3回呼び出され、結果を聞かされた。 私が電話すると、医師は「両親を連れてきてほしい。直接話したい」と言った。その時点で、何か重大なことが起こっていると感じた。
一番つらかったのは「グレード4」と告げられた瞬間です。グレード4というレベルがあることも知りませんでした。残念ですが、これが現実です。それでも人生は続きます。今は治療に専念し、一日も早く元の状態に戻ることを目指しています。
スタンフォード・ブリッジでその不在が痛感された
シーズン終盤の負傷は、選手とクラブにとって痛手だった。エステヴァオは、リアム・ローゼニオール解任後に暫定監督となったカルム・マクファーレンの下でプレーできなかった。彼の欠場は、チェルシーがピッチ上で苦戦した時期と重なった。
このブラジル人ウインガーはFAカップ決勝のマンチェスター・シティ戦にも出場できず、来季の欧州カップ戦出場を逃したチームの悔しさに拍車をかけた。
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ワールドカップ出場を逃した重圧への対処
米国、メキシコ、カナダで開催された大会に出場できず、ブレイク候補だった選手には辛かった。エステバオはワールドカップを逃した失望を乗り越え、来季に向けコンディション回復に励む。「でも、人生は続く」と語った。 「今は治療に専念し、一日も早く復帰できるよう努力することが大切だ」と語った。