エステバオは、チェルシーの医療スタッフが家族を呼び、重度のハムストリング断裂と告げられた瞬間を振り返った。

目が覚めてシャワーに行こうとしたら医師から3回呼び出され、結果を聞かされた。 私が電話すると、医師は「両親を連れてきてほしい。直接話したい」と言った。その時点で、何か重大なことが起こっていると感じた。

一番つらかったのは「グレード4」と告げられた瞬間です。グレード4というレベルがあることも知りませんでした。残念ですが、これが現実です。それでも人生は続きます。今は治療に専念し、一日も早く元の状態に戻ることを目指しています。