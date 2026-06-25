ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、イースト・ラザフォードでの試合前、MagentaTVでこう語った。リュディガーは中央左のディフェンスで、シュロッターベックのポジションに入る。ジョナタン・ターが右から左へ移るという予想はなくなった。
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「両者とも同意した」：ユリアン・ナーゲルスマン監督がエクアドル戦のドイツ代表布陣について興味深い詳細を明かし、マッツ・フンメルスは驚いている。
センターバック経験のあるマッツ・フンメルスは「リュディガーが右サイドで先発した理由は？」と質問。ナゲルスマン監督は「トニを左に置いたからだ」と答えた。
フンメルスが「ああ」と驚くと、監督は続けた。「理由はシンプルだ。チェルシーでトニは、我们的3バックで左半スペースを任されていた。そのポジションがすごく合っている。一方、ヨナは4バックの左もできるが、3バックなら中央の方が落ち着くようだ。」
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ナゲルスマン：「最終的には選手たちが試合を決める」
ナゲルスマン監督は「重要なのは、我々のアイデアではなく、選手たちが快適にプレーできるかどうかだ」と語った。2人は、ヨナが中央に残りアントニオが左サイドに入るほうが良いと合意し、スタッフも賛同した。試合を決めるのは選手たちだ。
この布陣は当面、大会に残る試合で定着する見込みだ。タハのパートナーであるシュロッターベックが靭帯損傷でワールドカップを欠場したため、リュディガーが第一候補となった。元チェルシーのディフェンダーは、グループリーグ第2戦のコートジボワール戦（2-1で勝利）でもシュロッターベックの代役を務めた。
2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ポジション 選手 所属チーム 背番号 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム 12 ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン 1 ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト 21 ディフェンシブ ヴァルデマー・アントン ボルシア・ドルトムント 3 ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト 18 ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 13 ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン 6 ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 23 ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン 5 ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ 22 ディフェンス アントニオ・リュディガー レアル・マドリード 2 ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント 15 ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト 16 ディフェンシブ ジョナサン・ター FCバイエルン・ミュンヘン 4 ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 24 攻撃 ナディエム・アミリ マインツ05 20 攻撃 マクシミリアン・バイアー ボルシア・ドルトムント 14 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 8 攻撃 カイ・ハーヴェルツ アーセナルFC 7 攻撃 アッサン・ウエドラオゴ RBライプツィヒ 25 攻撃 ジェイミー・ルーウェリング VfBシュトゥットガルト 9 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 10 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 19 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 26 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 17 攻撃 ニック・ウォルテメイド ニューカッスル・ユナイテッド 11