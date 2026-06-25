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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「両者とも同意した」：ユリアン・ナーゲルスマン監督がエクアドル戦のドイツ代表布陣について興味深い詳細を明かし、マッツ・フンメルスは驚いている。

ワールドカップ
エクアドル 対 ドイツ
エクアドル
ドイツ
ユリアン・ナーゲルスマン
アントニオ・リュディガー
ヨナタン・ター

ドイツ代表のグループリーグ最終戦エクアドル戦で、アントニオ・リュディガーは負傷したニコ・シュロッターベックに代わり4バックに入った。ただし、その役割は予想とは異なっていた。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、イースト・ラザフォードでの試合前、MagentaTVでこう語った。リュディガーは中央左のディフェンスで、シュロッターベックのポジションに入る。ジョナタン・ターが右から左へ移るという予想はなくなった。

  • センターバック経験のあるマッツ・フンメルスは「リュディガーが右サイドで先発した理由は？」と質問。ナゲルスマン監督は「トニを左に置いたからだ」と答えた。

    フンメルスが「ああ」と驚くと、監督は続けた。「理由はシンプルだ。チェルシーでトニは、我们的3バックで左半スペースを任されていた。そのポジションがすごく合っている。一方、ヨナは4バックの左もできるが、3バックなら中央の方が落ち着くようだ。」

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ナゲルスマン：「最終的には選手たちが試合を決める」

    ナゲルスマン監督は「重要なのは、我々のアイデアではなく、選手たちが快適にプレーできるかどうかだ」と語った。2人は、ヨナが中央に残りアントニオが左サイドに入るほうが良いと合意し、スタッフも賛同した。試合を決めるのは選手たちだ。

    この布陣は当面、大会に残る試合で定着する見込みだ。タハのパートナーであるシュロッターベックが靭帯損傷でワールドカップを欠場したため、リュディガーが第一候補となった。元チェルシーのディフェンダーは、グループリーグ第2戦のコートジボワール戦（2-1で勝利）でもシュロッターベックの代役を務めた。

  • 2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション選手所属チーム背番号
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム12
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン1
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト21
    ディフェンシブヴァルデマー・アントンボルシア・ドルトムント3
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト18
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン13
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン6
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント23
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン5
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ22
    ディフェンスアントニオ・リュディガーレアル・マドリード2
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント15
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト16
    ディフェンシブジョナサン・ターFCバイエルン・ミュンヘン4
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド24
    攻撃ナディエム・アミリマインツ0520
    攻撃マクシミリアン・バイアーボルシア・ドルトムント14
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン8
    攻撃カイ・ハーヴェルツアーセナルFC7
    攻撃アッサン・ウエドラオゴRBライプツィヒ25
    攻撃ジェイミー・ルーウェリングVfBシュトゥットガルト9
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン10
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール19
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト26
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール17
    攻撃ニック・ウォルテメイドニューカッスル・ユナイテッド11
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