「両者とも同意した」：ユリアン・ナーゲルスマン監督がエクアドル戦のドイツ代表布陣について興味深い詳細を明かし、マッツ・フンメルスは驚いている。

センターバック経験のあるマッツ・フンメルスは「リュディガーが右サイドで先発した理由は？」と質問。ナゲルスマン監督は「トニを左に置いたからだ」と答えた。

フンメルスが「ああ」と驚くと、監督は続けた。「理由はシンプルだ。チェルシーでトニは、我们的3バックで左半スペースを任されていた。そのポジションがすごく合っている。一方、ヨナは4バックの左もできるが、3バックなら中央の方が落ち着くようだ。」