「両方とも自分のゴールだ！」――アストン・ヴィラとの激戦の混乱の中、ローレン・ジェームズはチェルシー戦で2ゴールを認められることを求めている

試合終了のホイッスルが鳴った後、ジェームズは公式記録を2得点に訂正してほしいという意向を明確に示した。「2点とも私のゴールだと主張します。得点を重ねてチームに貢献できて本当に嬉しいです」と彼女は語った。

この攻撃的選手は、チームの総合的な成果に焦点を当て続け、第19節の終盤に決勝ゴールを決めたショエケ・ヌスケンを称賛した。彼女は次のように付け加えた。「全体として、最終的に勝てたことが何より嬉しい。今は厳しい連戦が続いていて、試合が立て続けにあり、水曜日にもう1試合控えている。 チームは粘り強く戦い、シオ［ヌスケン］が決勝点を奪ってくれた。本当に嬉しい。昨日の結果を受けて、今日の目標は、自分たちでコントロールできることに集中し、ベストを尽くして試合に勝つことだった」