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「両方とも自分のゴールだ！」――アストン・ヴィラとの激戦の混乱の中、ローレン・ジェームズはチェルシー戦で2ゴールを認められることを求めている
激しい前半戦と物議を醸したゴール
チェルシーは、アストン・ヴィラとの混沌とした一戦を経て、貴重な勝ち点3を獲得した。アウェイのヴィラはチャシティ・グラントのゴールで先制したが、サマンサ・カーが同点ゴールを決めた。試合の転機は23分に訪れた。ジェームズが放った危険なボールをナオミ・ギルマがオウンゴールしたかのように見えたが、この攻撃的MFは自身のクロスが誰にも触れずに直接ゴールネットを揺らしたと主張している。 その4分後、ジェームズは疑いの余地のないシュートを決め、3-1とリードを広げた。その後、ヴィラのカースティ・ハンソンが2得点を挙げ、前半終了間際に3-3の同点に追いついた。緊迫した展開が続いた後半、残り8分という劇的なタイミングでショエケ・ヌスケンが決勝ゴールを叩き込み、ホームチームが4-3で勝利を収めた。
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ジェームズは単位を倍に認めるよう要求している
試合終了のホイッスルが鳴った後、ジェームズは公式記録を2得点に訂正してほしいという意向を明確に示した。「2点とも私のゴールだと主張します。得点を重ねてチームに貢献できて本当に嬉しいです」と彼女は語った。
この攻撃的選手は、チームの総合的な成果に焦点を当て続け、第19節の終盤に決勝ゴールを決めたショエケ・ヌスケンを称賛した。彼女は次のように付け加えた。「全体として、最終的に勝てたことが何より嬉しい。今は厳しい連戦が続いていて、試合が立て続けにあり、水曜日にもう1試合控えている。 チームは粘り強く戦い、シオ［ヌスケン］が決勝点を奪ってくれた。本当に嬉しい。昨日の結果を受けて、今日の目標は、自分たちでコントロールできることに集中し、ベストを尽くして試合に勝つことだった」
統計的な優位性がブルーズを後押ししている
得点能力をめぐる議論はさておき、ジェームズは90分に19歳のMFレクシー・ポッターと交代するまで、攻撃面で見事なプレーを披露した。 攻撃の司令塔としてプレーした彼女は、96回のボールタッチを記録し、63本のパス中56本を成功させ、89％という驚異的なパス成功率を誇った。その影響力は疑いようがなく、6本のキーパスを供給し、物議を醸したギルマのゴールに対しては公式に1アシストを記録した。ピッチに立った89分間で計6本のシュートと2回のドリブル成功を挙げたこのイングランド代表のスター選手は、常に脅威となり、そのダイナミックなプレーにより、当然のことながらマン・オブ・ザ・マッチに選出された。
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WSLサミットの現状
この劇的な勝利により、チェルシーは勝ち点40でリーグ2位の座を奪還した。残り3試合となり、首位マンチェスター・シティとは勝ち点9差、得失点差でも劣る状況にあるため、チームは現在、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権の確保を最優先課題としている。