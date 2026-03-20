メルリン・ポルツィン監督は、『ハンブルガー・モルゲンポスト』紙で出場時間の少なさを不満に漏らしていたこのフォワードを、土曜18時30分キックオフの試合の登録メンバーから外した。
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世間の批判を受け、HSVはBVB戦からFWをメンバーから外した
HSVの監督は木曜日、どの選手にも自分の意見を持つ権利があると述べた。しかし、それをこのように公の場で表明することは正しい方法ではなく、クラブの規則や姿勢と相容れないものである。
彼はグラッツェルと「率直で、誤解を解くための話し合い」を行った。ポルツィン監督はさらに、グラッツェルの発言がクラブ内でも「上層部」で議題となったことを認めた。全体として、「明確な言葉」が交わされたとのことだ。
冬の補強選手ダミオン・ダウンズがグラッツェルより優先される
3月初旬のバイエル・レバークーゼン戦（0-1）の後、すでにポルツィン監督と話し合いを行ったと、グラッツェルは記事の中で語った。「それなのに、なぜその後の2試合もベンチに留まらなければならなかったのか、私には理解できない」と彼は述べた。
ポルツィン監督は最近、冬の移籍市場で加入したダミオン・ダウンズを繰り返し起用していたが、元ケルン所属のダウンズは、HSVのユニフォームを着て初ゴールを挙げるのを今なお待ち続けている。
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