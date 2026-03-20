世間の批判を受け、HSVはBVB戦からFWをメンバーから外した

HSVの監督は木曜日、どの選手にも自分の意見を持つ権利があると述べた。しかし、それをこのように公の場で表明することは正しい方法ではなく、クラブの規則や姿勢と相容れないものである。

彼はグラッツェルと「率直で、誤解を解くための話し合い」を行った。ポルツィン監督はさらに、グラッツェルの発言がクラブ内でも「上層部」で議題となったことを認めた。全体として、「明確な言葉」が交わされたとのことだ。